El gobernador de Corrientes postergó la definición sobre el apoyo a la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo

Juan Pablo Valdés afirmó, tras reunirse con Diego Santilli, que consultará con su Gabinete y legisladores antes de tener una postura definitiva sobre el proyecto de modernización del trabajo

Luego de finalizar un encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, afirmó que consultará con su Gabinete y legisladores antes de tener una postura definitiva sobre el proyecto de modernización del trabajo.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que durante una reunión con el Ministro, en el que participaron los legisladores nacionales correntinos, estuvieron “evacuando dudas” sobre la iniciativa del Ejecutivo.

El mandatario reconoció que es necesario “modernizar nuestro sistema laboral”. Y agregó: “Pero tenemos preguntas que el Ministro estuvo respondiendo hoy. En la semana próxima llevaremos estas dudas que hemos conversado al Gabinete. Charlaremos con nuestros ministros, diputados y senadores para tener la postura definitiva”.

Además, el gobernador correntino sostuvo que “nos parece altamente positivo que en estos tiempos se discuta la modernización laboral y que podamos tener la seguridad de que los derechos de los trabajadores no se ponen en riesgo”. Y remarcó que fue “una charla positiva, queremos ver a nuestro país creciendo, generar desarrollo y trabajo”.

Por su parte, Diego Santilli, sostuvo que habló “de la agenda nacional” con los senadores y diputados correntinos. En ese punto, señaló a la “modernización laboral” como uno de los salientes. Sobre este aspecto, reconoció la preocupación de las provincias por la caída en la coparticipación que supondría la rebaja de ganancias que incorpora el proyecto.

La merma de recursos federales por la reducción de las alícuotas del impuesto a las ganancias que contempla la iniciativa es algo “que estuvimos trabajando y consultando”, consignó por otro lado el gobernador. El proyecto del Ejecutivo “generaría más trabajo y, según lo que nos comentó el Ministro, terminaría compensando con mayores ingresos lo que reduce la coparticipación”, agregó.

Santilli, por su parte, tomó la palabra y graficó: “Cada 400 mil trabajadores registrados nuevos se recupera el 100%” de la pérdida estimada por reducción de remesas federales“. Y agregó: “Queremos que la Argentina crezca y genere trabajo formal. La modernización laboral que ha presentado el Presidente es para otorgar derechos a los que no tienen. Basta de informalidad”, puntualizó.

Los próximos pasos

Valdés también reconoció que se llevó los planteos del Gobierno correntino. “La agenda no puede ser unilateral. Debe ser bilateral”, afirmó, expresando que “los asuntos de las provincias y de la Nación deben estar presentes por igual”.

Valdés trató de “querido amigo” a Santilli. El funcionario nacional anticipó que durante la próxima semana habrá una nueva cumbre, pero esta vez en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, le agradeció al presidente Javier Milei porque el camino para la Argentina es “el diálogo y el trabajo en conjunto, ojalá que vengas seguido”, le dijo al titular de Interior.

El Gobierno nacional necesita el pulgar arriba de Valdés a la reforma. No será algo simbólico. Implicará que el Ejecutivo pueda contar en el Senado con los tres votos correntinos. Se trata de los oficialistas Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi. A ellos se suma Mauricio “Camau” Espínola, ex PJ ahora devenido aliado del valdesismo.

El contacto con la prensa local estaba previsto para las 9:30 en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno. Pero se postergó hasta cerca de las 11. En el interín, el mandatario provincial convocó a todo su gabinete a una reunión en su despacho.

El funcionario nacional había llegado a la tierra del chamamé a las 8 de la mañana. Arribó acompañado del viceministro Gustavo Coria. El viaje se terminó de confirmar el jueves. Hasta las primeras horas de ese día su visita no tenía ratificación.

Santilli presentó “una agenda larga” que “trabajamos con todos los ministros”, indicó el funcionario nacional. Entre ellos, la caja jubilatoria, terrenos para compensar deudas y cuestiones de energía, además de fondos que viene reclamando a la Nación.

