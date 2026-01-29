Milei detalló los recursos que envió el Gobierno para combatir el fuego en la Patagonia: “Lucha histórica”

El presidente Javier Milei destacó el despliegue de 426 brigadistas y 20 aeronaves en la histórica lucha contra los incendios en la Patagonia

En horas marcadas por el avance de los incendios en el sur del país, Javier Milei comunicó a través de sus redes sociales los detalles del Operativo Federal desplegado por el Gobierno nacional en la Patagonia. El mandatario destacó la magnitud de la estrategia estatal, a la que calificó como una “histórica lucha contra el fuego”, y enumeró los recursos movilizados: “426 brigadistas, 20 aeronaves operativas desde el primer día y 100 mil millones de pesos para fortalecer a los bomberos”. El anuncio se conoció en un contexto de máxima tensión en las provincias afectadas, donde el avance de las llamas ya devastó 45 mil hectáreas.

El mensaje presidencial llega en un momento crítico, cuando los focos de incendio en la Patagonia mantienen en vilo a autoridades y comunidades locales. El clima adverso y las dificultades para acceder a algunos focos complican la labor de los equipos de emergencia. En paralelo, desde la Casa Rosada se aceleraron las gestiones para declarar la Emergencia ígnea en la región mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), una medida que permitirá agilizar el uso de fondos y recursos para afrontar la emergencia.

En ese contexto, el presidente eligió su cuenta de X para exponer el desempeño del Poder Ejecutivo Nacional ante la trágica situación que afecta a la región, explicitando así que se trata de un tema que forma parte de la agenda del Gobierno.

Además, el Gobierno brindó un estado de situación en todo el país, en el que precisó focos activos, extinguidos y las acciones desplegadas para contener las llamas.

En efecto, al 28 de enero, desde el Ejecutivo expusieron el siguiente escenario:

6 incendios en desarrollo (1 activo, 3 controlados, 2 contenidos) y 36 incendios extinguidos hasta el 28/01

A continuación, solo se mencionan de manera detallada los incendios en desarrollo en el día de la fecha (28/01).

Chubut

● Puerto Café - Los Alerces - Activo

● Primera Cantera - Puerto Patriada - Contenido ( con el SECTOR 2B

ACTIVO en todo su perímetro)

● Loma De La Chancha - El Turbio - Controlado (90%)

Neuquén

● Las Chaquiras - Contenido

Río Negro

● Vertedero Municipal - Controlado

Santa Cruz

● Túnel Inferior - Parque Los Glaciares - Controlado (Se Recorre La Zona Para El Trabajo En Puntos Calientes)

Listado completo de incendios extinguidos al 28/01

Chubut

● El Engaño - Río Pico - Extinguido (17/01)

● Lago Rosario - Futalefú - Extinguido (14/01)

● Villa Lago Rivadavia - Extinguido (08/01)

● La Zeta Extinguido

● Incendio “Parque Industrial (Trevelin)” - Extinguido (18/01)

● Mediaciones Rn3 -Rp1- Puerto Madryn - Extinguido (27/01)

Neuquén

● Magdalena - Extinguido (28/01)

● Estancia Chacayal - Extinguido (03/01)

● Cerro Trelel - Extinguido (07/01)

● Lago Hermoso - Extinguido (09/01)

● Las Culebras - Extinguido (10/01)

● Cerro Chañy - Extinguido (13/01)

● Polcahue - Extinguido (11/01)

● Ramaditas - Extinguido (09/01)

● Ruca Quillen - Extinguido (11/01)

● El Cholar - Extinguido (12/01)

● La Gotera (Kika) - Extinguido (13/01)

Río Negro

● Cantera - Eva Perón - Extinguido (15/01)

● Vertedero Municipal - Controlado (Etapa De Liquidación)

● Veranada De Carlos Cayunao - Extinguido (04/01)

● Monte Bagual - Extinguido (03/01)

● Barda Ñireco - Extinguido (02/01)

● Barda De La Loma - Extinguido (09/01)

● Aeródromo El Bolsón - Extinguido (12/01)

● Negro Muerto - Extinguido (23/01)

● Circunvalación - Extinguido (24/01)

Buenos Aires

● Marisol - Extinguido (09/01)

● Villa Iris - Extinguido (09/01)

● Villarino - Extinguido (04/01)

La Pampa

● La Blanca Grande - Extinguido (04/01)

● La Aguara - Extinguido (01/01)

● La Marielita Wolf - Extinguido (01/01)

● La Travesía - Extinguido (03/01)

● Granizo - Extinguido (03/01)

● Schlap - Extinguido (04/01)

● Don Roberto - Extinguido (17/01)

● La Floriana - Extinguido (26/01)

Por otro lado, desde el Ejecutivo informaron sobre los recursos desplegados en las zonas más afectadas.

Ministerio de Seguridad Nacional - Agencia Federal de Emergencias

● 16 medios aéreos (aviones hidrantes y helicópteros)

● 115 brigadistas de AFE con autobombas y vehículos logísticos y de

comando de incidentes

● 6 camiones de comando y logísticos con dormitorios, duchas y cocina

● Elaboración de pronósticos especiales para acompañar la toma de

decisiones operativas con la mejor información posible

● Además, Gendarmería Nacional y Policía Federal colaboran con tareas de

asistencia vial ante los cortes de rutas dispuestos por Vialidad Nacional

● Todo este trabajo se realiza en coordinación con los recursos provinciales y locales, como Bomberos Voluntarios y diversas instituciones que realizan un intenso trabajo para controlar el incendio.

Ministerio de Defensa

● Ayuda Humanitaria

● 1 helicóptero Bell UH1H y 2 Helicópteros Bell 407 C/Helibalde

● Apoyo logístico al combate aéreo contra incendios. Traslado de brigadistas

forestales y apoyo al monitoreo del incendio

● Se desplegó la Sección de Aviación del Ejército 11 (Sec AE 11)

● Dos Oficiales y Tres Suboficiales prestan servicio en zonas afectadas

● Un camión VEE 25 Ton Cisterna de 6.000 litros de combustible aeronáutico

Banco Nación

● El Banco Nación dispuso medidas de asistencia financiera para acompañar

a los productores agropecuarios MiPyMEs de la Patagonia afectados por los

incendios, que incluyen apoyo crediticio y la prórroga de vencimientos de

operaciones comerciales vigentes

● La línea de crédito estará destinada al otorgamiento de renovaciones,

prórrogas, inversiones y compra de capital de trabajo, para clientes

MiPyMEs bajo cualquier forma societaria o unipersonal

Administraciones de Parques Nacionales (APN)

● Más de 300 personas abocadas a los operativos, entre brigadistas y guardaparques

● Sistema de coordinación integrada (DLIFE)

● 26 vehículos logísticos

● 4 minibuses

● 1 camión de transporte de personal

● 2 cuatriciclos

● 6 camiones autobomba 4x4

● 3 embarcaciones

● Red fija de comunicaciones

● Centro de comando logístico

● Monitoreo satelital y monitoreo con drones

● Instalación de cisternas portátiles para recarga de agua

● Abastecimiento de combustible, provisión de viandas, asistencia a

pobladores, mantenimiento de sistema operativo integral

● Logística para el desplazamiento de unidades de otros puntos del país

Capital Humano

● 4 camiones con provisiones para los damnificados (vestimenta, tanques de agua, calzado, artículos para bebés, bolsas para dormir, colchones, calefones, heladeras, estufas, etc)

Salud

● Personal sanitario con experiencia en emergencias y desastres, incluidos 3 médicos, 6 enfermeros y 6 personas dedicadas a la logística

● 2 dispositivos de despliegue rápido para estabilizar pacientes

● 2 ambulancias

● 2 camionetas 4x4

● 2 furgones

● 1 minibus

● 1 camión habitacional para el personal de salud

● DINESA (Dirección de Emergencias del Ministerio de Salud) desplegó recursos en las zonas afectadas para atender a los brigadistas

Cancillería

● Se tramitó la provisión de recursos aéreos adicionales para Chubut de la

República de Chile, quien este miércoles 14 de enero envió un helicóptero

Aerolíneas Argentinas

● Donación de 8 tótems para almacenar miles de litros de agua

YPF

● Donación de 15.000 litros de nafta (equivalente a 30 camiones cisterna) para la provisión de los equipos de auxilio en El Bolsón

Vialidad Nacional

● 2 camiones cisterna para abastecer de agua al reservorio de Esquel, que a su vez abastece al avión boeing 737 Fireliner que llegó a Chubut para combatir los incendios forestales

● 1 camión cisterna para abastecer a bomberos en el incendio de Epuyén

● 1 furgón para llevar elementos de emergencia a Lago Menéndez y Lago Verde

● 1 retroexcavadora para Epuyén