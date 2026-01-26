Política

Scott Bessent elogió a Javier Milei: “Está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel”

El secretario del Tesoro estadounidense volvió a defender el swap alcanzado entre ambos países. “Argentina se ha convertido en el eje central de la estrategia estadounidense en América Latina”, aseguró

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos habló del acuerdo que alcanzaron Donald Trump y Javier Milei (Fuente: La Derecha Diario/ RAV Español)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, elogió en una entrevista la evolución política del presidente argentino Javier Milei, al afirmar que “está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel”.

Durante la entrevista con La Derecha Diario/RAV Español, Bessent destacó el papel de Trump en el acuerdo de swap de monedas entre Estados Unidos y Argentina, señalando que fue el propio presidente estadounidense quien “demostró liderazgo, respaldó al presidente Milei”. Según el funcionario, el objetivo de EE.UU. fue apoyar a un aliado estratégico en medio de “cierta turbulencia en el mercado”, en referencia a las maniobras atribuidas al kirchnerismo para incidir en el resultado electoral.

“Estaba muy claro, muy claro, que los kirchneristas estaban intentando provocar una alteración en el mercado para afectar la elección”, expresó Bessent durante su análisis. De esta manera, remarcó que el acuerdo fue sumamente beneficioso para ambas partes. “Terminamos ganando dinero con la transacción”, afirmó.

“Todos decían, ‘Oh, le están dando a los argentinos los 20.000 millones de dólares’. No, no, no hicimos eso. Eso fue un préstamo. Pudimos fortalecer a Argentina, dar apoyo al gobierno, al país, y, lo más importante, al pueblo argentino”, explicó el secretario del Tesoro. Argentina ya devolvió USD 2.500 millones y Estados Unidos vio una retribución financiera, lo que —en palabras de Bessent— convirtió la operación en “un gran acuerdo para todos”.

Scott Bessent, secretario del Tesoro
Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

En este contexto, el funcionario estadounidense remarcó el impacto sociopolítico del liderazgo de Milei. Afirmó que el actual mandatario consiguió atraer a un nuevo segmento del electorado, compuesto principalmente por jóvenes y por los sectores más vulnerables, quienes “son quienes más sufrieron bajo el kirchnerismo, bajo el peronismo”.

El funcionario estadounidense evaluó que ese respaldo se traduce en una base política sólida y creciente, lo que, según su perspectiva, podría sostener a Milei en el poder durante los próximos años.

El giro regional impulsado desde Buenos Aires, que según Bessent posiciona a Argentina como “eje central de la estrategia estadounidense en América Latina”. “Argentina dio un giro y, ahora, Paraguay, Chile, Bolivia, creo que Colombia también dará un giro. Veremos qué ocurre en Brasil. Nuestros aliados centroamericanos…”, enumeró, asegurando que la Casa Blanca busca “recuperar a nuestros grandes aliados latinoamericanos dentro de nuestra esfera de influencia”.

Durante la entrevista, Bessent señaló que “una de las mayores compañías mineras del mundo” evalúa una inversión de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares en Argentina, algo que consideró inviable bajo “el robo y la corrupción del gobierno de los Kirchner”. Por esto mismo, resaltó que el país “es ahora su principal destino de inversión”.

Scott Bessent y Javier Milei
Scott Bessent y Javier Milei durante la entrega del premio "Ciudadano Global 2025" (Foto: AP Foto/Stefan Jeremiah)

Esta no es la primera vez que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos elogia a Javier Milei, puesto que meses atrás aseguró que ya había hecho públicas sus consideraciones del libertario durante su participación en la gala del Atlantic Council. “Gracias a su liderazgo visionario, el mundo comienza a ver a Argentina con nuevos ojos”, dijo.

En esa oportunidad, el mandatario argentino recibió el premio “Ciudadano Global 2025”. “La economía de Argentina estaba hecha trizas. Décadas de mala gestión habían llevado a una inflación descontrolada, alto desempleo, incumplimientos de deuda e impresión irresponsable de dinero”, comenzó diciendo en su alocución.

De esta manera, resaltó al jefe de Estado por las reformas que impulsó desde que tomó la conducción el país al señalar: “El presidente Milei ha transformado Argentina para mejor. En lugar de una burocracia corrupta y derrochadora, la administración de Milei ha construido un Gobierno austero y eficiente que busca salvaguardar la propiedad, la libertad y la libre empresa de su pueblo”.

En el plano económico, evocó una frase que el Presidente repite en reiteradas ocasiones “El equilibrio financiero es una piedra angular del crecimiento”, por lo que destacó: “Con ese fin, ha presentado un plan para lograr un superávit fiscal por tercer año consecutivo.

