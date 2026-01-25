Quiénes fueron los gobernadores que solicitaron más audiencias en la Casa Rosada en los primeros dos años de Milei

Zdero, Frigerio, Jalil, Torres, Figueroa (arriba de izq a der),Vidal, Weretilneck, Pullaro,Macri, Llaryora y Poggi (abajo)

La relación de Javier Milei con los gobernadores fue zigzagueante a lo largo de sus dos primeros años de gestión. En parte, por su rechazo inicial a todo lo que -según él- fuera parte de la “casta política”, pero principalmente por el cierre del grifo de los fondos nacionales a las provincias, en el marco del férreo ajuste fiscal que implementó.

Desde aquel primer encuentro con los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, el 19 de diciembre de 2023 en la Casa Rosada por invitación del entonces flamante Presidente, corrió mucha agua bajo el puente. Nunca volvió a repetirse esa asistencia perfecta.

Primera reunión de Javier Milei con todos los gobernadores del país el 19 de diciembre de 2023 (Presidencia)

De hecho, del análisis del Registro de Audiencias del Poder Ejecutivo que realizó Infobae, surge que cinco gobernadores peronistas nunca solicitaron una audiencia con ningún funcionario del Poder Ejecutivo. Se trata de los opositores más duros al Gobierno nacional: Axel Kicillof (PBA), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Kicillof, Zamora y Melella volvieron a pisar la Casa Rosada el 8 de marzo de 2024 a una reunión organizada por el entonces jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, y quien era en ese momento el ministro del Interior, Guillermo Francos. Pese a las dudas iniciales, finalmente asistieron a la convocatoria, a diferencia de Quintela e Insfrán (Formosa), que no lo hicieron y enviaron a sus vicegobernadores.

Reunión en Casa Rosada con gobernadores el 8 de marzo de 2024 (Foto:NA)

En tanto, el 30 de octubre del año pasado, tras el triunfo electoral, Milei volvió a convocar a los mandatarios y al jefe de Gobierno a la Casa Rosada en busca de apoyo para avanzar en las reformas que pretende implementar. De esos cinco que nunca solicitaron una audiencia oficial con algún miembro del Gabinete o el Presidente, sí estuvo Zamora. Kicillof, Quintela, Insfrán y Melella no fueron invitados.

Sobre los motivos, tras el encuentro oficial, el entonces subsecretario de Prensa y actual futuro Secretario de Medios, Javier Lanari, expresó en X,“Los cuatro gobernadores que no estuvieron con Milei no firmaron el Pacto de Mayo. Es decir, no respetan la propiedad privada, no creen en el equilibrio fiscal, no quieren abrir el comercio, ni hacer reformas. No tiene sentido reunirse con quienes recitan el catecismo marxista”.

El Presidente Milei se reunió con 20 mandatarios en la Casa Rosada el 30 de octubre de 2025

El Registro de Audiencias -que puede consultarse on line en la web del Ministerio del Interior e Infobae descargó completo y procesó desde el 11 de diciembre de 2023 al 20 de enero último- consigna quiénes solicitan reuniones con funcionarios jerárquicos del Ejecutivo. Queda registrado el motivo alegado en la solicitud, quiénes participaron de la reunión, y en el caso de privados, si lo hicieron a título particular o en representación de una empresa o institución.

De allí surge que 18 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño en total, tuvieron 185 audiencias en estos poco más de dos años de gestión libertaria.

El ranking lo lidera el radical Leandro Zdero, gobernador de Chaco: fue 25 veces. La primera, el 15 de diciembre de 2023, apenas asumido Milei, cuando se reunió con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Solicitó audiencias en la Casa Rosada 11 veces en 2024 para reunirse con funcionarios del Ejecutivo, y otras 13 en 2025.

Leandro Zdero en la Casa Rosada con Javier Milei, Karina Milei y Guillermo Francos el 15 de mayo del año pasado

En seis oportunidades, la audiencia fue con Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei y armador nacional de La Libertad Avanza (LLA). En otras seis, con Lisandro Catalán, viceministro de Interior, y luego responsable de esa cartera, cuando Guillermo Francos pasó de ser titular de ese Ministerio a la Jefatura de Gabinete.

Zdero es un aliado del Gobierno nacional y recibió una provincia con números en rojo, por lo que necesitó auxilio del Gobierno nacional. En las últimas elecciones de medio término, fue en alianza con LLA en su distrito.

Le sigue el mandatario entrerriano, Rogelio Frigerio, quien participó de 22 audiencias en Balcarce 50: dos en diciembre de 2023, 11 en 2024 y 9 en 2025. Los funcionarios a los que más visitó fueron Catalán y Francos, 5 veces a cada uno.

El gobernador Frigerio en una de sus visitas a la Casa Rosada, en este caso en 2024

Perteneciente al PRO, Frigerio es uno de los socios del Gobierno nacional. También fue en alianza con LLA en los comicios legislativos nacionales de octubre pasado. El ministro del Interior, Diego Santilli, estuvo este jueves en su provincia para sumar voluntades en favor del proyecto de la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo y que tratará el Senado en sesiones extraordinarias. El gobernador entrerriano dejó explícito su “contundente apoyo” a la iniciativa.

A continuación, en cantidad de audiencias en la Casa Rosa aparece el peronista Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, uno de sus aliados en el Congreso, pese a estar enrolado en el PJ. Concurrió 20 veces desde la llegada de Milei al poder: 15 en 2024 y 5 en 2025. A su vez, fue el gobernador que más veces solicitó audiencias en 2024, en seis oportunidades con Francos. A principios de este año, el Gobierno nacional se retiró del Yacimiento Minero de Agua de Dionisio, y le cedió el control de ese yacimiento a la provincia.

Luego se ubica Ignacio Torres, gobernador de Chubut, del PRO, quien sumó 16 audiencias. La primera fue apenas asumió Milei, el 14 de diciembre de 2023, por la situación de la Caja Provincial, con Osvaldo Giordano, el entonces titular de la ANSES. En 2024, sumó otras 12, y en 2025, tres. Del total, cuatro fueron con Bullrich en su rol de ministra de Seguridad y dos con Luis Caputo, el titular de Economía.

El neuquino Rolando Figueroa - del partido provincial Comunidad y que lidera un frente amplio llamado La Neuquinidad - completa el top five, con 14 reuniones pedidas: una en diciembre de 2023, 8 en 2024, y 5 en 2025. El miércoles último, Santilli fue a visitarlo a su provincia en su recorrida nacional buscando apoyos en el Congreso para la reforma laboral.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con Guillermo Francos, a quien le reclamó una deuda de Nación con su provincia en agosto de 2025

Le sigue el santacruceño Claudio Vidal, del partido provincial Por Santa Cruz con una posición de aliado oscilante del Gobierno nacional, con 10 audiencias solicitadas en los dos años de gestión de Milei: 7 en 2024 y 3 en 2025.Luego aparece el rionegrino Alberto Weretilnek, de la fuerza local Juntos Somos Río Negro, con 9 audiencias en total: 7 en 2024 y dos el año pasado.

A continuación, figura el santafesino Maximiliano Pullaro, con un total de 8, y la particularidad de que fue el que más solicitó audiencias entre el 11 y el 31 de diciembre de 2023: 3 en total

El top ten lo completan con 7 audiencias en total cada uno el porteño Jorge Macri (PRO), el cordobés Martín Llaryora (PJ) y el puntano Claudio Poggi.

Macri tuvo idas y venidas con el Gobierno nacional, particularmente por el desafío que le planteó LLA en el distrito porteño - bastión del PRO - y por los fondos de coparticipación que le había sacado a la Ciudad Alberto Fernández, y que la Corte Suprema ordenó restituir. Por este motivo, entre las 7 audiencias, tres fueron con Patricia Bullrich, cuando era ministra de Seguridad por traspaso de la gestión de los presos en el ámbito de la Ciudad, y dos fueron con Caputo.

Y una fue con el propio Milei por la transferencia a CABA del control, la administración, la potestad de fijar tarifas y recorridos de las líneas de colectivos que circulan dentro del distrito porteño.

El que menos audiencias solicitó fue el pampeano Jorge Ziliotto, solo dos en 2024. Es parte del grupo de mandatarios peronistas más opositores, pero con un perfil más dialoguista. El año pasado no tuvo ninguna reunión bilateral con funcionarios en la Casa Rosada.

Las audiencias de Milei

En el Registro Público de Audiencias, Milei tiene registradas 177 reuniones. Se ubica décimo en el ranking de funcionarios con más visitas.

Entre los nombres que más se repiten de los que pidieron reunirse con el Presidente figura el del embajador del Estado de Israel en la República Argentina, Eyal Sela, con quien tuvo 4 audiencias.

El mismo número de reuniones con el primer mandatario fueron solicitadas por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, vicepresidente de LLA y hombre de confianza de Karina Milei.

También el de Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, con quien mantuvo tres reuniones en la Casa Rosada. El mismo número aparece como reuniones solicitadas al primer mandatario por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

La ittular del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, visitó a Milei en la sede egobierno

Del total de 177 audiencias que contabiliza Milei en el Registro, 99 fueron encuentros con representantes de 30 países en la Casa Rosada. Entre ellos, con los primeros ministros de Italia, Giorgia Meloni; de Israel, Benjamín Netanyahu; y de Canadá, Justin Trudeau. También estuvieron en la Casa Rosada para ver al líder libertario el presidente de Francia, Emmanuel Macrón; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Panamá, José Raúl Mulino; y el de El Salvador, Nayib Bukele; así como el canciller de Alemania, Olaf Scholz.

Los dos países cuyos funcionarios registraron más audiencias fueron Estados Unidos con 36, e Israel con 7, un reflejo de su alineamiento geopolítico internacional.

Los funcionarios con más visitas

Entre el 11 de diciembre de 2023 y este 20 de enero, Infobae contabilizó un total de 9.326 audiencias.

Los tres funcionarios con mayor cantidad de reuniones consignadas en el registro Público fueron Francos, en su rol de ministro del Interior y luego jefe de Gabinete (931); Eduardo Serenellini, ex secretario de Prensa (397), quien se fue del Gobierno en enero del año pasado, en medio de tensiones internas y un fuerte recorte de sus funciones; y Bullrich, como ministra de Seguridad (368).

Visitas de legisladores a la Rosada

En cuanto a los legisladores nacionales, durante los dos años y un mes que lleva Milei en el gobierno, 91 diputados y 28 senadores solicitaron reuniones con funcionarios del Gobierno en la Casa Rosada.

El formoseño Gerardo González (ex libertario, hoy en el bloque País Federal), el bonaerense oficialista Pablo Ansaloni, y el porteño Fernando Iglesias (legislador del PRO designado este mes embajador en Bruselas y ante la Unión Europea) fueron los 3 diputados nacionales con más audiencias con funcionarios en la Casa Rosada, con 20, 18 y 17 reuniones respectivamente.

Gonzalez lideró el pedido de audiencias en 2024, con 15, e Iglesias hizo lo propio el año pasado con 9, según la base de datos del Registro de Audiencias.

En cuanto a los senadores, el top 3 está liderado por senadores del oficialismo: el jujeño Ezequiel Atauche, presidente del bloque de LLA, con 18; el puntano Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, y el formoseño Francisco Paoltroni, con 11 cada uno.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander