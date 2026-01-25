Javier Milei viaja a Mar del Plata y encabezará el Derecha Fest: espera reunir 10 mil personas y movilizar a la militancia

El mandatario nacional será el orador de cierre (Presidencia)

En pleno verano y antes del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei viajará a Mar del Plata para encabezar este martes una nueva edición de la Derecha Fest, el evento conservador que se realiza periódicamente desde hace casi dos años y que en esta oportunidad espera reunir a unas 10 mil personas a metros de la playa.

Será la segunda vez que el mandatario nacional cierre este encuentro, al que asistirán ministros, diputados y senadores de La Libertad Avanza, además de militantes del partido y público en general.

A diferencia de las veces anteriores, este acto será con entrada gratuita, lo que, sumado a que se realiza en una de las principales ciudades balnearias del país y en medio de la temporada de vacaciones, ilusiona a los organizadores con una amplia convocatoria.

“Nosotros vamos a trabajar para que ese día el Presidente tenga todo el contacto con la gente que quiera tener con los bonaerenses, tanto con los dirigentes como con el resto de los ciudadanos. Cada vez que él hace algo de este estilo, le gusta estar cerca de las personas”, señaló a Infobae una fuente cercana al armador provincial, Sebastián Pareja.

Quienes financian este festival son la editorial Hojas del sur -que fue la que publicó los últimos libros del jefe de Estado- y la consultora Arcano Strategy Group, especializada en comunicación y campañas políticas.

Milei con los organizadores de La Derecha Fest (La derecha fest)

En tanto, la sede elegida para el evento es el Horizonte Club de playa, un exclusivo complejo situado frente al mar, sobre la avenida Martínez de Hoz al 6230, en el sur de “La Feliz”.

El lugar, que ese día estará disponible para quienes tengan entrada, cuenta con todo tipo de servicios, como estacionamiento, restaurante, piscina, toldos, un quincho, canchas de fútbol y vestuarios.

Esta será la quinta edición del encuentro que comenzó en el 2024, poco después de la llegada de Milei a la Casa Rosada, y que tiene como objetivo promover la denominada “batalla cultural”, que el Presidente considera indispensable como complemento de la gestión.

En octubre de aquel año fue la primera vez que se llevó adelante el acto, que en ese entonces se llamaba “Viva la Derecha Fest” y reunió en el Auditorio Belgrano de la ciudad Buenos Aires a figuras como el filósofo Agustín Laje y al periodista español de derecha Javier Negre, entre otros.

La segunda edición fue el 2 de mayo del 2025, aunque en ese caso fue una fecha especial, ya que no se llevó adelante en la Argentina, sino que se realizó en el Auditorio El Mega, en el barrio Villa García, en las afueras de Montevideo, Uruguay.

Laje es uno de los oradores habituales del evento

Sin embargo, el festival comenzó a tomar mayor notoriedad el 22 de julio pasado, cuando se hizo en Córdoba y con el propio Milei como orador final, ante un público que ya incluía a los miembros del Gabinete.

Fue el mismo jefe de Estado el que reveló unas semanas antes del evento, durante una entrevista en el canal de streaming Neura, que iba a asistir al Hotel Quórum para dar unas palabras.

La última Derecha Fest hasta el momento fue el 30 de octubre, cuando volvió a sus orígenes en el Auditorio Belgrano, pero ya con la participación de importantes referentes del oficialismo, como la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la diputada Lilia Lemoine.

En Mar del Plata, en tanto, serán 25 los oradores totales: además del mandatario, también hablarán Laje, Lemoine; su compañero de banca Sergio Figliuolo, conocido como “Tronco”; el legislador bonaerense Guillermo Montenegro, ex intendente de General Pueyrredón, y el escritor Nicolás Márquez, autor de la biografía del Presidente.

La diputada será otra de las oradoras de la jornada (Gustavo Gavotti)

Además, es probable que también estén como espectadores el ministro del Interior, Diego Santilli, y Pareja, en su carácter de titular de La Libertad Avanza en la provincia, que el día anterior estarán acompañando a Milei en una caminata por esta ciudad.

Asimismo, los dirigentes locales del oficialismo están organizando a la militancia para que también asista al encuentro, al igual que algunos coordinadores de los municipios cercanos.

“En el verano, las actividades son todas opcionales, excepto para los locales. Se están moviendo las seccionales de La Libertad Avanza y ‘El Gordo’ Montenegro”, explicó a Infobae una fuente al tanto de los preparativos.

Por caso, la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”, referenciada en el asesor presidencial, Santiago Caputo, planea llevar entre 200 y 300 personas por sí sola, mientras que Pareja haría lo propio con una cifra similar.

De todas formas, las autoridades del espacio remarcan que esta no es una actividad oficial de LLA, sino un evento privado al que puede ir cualquier interesado y que la jornada proselitista será la del lunes, con la caminata por el centro de Mar del Plata.

“Vamos a estar presentes tanto en la recorrida como en la Derecha Fest. La diferencia es que para el festival, a la gente nuestra que quiere ir, la mandamos a sacar la entrada, como corresponde, como a cualquiera”, señalaron desde el entorno del armador bonaerense.