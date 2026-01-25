Política

Javier Milei viaja a Mar del Plata y encabezará el Derecha Fest: espera reunir 10 mil personas y movilizar a la militancia

Se trata de la quinta edición de este encuentro político financiado por empresas privadas y que por primera vez se hace en la playa y con entrada gratuita. Optimismo entre los organizadores

Guardar
El mandatario nacional será el
El mandatario nacional será el orador de cierre (Presidencia)

En pleno verano y antes del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei viajará a Mar del Plata para encabezar este martes una nueva edición de la Derecha Fest, el evento conservador que se realiza periódicamente desde hace casi dos años y que en esta oportunidad espera reunir a unas 10 mil personas a metros de la playa.

Será la segunda vez que el mandatario nacional cierre este encuentro, al que asistirán ministros, diputados y senadores de La Libertad Avanza, además de militantes del partido y público en general.

A diferencia de las veces anteriores, este acto será con entrada gratuita, lo que, sumado a que se realiza en una de las principales ciudades balnearias del país y en medio de la temporada de vacaciones, ilusiona a los organizadores con una amplia convocatoria.

“Nosotros vamos a trabajar para que ese día el Presidente tenga todo el contacto con la gente que quiera tener con los bonaerenses, tanto con los dirigentes como con el resto de los ciudadanos. Cada vez que él hace algo de este estilo, le gusta estar cerca de las personas”, señaló a Infobae una fuente cercana al armador provincial, Sebastián Pareja.

Quienes financian este festival son la editorial Hojas del sur -que fue la que publicó los últimos libros del jefe de Estado- y la consultora Arcano Strategy Group, especializada en comunicación y campañas políticas.

Milei con los organizadores de
Milei con los organizadores de La Derecha Fest (La derecha fest)

En tanto, la sede elegida para el evento es el Horizonte Club de playa, un exclusivo complejo situado frente al mar, sobre la avenida Martínez de Hoz al 6230, en el sur de “La Feliz”.

El lugar, que ese día estará disponible para quienes tengan entrada, cuenta con todo tipo de servicios, como estacionamiento, restaurante, piscina, toldos, un quincho, canchas de fútbol y vestuarios.

Esta será la quinta edición del encuentro que comenzó en el 2024, poco después de la llegada de Milei a la Casa Rosada, y que tiene como objetivo promover la denominada “batalla cultural”, que el Presidente considera indispensable como complemento de la gestión.

En octubre de aquel año fue la primera vez que se llevó adelante el acto, que en ese entonces se llamaba “Viva la Derecha Fest” y reunió en el Auditorio Belgrano de la ciudad Buenos Aires a figuras como el filósofo Agustín Laje y al periodista español de derecha Javier Negre, entre otros.

La segunda edición fue el 2 de mayo del 2025, aunque en ese caso fue una fecha especial, ya que no se llevó adelante en la Argentina, sino que se realizó en el Auditorio El Mega, en el barrio Villa García, en las afueras de Montevideo, Uruguay.

Laje es uno de los
Laje es uno de los oradores habituales del evento

Sin embargo, el festival comenzó a tomar mayor notoriedad el 22 de julio pasado, cuando se hizo en Córdoba y con el propio Milei como orador final, ante un público que ya incluía a los miembros del Gabinete.

Fue el mismo jefe de Estado el que reveló unas semanas antes del evento, durante una entrevista en el canal de streaming Neura, que iba a asistir al Hotel Quórum para dar unas palabras.

La última Derecha Fest hasta el momento fue el 30 de octubre, cuando volvió a sus orígenes en el Auditorio Belgrano, pero ya con la participación de importantes referentes del oficialismo, como la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la diputada Lilia Lemoine.

En Mar del Plata, en tanto, serán 25 los oradores totales: además del mandatario, también hablarán Laje, Lemoine; su compañero de banca Sergio Figliuolo, conocido como “Tronco”; el legislador bonaerense Guillermo Montenegro, ex intendente de General Pueyrredón, y el escritor Nicolás Márquez, autor de la biografía del Presidente.

La diputada será otra de
La diputada será otra de las oradoras de la jornada (Gustavo Gavotti)

Además, es probable que también estén como espectadores el ministro del Interior, Diego Santilli, y Pareja, en su carácter de titular de La Libertad Avanza en la provincia, que el día anterior estarán acompañando a Milei en una caminata por esta ciudad.

Asimismo, los dirigentes locales del oficialismo están organizando a la militancia para que también asista al encuentro, al igual que algunos coordinadores de los municipios cercanos.

“En el verano, las actividades son todas opcionales, excepto para los locales. Se están moviendo las seccionales de La Libertad Avanza y ‘El Gordo’ Montenegro”, explicó a Infobae una fuente al tanto de los preparativos.

Por caso, la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”, referenciada en el asesor presidencial, Santiago Caputo, planea llevar entre 200 y 300 personas por sí sola, mientras que Pareja haría lo propio con una cifra similar.

De todas formas, las autoridades del espacio remarcan que esta no es una actividad oficial de LLA, sino un evento privado al que puede ir cualquier interesado y que la jornada proselitista será la del lunes, con la caminata por el centro de Mar del Plata.

“Vamos a estar presentes tanto en la recorrida como en la Derecha Fest. La diferencia es que para el festival, a la gente nuestra que quiere ir, la mandamos a sacar la entrada, como corresponde, como a cualquiera”, señalaron desde el entorno del armador bonaerense.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiDerecha FestMar del PlataÚltimas noticia

Últimas Noticias

El exhabrupto de un intendente kirchnerista en medio de la interna del PJ bonaerense: “Es la época de cagones y traidores”

Pablo Zurro, jefe comunal de Pehuajó, cuestionó a quienes no piden por la liberación de Cristina Kirchner. Fuerte mensaje al kicillofismo

El exhabrupto de un intendente

Quiénes fueron los gobernadores que solicitaron más audiencias en la Casa Rosada en los primeros dos años de Milei

La información surge de la base de datos del Registro de Audiencias del Poder Ejecutivo, analizada por Infobae. Los mandatarios que más visitaron Balcarce 50 y los cinco que nunca pidieron ser recibidos por algún funcionario jerárquico

Quiénes fueron los gobernadores que

Mientras el Gobierno negocia con las provincias, Kicillof busca liderar la oposición a la reforma laboral

Fue uno de los reclamos de La Cámpora tras la reunión que encabezó el mandatario en Villa Gesell con intendentes propios y donde el tema apenas sobrevoló. Lazos con Barrionuevo y los referentes sindicales del MDF al frente

Mientras el Gobierno negocia con

Senado: el Gobierno se encamina a avalar el reparto de lugares para la AGN con la UCR y el kirchnerismo

Bajo el lema “1-1-1″, el oficialismo estaría dispuesto a seguir la lógica que indica el peso actual de los bloques. “No hay más bipartidismo”, dijeron desde un despacho de peso a Infobae

Senado: el Gobierno se encamina

El plan de La Libertad Avanza en PBA: analizan una reforma constitucional para bajar el gasto y rediseñar el Estado

La idea permanece en estado embrionario, pero busca confrontar con el modelo peronista vigente. Proponen reforzar la protección de la vida y la propiedad privada, Legislatura unicameral, eliminar policías comunales y más reformas

El plan de La Libertad
DEPORTES
Boca Juniors debutará en el

Boca Juniors debutará en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra: formaciones confirmadas

Llegó al Manchester United sin hablar inglés y dejó sin reacción a Roy Keane: “No sabía qué otra cosa decir”

Boca aceleró por Ascacíbar y envió una nueva oferta a Estudiantes: el gesto del jugador y la frase del DT que ilusiona a los hinchas

La impresionante acrobacia de Lamine Yamal para convertir un golazo en la victoria del Barcelona sobre el Real Oviedo

Se terminó el sueño de Faustino Oro en Países Bajos: cayó ante Andy Woodward, prodigio norteamericano de 15 años

TELESHOW
Flor Vigna apostó por un

Flor Vigna apostó por un radical cambio de look y compartió el resultado: “Mi gente”

Vestido celeste, pétalos hechos a mano y cola de gasa: el impactante look de Juana Viale en Mar del Plata

El primer álbum de fotos de Sofía Pachano y Santiago Ramundo con su bebé Vito: “Es una locura”

Maxi López reveló sin filtro el inesperado pedido de Wanda Nara: “Volver a ser madre”

El hijo de Noelia Marzol tuvo un doloroso percance en la playa: “Agua viva alert”

INFOBAE AMÉRICA

Llegó al Manchester United sin

Llegó al Manchester United sin hablar inglés y dejó sin reacción a Roy Keane: “No sabía qué otra cosa decir”

El régimen iraní amenazó con imponer castigos “sin clemencia” a los manifestantes

Rusia afirmó que el ex dictador Maduro fue traicionado por su entorno: “Conocemos los nombres”

El acuerdo original de Apple, firmado por Jobs, Wozniak y Wayne, alcanzó un precio millonario en Christie’s

Llega la bienal internacional de arte contemporáneo de Ushuaia