Antes de las extraordinarias, Milei retoma la agenda política local y desembarca en Mar del Plata con Santilli

El mandatario nacional junto al ministro del Interior (REUTERS/Matias Baglietto)

Tan solo unos días después de haber regresado de su viaje a Davos, donde participó del Foro Económico Mundial, el presidente Javier Milei retoma la agenda local con una recorrida en tono de campaña en Mar del Plata, donde también encabezará un acto de derecha ante funcionarios y cientos de dirigentes.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de La Libertad Avanza, si bien todavía se estaban cerrando los detalles de la actividad, el mandatario nacional caminará el próximo lunes por el centro de la ciudad balnearia.

De esta manera, el jefe de Estado volverá a mostrarse públicamente en la provincia de Buenos Aires, uno de los principales distritos -si no el más importante- que quiere gobernar a partir del 2027.

Lo hará acompañado de la secretaria general, Karina Milei, en su rol de titular del partido, y del ministro del Interior, Diego Santilli, quien aparece como el posible candidato a gobernador bonaerense del oficialismo.

El Presidente volverá a mostrarse con su ministro en tono de campaña (AP Foto/Rodrigo Abd)

De hecho, “El Colo” lideró la lista libertaria en las últimas elecciones en PBA, cuando el espacio logró remontar la derrota de más de 13 puntos que había sufrido en los comicios locales.

“La provincia de Buenos Aires quiere el cambio y depende de nosotros que nos unamos para dar esa batalla en el 2027”, sostuvo el ahora funcionario en el acto de celebración de aquella victoria, en octubre del año pasado.

Desde entonces, el dirigente del PRO que se sumó a las filas violetas cuando fue designado en la cartera de Interior aparece como la figura que podría elegir Milei para tratar de disputarle el poder a Axel Kicllof.

El Presidente y su hermana vienen haciendo varios actos de campaña en este territorio y, de hecho, la secretaria general estuvo hace tan solo unos meses en esta misma ciudad balnearia, donde organizó un “congreso libertario”.

La funcionaria fue la oradora principal del evento que se llevó adelante el 30 de noviembre en el NH Gran Hotel Provincial, que reunió a integrantes del Gabinete y los principales dirigentes del espacio.

El Gobierno busca disputarle poder a Kicillof en Buenos Aires

En esta oportunidad, será el propio jefe de Estado el que encabece la recorrida junto a Santilli, Karina y referentes como los diputados Sebastián Pareja -titular del partido a nivel local- y Lilia Lemoine, entre otros.

La caminata comenzará a las 20:30 en la intersección de las calles Güemes y Avellaneda, y al día siguiente el mandatario será el encargado de cerrar una nueva edición de la Derecha Fest.

El Presidente ya fue el último en tomar la palabra en uno de estos eventos privados a finales de julio pasado, en la capital de Córdoba y en la previa de las elecciones nacionales.

Para esta oportunidad, la sede será el Horizonte Club de Playa y están invitados al escenario la propia Lemoine; su compañero de banca Sergio Figliuolo, más conocido como “Tronco”; el legislador Guillermo Montenegro (ex intendente local); los escritores Agustín Laje y Nicolás Márquez, y el pastor evangélico Gabriel Ballerini, entre otros.

Por la noche, Milei irá a ver el espectáculo de su ex pareja Fátima Flórez, quien protagoniza un unipersonal en el Teatro Roxy-Radio city. Así lo confirmó la propia artista en declaraciones periodísticas: “Es muy fanático. Siempre pondera mucho mi trabajo. Le gusta mucho lo que hago arriba del escenario. Realmente me admira mucho y no quiere perderse el show”.

Con estas actividades, el Presidente encara la última semana antes del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, convocadas a partir del 2 de febrero y hasta fines de ese mes.

Milei volverá a cerrar la Derecha Fest (Presidencia)

Durante ese plazo, el líder libertario buscará que se aprueben en ambas Cámaras la reforma laboral y el acuerdo comercial firmado entre el Mercosur y la Unión Europea, a pesar de que el tratado todavía no fue ratificado en el Viejo Continente.

Para esto, tanto la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, como Santilli comenzaron las negociaciones con la oposición, con el objetivo de llegar a las votaciones con los mayores consensos posibles.

El ministro del Interior, por caso, retomó sus recorridas por el interior del país para reunirse con gobernadores y conversar personalmente con ellos sobre estas iniciativas. Recientemente, se encontró en Salta, con Gustavo Sáenz; en Neuquén, con Rolando Figueroa, y en Entre Ríos, con Rogelio Frigerio.

Esta semana, la mesa política volverá a reunirse en la Casa Rosada para terminar de delinear la estrategia legislativa antes del inicio de las sesiones.

Bullrich trabaja en el Senado para tratar de conseguir los apoyos a las reformas

Además de Santilli y Bullrich, este grupo lo integran la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

A pesar de que el temario de extraordinarias incluye también otros asuntos, como la designación de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea, el Gobierno concentra todos los esfuerzos en lograr un éxito con la reforma laboral.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, sostuvo “El Colo” después de una de sus reuniones.

Si bien muchos mandatarios locales anticiparon su apoyo a la medida, también hay varios de ellos que reclaman algunos cambios en el proyecto que ya tiene dictamen, puntualmente en el artículo referido a la modificación del impuesto a las Ganancias.

Debido a que se trata de un gravamen que es coparticipable, los gobernadores entienden que una baja de las alícuotas que pagan las empresas impactaría directamente en sus recaudaciones, por lo que piden rever la medida o algún tipo de compensación.

El ministro y la senadora tendrán esta última semana (después de los actos en Mar del Plata, solo les quedarán tres días) para tratar de convencer a los indecisos y dar comienzo al debate formal en el Congreso.