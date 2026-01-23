Renunció Carlos Casares, el titular del Ente Regulador del Gas

Carlos Casares renunció a la intervención del Ente Regulador del Gas (Enargas) y detalló una serie de 21 puntos donde estableció los hitos alcanzados durante su gestión. Sin embargo, señaló en su carta que no logró satisfacer las expectativas previstas para el rol. Por tal motivo, sostuvo: “no cabe otra decisión que presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Interventor del ENARGAS”.

En la carta de dimisión que presentó, Casares expresó sorpresa ante la imposibilidad de participar en el directorio del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, el organismo que incorporará y reemplazará tanto al Enargas como al ENRE a partir del 1 de marzo de 2026. El exfuncionario, que había intentado continuar en funciones mediante la postulación al concurso público de antecedentes, manifestó: “Entiendo que no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza. El Gobierno me considera prescindible”.

Durante el proceso, Casares hizo énfasis en su disposición para colaborar con la transición hacia un ente con “estándares de calidad internacional”, aunque finalmente quedó fuera de la propuesta definitiva remitida por el Ejecutivo, que ya se inclinó por candidatos técnicos con una orientación más cercana al modelo de desregulación y privatización de infraestructura definido por el Gobierno.

Casares ocupaba la intervención de ENARGAS desde enero de 2024, tras haber integrado desde marzo de 2023 el equipo de trabajo que elaboró los lineamientos para la política energética de La Libertad Avanza y el capítulo correspondiente de la denominada Ley de Bases. En ese proceso, Eduardo Rodríguez Chirillo participó junto a Casares en la formulación de propuestas regulatorias sobre gas natural, GNL y otros combustibles gaseosos.

Durante su gestión, fueron implementadas medidas como la Adecuación Tarifaria Transitoria para el transporte y la distribución de gas, acompañada de requisitos de inversión para las prestadoras del servicio. Según el resumen presentado en la renuncia, también se avanzó con la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) y se dio cumplimiento a los requerimientos de gestión establecidos por el Decreto 55/2023.

El plantel de personal del organismo se redujo de 707 a 516 trabajadores, como parte de un proceso de racionalización interna. Casares destacó la colaboración de más de 20 profesionales de ENARGAS en la elaboración de normativas referidas a gas natural y GNL, en sintonía con los objetivos de la Secretaría de Energía.

