Renunciaron otros dos funcionarios y ya son cuatro las salidas en el Gobierno en menos de 24 horas

La Secretaría de Transporte -que cambió de titular ayer a la noche- anunció que Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) tendrán nuevos presidentes. Hoy más temprano renunció el titular de la UIF

Los presidentes salientes, Gerardo Boschin (Trenes Argentinos Operaciones) y Leonardo Comperatore (Trenes Argentinos Infraestructura), presentaron su renuncia a dichas empresas (AP)

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía anunció cambios entre las máximas autoridades de las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF). La noticia se dio a conocer este lunes por la tarde, pero las renuncias de los dos presidentes de las empresas, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, se materializaron ayer, instantes después de que lo hiciera Luis Pierrini, el entonces secretario de Transporte.

Vamos a hacer un cambio total en la gestión de Transporte”, indicaron fuentes oficiales de la Casa Rosada. Las autoridades dijeron que Pierrini, la máxima autoridad de esa cartera, se fue por “motivos personales”, aunque diferentes versiones periodísticas alegan que había insatisfacción en el manejo y reparto de los subsidios de colectivos.

Fuentes oficiales marcaron que los cambios fueron gestionados por el nuevo secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, quien antes era el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y ahora tiene bajo su órbita numerosas carteras administrativas, organismos y empresas públicas. “Todas las salidas de jefes y equipos las propuso él como comienzo de su gestión y se le aceptaron”, marcaron a Infobae.

Carlos Frugoni, el nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura

Boschín y Comperatore asumieron en sus cargos días después de que lo hiciera Pierrini en mayo del año pasado. Sus salidas se entienden como parte de una renovación de la gestión de las empresas públicas ferroviarias. En particular, SOFSA es una de las compañías que más interesa en la cúpula del Gobierno, ya que es de las ocho compañías que fueron dispuestas para su privatización o concesión en la Ley Bases.

No se anoticiaron cambios en Ferrocarriles Argentinos (FA), a cargo de Luis Federico Canedi. Aunque eso no implica que no se pueda producir hacia futuro. Eso parece imposible para el caso de Belgrano Cargas y Logística, a cargo de Alejandro Núñez, que está en las últimas semanas antes de publicar el pliego para el llamado a licitación nacional e internacional por todos sus servicios.

Sebastián Giorgetti asumió la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, organismo encargado de los servicios ferroviarios de pasajeros en Argentina. Giorgetti trabajó más de 30 años en el sector y comenzó su trayectoria como boletero en la Línea Sarmiento. Desde 2005 ocupó funciones de coordinación, administración y dirección dentro de la empresa. En los últimos años, se desempeñó como gerente general operativo y administrativo.

En tanto, Fabián González fue designado como presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, responsable de la administración y construcción de la infraestructura ferroviaria del país. González, abogado y con experiencia previa en el ámbito judicial como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, forma parte del directorio de la empresa desde abril de 2025 y en el último período se desempeñó como secretario general de Trenes Argentinos Operaciones.

Las rotaciones de autoridades en Transporte no fueron las únicas de las últimas 24 horas.

Esta tarde también se conoció que el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, presentó su renuncia este jueves por “motivos personales”. El organismo quedará a cargo del licenciado Ernesto Gaspari. Tanto el funcionario saliente como el entrante responden en última instancia al asesor presidencial Santiago Caputo.

Ernesto Gaspari

“Durante su gestión, el Dr. Starc desempeñó sus funciones con profesionalismo y compromiso, contribuyendo a que el sistema de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo se adecue a los estándares nacionales e internacionales vigentes. Asimismo, continuará colaborando con el Gobierno Nacional en nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional”, señalaron en el escrito difundido por el Ministerio de Justicia.

En el entorno del asesor ni en Justicia indicaron si cumplirá un puesto formal en alguna área del Gobierno, pero enfatizaron que seguirá ayudando al entorno del asesor.

Por su lado, Gaspari llega a la gestión por la cercanía que este tiene con el actual titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra. Este, a su vez, fue presentado como una persona de extrema confianza de la familia Caputo, especialmente de Claudio, padre del asesor presidencial.

