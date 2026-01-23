Política

Milei regresó de Davos y se prepara para reactivar su agenda partidaria con una recorrida por Mar del Plata

El Presidente llegó esta mañana a Buenos Aires. El próximo lunes hará una caminata partidaria del Tour de la Gratitud en la ciudad costera. También asistirá a un evento de la Derecha Fest

El presidente Javier Milei volvió a Argentina después de haber estado durante esta semana en la ciudad de Davos, en Suiza, para disertar en el Foro Económico Mundial (WEF) y mantener diferentes encuentros con líderes políticos y empresarios globales; entre los que se destacó la firma de la incorporación de Argentina a la Junta de la Paz que creó Donald Trump. Milei partió el jueves de Suiza, paró a cargar combustible ayer por la noche en el Aeropuerto de Gran Canaria y siguió su ruta para llegar hoy a Aeroparque, más precisamente a las 6.26 horas.

Con este regreso, en Presidencia se preparan para volver con una agenda centrada en el plano local. Por el momento no hay actividades previstas para el fin de semana, pero Milei confirmó que viajará el lunes por la tarde a la ciudad costera de Mar del Plata y se quedará hasta el martes por la noche por diferentes compromisos asumidos.

En la cúpula bonaerense de La Libertad Avanza estuvieron planificando en secreto una recorrida de Milei por las principales arterias del centro de Mar del Plata como una nueva actividad del denominado “Tour de la Gratitud”, que tiene como fin reconocer a los votantes libertarios por el triunfo de las elecciones nacionales de octubre del año pasado.

Esta será el próximo lunes a las 20.30 horas, previéndose iniciar por la Avenida Güemes y Avellaneda. Se prevé que en el evento participen autoridades nacionales del partido, así como dos de los principales gestores del acto, el presidente bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, y el responsable partidario en el municipio de General Pueyrredón, Alejandro Carrancio.

Así, el libertario volverá a las calles de la típica ciudad costera; su última vez en allí fue en octubre del año pasado, cuando se mostró con Diego Santilli, por entonces candidato a diputado nacional por la Provincia.

Pero los hermanos Milei han visitado Mar del Plata en diversas ocasiones a lo largo de los últimos años. Además de haber performado históricamente bien en ese distrito, una de las explicaciones que esgrimen quienes los conocen es la fuerte vinculación familiar con la ciudad, dado que Alicia Lucich, madre de ambos, es marplatense.

Una vez finalizada la recorrida, fuentes oficiales marcaron que “es muy probable” que el Presidente se quede a dormir allí para al día siguiente retomar sus actividades sin tener que volver a partir desde Buenos Aires.

Para ese día solo hay una actividad oficial confirmada por los voceros del Presidente: su asistencia al evento de la Derecha Fest, el cual se autopercibe como el evento “más antizurdo del país”. Será su segunda presencia a este evento como Presidente luego de haber estado allí en la ciudad de Córdoba. La cita tendrá lugar en Horizonte Club de Playa, donde también participarán Milei y el senador y exintendente de General Pueyrredón Guillermo Montenegro; serás acompañados por referentes del espacio libertario, entre ellos los diputados nacionales Sergio “Tronco” Figliuolo y Lilia Lemoine, quienes conducirán la jornada. Entre los expositores estarán los intelectuales Nicolás Márquez, biógrafo del presidente, y Agustín Laje, titular de la Fundación Faro.

La programación prevista por los organizadores incluye música y una “feria del libro libertaria”. Además, Gabriel Ballerini, teólogo y referente de la derecha cristiana vinculado a Milei, formará parte de las actividades junto a la abogada y docente Patricia Soprano, ligada al ámbito evangélico y mencionada en ocasiones para integrar listas de La Libertad Avanza.

Por otro lado, la artista y exnovia del Presidente, Fátima Florez, confirmó en distintos medios que Milei irá a visitarla en su show Fátima Universal antes de ir al evento de la Derecha Fest. En Casa Rosada no lo confirmaron e insistieron en que no lo tienen en agenda al tratarse de algo que “podría ser de carácter privado”.

Para el mes próximo, Milei diseña un nuevo desembarco del “Tour de la Libertad” que podría tener su continuidad en Mendoza hacia mediados del mes de febrero.La elección territorial no es azarosa. Como contó este medio, el próximo domingo 22 de febrero, la provincia tendrá elecciones en seis departamentos que renuevan sus Concejos Deliberantes. Allí, el sello libertario cerró alianza con el gobernador local Alfredo Cornejo y el PRO para competir en San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz en conjunto. Ante ese panorama, desde las filas libertarias intentarán concretar la visita del mandatario entre el 17 y el 19 del mes, en la previa a los comicios que presentan una particularidad en San Rafael, donde está abierto el proceso para lograr la autonomía municipal.

