Violencia sindical: un ex delegado de Camioneros denunció que fue golpeado por un alfil de Moyano y 10 personas más

La interna del Sindicato de Camioneros se sigue profundizando y en las últimas se tiñó de violencia en la decisiva rama de recolección de residuos. Gustavo Ferreyra, ex delegado de la empresa Urbasur, denunció a Infobae que este martes por la mañana fue molido a golpes en la sede de la compañía, en José A. Cortejarena 1822, en esta capital, por una patota de 10 o 12 personas liderada por José “Teta” Garnica, secretario de ese sector y dirigente de confianza de Hugo Moyano.

Como resultado del salvaje ataque, que fue denunciado en una comisaría porteña y que es investigado por un fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, el agredido dijo que por los golpes tiene un posible desprendimiento de retina en el ojo izquierdo, perdió una muela y fue herido en las piernas con el palo de un escobillón de barrendero.

Ferreyra relató a Infobae que fue delegado de Urbasur durante 10 años y que dejó su puesto hace dos meses debido al hostigamiento y las presiones de Garnica. “No me quiere en la empresa. Para él soy una amenaza -dijo-. Por eso cuatro veces intentó que dejara de ser delegado y en la quinta oportunidad lo terminó logrando”.

Urbasur es una de las empresas de recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires

¿Por qué motivo lo quiso desplazar? El ex delegado admitió que entre ambos existe una mala relación: “No comparto la forma violenta que tiene de manejarse, no sólo conmigo sino también con otros trabajadores -explicó. Siempre le dije que a los trabajadores hay que cuidarlos y que si alguien se equivocaba había que retarlo, pero él los dejaba sin trabajo”.

Según Ferreyra, el mismo día en que lo agredieron, Garnica impulsó un paro de actividades en Urbasur, medida a la que calificó de maniobra para tapar el ataque en contra de él: “Fue para tapar la cagada que se mandó a la mañana, donde fue incitando a la gente a pegarme. Primero vino a increparme y como no le di bola, arrancó el plan B de siempre: piñas, palazos, me volaron los anteojos, me quebraron en la pierna un palo de escobillón de barrendero y a partir de ahí me atacaron todos y hubo más golpes. Eran entre 10 y 12. Lo único que hice fue cubrirme y nada más. Me salvaron dos compañeros que me sacaron a los empujones“.

“Voy a cumplir 52 años, hace 30 que estoy en actividad y gracias a él (por Garnica) casi no la cuento más”, señaló Ferreyra, que, hasta el martes por la tarde, había denunciado la agresión ante la Policía y la Justicia, pero no había hablado sobre el tema con la empresa ni con autoridades del sindicato. “Ya tendré tiempo para hacerlo, pero ahora sólo me preocupa mi salud -resaltó. Recién salí del (hospital de oftalmología) Santa Lucía y tengo un posible desprendimiento de retina".

José "Teta" Garnica, Hugo Moyano y Octavio Arguello

Por su parte, Infobae también pudo hablar con Garnica, con quien se estableció el siguiente diálogo:

— ¿Por qué le pegaron a Ferreyra?

— Yo no le pegué a nadie. Nadie es culpable hasta que la ley demuestre lo contrario.

— Pero lo denunció en una comisaría, ya intervino la Justicia y hay videos donde se ve la agresión.

— Que él haga lo que tenga que hacer. Yo no le pegué a nadie.

— ¿No está enfrentado con Ferreyra?

— No, no tengo ningún enfrentamiento con ningún compañero. Y de mi boca no vas a escuchar hablar mal de ningún compañero. Son ellos los que provocan y hablan lo que no tienen que hablar. Yo, no. Mis compañeros son mis compañeros de trabajo. Buenos, malos o regulares, pero siguen siendo mis compañeros.

— En este caso, ¿qué es lo que dijo Ferreyra que no tendría que haber dicho?

— En diciembre, cuando murió mi compañero (se refiere a Rubén Parolini, referente de Urbasur en la rama de recolección) puso (en las redes): “Al mejor lugar que voy a ir el 24 de diciembre es al cementerio porque allí es donde está mi Navidad feliz”. Y a los hijos les dijo delante de todos: ‘Para el dolor tomen ibuprofeno’“.

El mensaje de José Garnica cuando salió de Urbasur con dos policías tras pegarle a Gustavo Ferreyra

— ¿Eso justifica que lo hayan molido a golpes?

— Lo que le pasó se lo tenía merecido. Después que acuse, tiene que demostrar ahora lo que está diciendo.

— Pero entonces usted admite que le pegaron.

— No, no estoy admitiendo. Hubo una trifulca, pero después no vas a escuchar si le pegué, le pegaron, si me intentaron pegar o pegué. No, eso no. Eso que lo dirima la justicia después.

— Ferreyra dice que le pegaron entre 10 y 12 personas.

— Ya viene sumando puntos y hace rato que le quieren pegar. Yo los vengo parando a los pibes. Pero hace 38 años que estoy en este trabajo y cuando te cagan a palos o me cagan a palos o nos agarramos a piñas, muere en el galpón, loco, muere en el galpón. Ya no hay códigos.

Cuando Infobae preguntó a Urbasur sobre la grave agresión sufrida por Ferreyra, quien contestó fue el abogado Andrés Martín: “La empresa guarda silencio sobre esta cuestión porque no tiene ninguna intervención directa. Esto es aparentemente alguna interna gremial, pero nosotros hicimos las denuncias pertinentes por el hecho que ocurrió y estamos a disposición de la Justicia. No es un tema nuestro y la empresa no tiene nada que manifestar al respecto”.

Pablo Moyano y Marcelo Aparicio (a la izquierda)

Como fue un ataque adentro de la sede de la empresa, ¿Urbasur no sancionó a los agresores? “Sí, tomamos las medidas pertinentes -contestó-. Hicimos las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y estamos esperando que la Justicia disponga medidas y en función de eso vamos a ver qué medidas tomamos”.

Los rastros de la interna de Camioneros

Tanto Ferreyra como Garnica destacaron que el enfrentamiento que mantienen no es debido a la interna del Sindicato de Camioneros: ambos aseguraron que responden fielmente a la figura de Hugo Moyano.

Sin embargo, el nombre de Garnica apareció con frecuencia en los medios en 2025 porque, según fuentes sindicales, está tan alineado con el líder de Camioneros como alejado de Marcelo “Feúcho” Aparicio, secretario Gremial del sindicato y cercano a Pablo Moyano, quien, a la vez, sigue enfrentado con su padre, Hugo.

La feroz interna entre los Moyano se instaló en la rama de recolección de residuos, donde, por un lado, está Garnica y, por el otro, los delegados que responden a Aparicio, que promovieron asambleas para que surjan expresiones de respaldo a ese dirigente, al que desde el oficialismo moyanista vincularon con el presunto fraude con fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata y por el que hay dos dirigentes desplazados.

Hugo Moyano y su hijo Pablo, ejes de una interna sin fin en Camioneros

La manifestación más clara de esa interna contra “Feúcho” fue cuando frente a la sede del gremio fueron arrojados volantes con un mensaje: “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste”.

Luego de que Hugo Moyano reflotó el año pasado el reclamo al gobierno porteño de indemnizaciones para los empleados de recolección de residuos, dicen que Garnica aludió a Aparicio al hablar con trabajadores ante del sindicato: “Alguien se equivocó, alguien firmó lo que no tenía que haber firmado y nos garchó”, dijo sobre el dirigente al que el “hugomoyanismo” tiene en la mira.