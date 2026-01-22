Quién es el embajador argentino que pidió al Parlamento francés que tapara un mapa que reconocía a las Islas Malvinas como británicas

Ian Sielecki fue invitado a dar un discurso en la Asamblea Nacional francesa sobre la relación bilateral franco-argentina y todo casi termina en un incidente diplomático

“Son argentinas. Lo defendemos siempre y en todos lados. Al mandarme a Francia, Javier Milei me dio un mandato claro: potenciar la relación bilateral y defender nuestros intereses. Cualquier argentino de bien hubiese hecho lo mismo", señaló este jueves Ian Sielecki, el embajador argentino en Francia que pidió al Parlamento de ese país que tapara un mapa que reconocía a las Islas Malvinas como británicas.

El video de su presentación se hizo viral. El diplomático argentino había sido invitado por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional francesa a dar un discurso sobre el crecimiento de las relaciones bilaterales franco-argentinas en un contexto internacional complejo: Francia es un férreo opositor al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Al inicio de su exposición, Sielecki remarcó un error sobre el mapa que tenía a su espalda y que representaba al territorio argentino. “Lamentablemente debo señalarle un pequeño inconveniente, señor presidente, que en realidad es un gran problema para mi país”, indicó. Y completó: “Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas, como si fueran parte del Reino Unido. Esto supone un gran problema en distintos niveles, incluso jurídicos, porque no puedo, como representante del Estado argentino, hablar libremente ante ese mapa”, apuntó.

Y continuó: “Sería como legitimar una situación que constituye una vulneración, una agresión a la soberanía de mi país, a la dignidad misma de la Nación Argentina y, sobre todo, una violación flagrante del derecho internacional”.

La publicación en X del embajador Ian Sielecki sobre el stiker utilizado en el Parlamento francés para tapar el mapa que ubicaba a las Islas Malvinas como territorio de Inglaterra

En ese momento, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores respondió: “Señor embajador, Malvinas, entre paréntesis, sabemos que este territorio está en disputa. No hemos atribuido, como usted dice, en este mapa”.

Sin embargo, el embajador mantuvo la postura y redobló: “Está señalado como Reino Unido. Ese es el punto. Es como si se invitara al embajador de Ucrania a hablar ante un mapa que mostrara a Lugansk o Crimea como si legítimamente formaran parte de Rusia. Estoy seguro de que mi colega ucraniano rechazaría eso de manera muy clara”.

“No sé si existe alguna forma de cubrir ese mapa durante mi intervención, de alguna manera”, pidió antes de continuar con su palabra sobre los vínculos comerciales y políticos entre ambos países. A su demanda, esa parte del mapa fue ocultada con una nota adhesiva amarilla, lo que permitió el comienzo de la audición consagrada a su país.

Milei, Macri, Alberto Fernández y Grabois

Sielecki tiene 36 años y arribó a la función pública durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, luego de haber sido subcampeón nacional de debate de Francia y presidente de la Asociación Transatlántica de Debates. Ocupó diversos roles en Jefatura de Gabinete y en el Palacio de San Martín, donde trabajó cerca del excanciller Jorge Faurie. Con el cambio de gobierno, regresó a a Francia.

Sobre su formación académica, es licenciado en Ciencias Políticas (Instituto de Estudios Políticos de París, SciencesPo) y estudió en la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña, donde hizo una especialización en Historia Europea y Filosofía Continental.

Emmanuel Macron e Ian Sielecki en el Aeropuerto de Ezeiza, en una visita oficial del mandatario francés

Mientras cursaba en el establecimiento académico francés, participó de una charla que encabezó el entonces presidente Alberto Fernández. Inclusive, le realizó la siguiente pregunta: “¿Qué responsabilidad tiene el peronismo por la situación económica que usted describe, dado que gobernó muchos años?“. Diversas crónicas periodísticas retrataron la respuesta: “El peronismo tuvo algunas culpas pero muchas más tuvieron los que no son peronistas, porque siempre vinimos a resolver los problemas que dejaron. Somos expertos en resolver los problemas que dejaron”.

Años más tarde, ya con Javier Milei como presidente, y gracias a sus vínculos con el asesor Santiago Caputo, Sielecki fue propuesto por el líder libertario para ocupar el cargo de embajador en Francia, donde ya tenía vínculos aceitados con el presidente Emmanuel Macron. Es más, en 2024, fue el único diplomático extranjero invitado a participar del 80° aniversario del desembarco de las tropas aliadas en el sur francés durante la Segunda Guerra Mundial y, según se informó, fue ubicado como invitado de honor y ubicado junto a la esposa del presidente, Brigitte Macron. Su pliego en el Senado se trató en simultáneo con el de Gerardo Werthein (propuesto en aquel momento para Washington) y Shimon Axel Wahnish, para Tel Aviv.

Ian Sielecki, junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y Brigitte Macron

Su familia fundó los laboratorios Phoenix, el primer importador de penicilina y de la vacuna contra la poliomielitis en Argentina, y su padre, Carlos Sielicki, es actualmente uno de los empresarios petroquímicos más importantes del país con su empresa TGS.

Según informó el gobierno libertario, el objetivo del embajador es reposicionar a la Argentina como un país “abierto a los negocios”, en línea con el discurso oficial, además de ser un puente con el gobierno francés y con actores clave de la Unión Europea, en un contexto atravesado por debates sobre transición energética, comercio internacional y financiamiento global.

Por otro lado, su última participación en el Parlamento francés recibió el inesperado elogio de Juan Grabois: “Un orgullo como argentino ver al embajador Ian Sielecki rehusarse a hablar delante de un mapa donde se identificaban a las Islas Malvinas como territorio británico. No lo conozco, no me importa de qué partido es, aplaudo su gesto patriótico así como repudio el cipayismo de Milei”, sostuvo el dirigente social en X.

La cuestión Malvinas

A finales del año pasado, Milei brindó una entrevista al medio británico The Telegraph y sostuvo que la soberanía argentina sobre las islas Malvinas “no es negociable”. El mandatario, además, confirmó una visita a Londres en 2026 y aclaró que solo buscará la recuperación del territorio por la vía diplomática y con el consentimiento de los isleños.

A su vez, en junio de 2025, el Comité de Descolonización de la ONU adoptó una resolución que hizo un nuevo llamamiento a que Argentina y el Reino Unido retomen “a la mayor brevedad posible las negociaciones bilaterales destinadas a encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”.

Según informó la Cancillería argentina en aquel momento, la resolución fue adoptada por consenso y con el copatrocinio de todos los países latinoamericanos que integran el comité, “lo que refleja una vez más el sólido respaldo de la comunidad internacional a la posición de la Argentina”.

“Un amplio número de países de diversas regiones expresaron su apoyo a la reanudación de negociaciones y a los derechos soberanos de la Argentina, reafirmando el carácter colonial ‘especial y particular’ de la Cuestión Malvinas”, se indicó.