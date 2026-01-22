Jorge Macri se reunió en Madrid con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y hablaron de inversiones para la Ciudad de Buenos Aires

La reunión de Macri con Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular resaltó valores compartidos entre el PRO y el PP sobre libertad y democracia

La capital española se convirtió en escenario de una agenda institucional y empresarial para Jorge Macri, quien viajó a Madrid con el objetivo de reforzar los lazos internacionales de Buenos Aires. El Jefe de Gobierno porteño mantuvo una reunión con Alberto Núñez Feijóo, titular del Partido Popular (PP), en el marco de actividades orientadas a fomentar la cooperación internacional. El encuentro, que tuvo lugar en medio de una serie de reuniones políticas y de negocios, fue definido por Macri bajo el lema: “Libertad, democracia e ideas claras”.

En el diálogo con Núñez Feijóo, Macri abordó las coincidencias entre el PRO y el PP en cuestiones de valores y prioridades políticas, intercambiando perspectivas sobre el contexto internacional y los desafíos comunes de las grandes urbes. Según reportó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ambos dirigentes analizaron oportunidades para afianzar la cooperación institucional y el desarrollo urbano, con énfasis en crear condiciones atractivas para la inversión y el intercambio económico. En sus redes sociales, Macri sintetizó el espíritu de la reunión: “Hoy me reuní Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular de España. Con él compartimos una visión común en defensa de la libertad, los derechos individuales y reglas claras para invertir”.

La visita de la delegación porteña incluyó a funcionarios clave, como el Secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, quienes acompañaron a Macri en diversas actividades. La agenda contempló reuniones con referentes empresariales y académicos, además de encuentros con autoridades locales, entre ellas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Jorge Macri, Fulvio Pompeo y Alberto Núñez Feijóo se reunieron en Madrid

Durante su paso por Madrid, Macri participó de un desayuno organizado por la Fundación Libertad, donde se dieron cita empresarios, intelectuales y dirigentes políticos. En ese ámbito, el jefe de Gobierno expuso sobre la situación de Buenos Aires como destino atractivo para inversiones, resaltando las políticas implementadas en materia financiera y de seguridad. La convocatoria fue aprovechada para intercambiar visiones sobre el escenario regional y debatir estrategias para promover la innovación y el desarrollo productivo, consideraciones que, según la administración porteña, resultan centrales en la agenda de cooperación internacional.

La presencia de Buenos Aires se consolidó a través de un stand de Visit Buenos Aires en FITUR, con el objetivo de fortalecer la imagen de la capital como líder en turismo urbano y facilitar el acceso a oportunidades de negocio, intercambio cultural y articulación de iniciativas entre los principales actores del sector. Macri formó parte de un conversatorio organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), junto al alcalde Martínez-Almeida, en el que se debatieron los desafíos del turismo urbano, la importancia del liderazgo local y la necesidad de preservar el equilibrio entre crecimiento económico y calidad de vida de los residentes.

El alcalde porteño mantuvo encuentros con autoridades como Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida para fomentar la cooperación bilateral

En ese espacio, Macri remarcó la relevancia de la colaboración público-privada para maximizar la experiencia de quienes visitan la ciudad: “Hoy las ciudades ofrecen experiencias y esas experiencias requieren de una identidad y de un privado, que es fundamental. Las ciudades tienen que poner en valor lo que los privados ya generan, porque la interacción público privada maximiza esa experiencia”, sostuvo el jefe de Gobierno. Además, enfatizó la responsabilidad estatal en garantizar el orden, la seguridad y la calidad del espacio público, condiciones que, a su entender, resultan esenciales para atraer visitantes y potenciar el desarrollo local.

Como parte de la agenda económico-empresarial, Macri y Martínez-Almeida anunciaron un concurso internacional de desarrollo de videojuegos y experiencias inmersivas, orientado a promover el conocimiento y los atractivos de ambas ciudades. Esta iniciativa se enmarca en el programa de cooperación entre BA In Game y Madrid In Game, que impulsa la profesionalización del sector y la creación de oportunidades para empresas emergentes. Dentro del mismo acuerdo, se lanzó una línea de incubación y aceleración internacional destinada a cinco empresas porteñas, que participarán de un programa en Madrid con instancias de acompañamiento, formación y rondas de inversión.