El Ministerio de Seguridad anunció la tasa de homicidios más baja de los últimos años y destacó que los robos disminuyeron un 20,8% en 2025

En conferencia de prensa, Alejandra Monteoliva reveló que la tasa descendió a 3,7% muertes cada 100 mil personas. Además, aseguró que hubo una reducción en el registro de robos agravados y simples

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció esta mañana una caída en la tasa de homicidios durante el año 2025, que registró una estadística de 3,7 muertes cada 100 mil habitantes, y una disminución del 20,8% en el relevamiento de robos simples y agravados con respecto al 2024. Con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la funcionaria brindó una conferencia de prensa desde el Ministerio de Seguridad donde detalló los datos preliminares que se ubican entre los más bajos de los últimos años, a la espera del informe final que realiza el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) que se presentará durante el mes de marzo.

En diciembre de 2023, la tasa de homicidios era de 4,4% cada 100 mil habitantes, número que obtuvo un importante descenso para el mismo período del 2024, y que el pasado 2025 reafirmó la tendencia a la baja. “El año 2025 cerró con una tasa de 3,7% homicidios cada 100 mil habitantes. Si comparamos la cantidad de vidas desde 2023 a la fecha son 392 vidas, homicidios que no ocurrieron. Es fundamental el dato porque cada vida cuenta”, destacó Monteoliva.

Desde la cartera de Seguridad, remarcaron además que la disminución representa una baja interanual del 5,6% y una reducción acumulada del 17 % en dos años, que en términos absolutos significa una diferencia de más de 300 muertes menos dado que en 2023 hubo 2047 casos mientras que en 2025 se registraron 1705. Además, destacaron que la estadística alcanza su valor más bajo en la historia por segundo año consecutivo desde comienzo del 2000.

En uno de los gráficos expuestos en la conferencia de la que participaron tamibién el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, y el director nacional de Estadísticas Criminales, Marco González, se detecta una fluctuación en la tendencia, con picos elevados entre 2013 y 2014 y un amesetamiento en los últimos años. Asimismo, según el informe, le atribuyen el 70% de la reducción de homicidios a los efectos del Plan 90- 10, lo que significa que estuvo centralmente nucleado en las jurisdicciones que lo alcanzan. De esta forma, se produjo un achicamiento del área donde se concentra el 90% de los homicidios en 0,8% del territorio que pasó de 193 municipios en 2023 a 180 en 2025.

El Plan Bandera que opera en Rosario también fue destacado por la funcionaria, una de sus impulsoras junto a su antecesora Patricia Bullrich, que apuntó a reforzar la presencia de fuerzas federales en áreas de la ciudad. La ministra destacó que los homicidios en las zonas monitoreadas se redujeron en un 22% respecto de 2024, y remarcó que el acumulado de los primeros dos años de intervención mostró una baja del 70%, según las cifras que manejan.

Como contó este medio, la tasa anunciada ubica a la Argentina como el país con menor nivel de homicidios de América Latina que representa el 9% de la población mundial, pero carga con una estadística de 35% de homicidios, casi un tercio en la escala global, que podría deducirse en el cálculo de 17% cada 100 mil habitantes.

Si bien el informe preliminar no detalla los resultados por provincias, Monteoliva aseguró en conferencia de prensa que 15 de las 24 jurisdicciones “mejoraron sus tasas”.

En paralelo, el informe expone además una disminución en la tasa de robos simples y agravados durante el mismo año que se ubicó en 798 cada 100.000 habitantes. En 2024, la cifra fue de 1007 mientras que en 2023 había sido de 996, lo que dio lugar a una variación interanual del 20,8%.

“El segundo indicador que muestra un valor histórico es la reducción de los robos simples y agravados. Es homogénea, pareja y parecida en todas las jurisdicciones. No hay una que haya incrementado el valor de robos”, resumió Monteoliva, y añadió: “Hemos alcanzado la tasa similar al año 2020, en plena pandemia, cuando hubo un descenso en todos los casos, pero sin confinamiento”.

Desde la cartera apuntaron que luego de las cifras de 2020, donde se detectaron 750 robos, los números subieron considerablemente entre 2021 y 2024, pero el pasado 2025 quebraron la tendencia “en un contexto de normalidad en la circulación y la actividad económica”. De esta forma, la estadística también se ubica en la tasa más baja de toda la serie.

