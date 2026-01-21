El Ministerio de Seguridad anunciará una reducción en las tasas de homicidios y robos de 2025

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto a Patricia Bullrich

A poco más de un mes al frente del Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva anunciará junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una disminución en las estadísticas que registran la tasa de homicidios y reafirma a la Argentina como la más baja de la región. Según supo Infobae, lo harán en conferencia de prensa que tendrá lugar este jueves a las 10 en las oficinas ubicadas en el edificio de Gelly y Obes.

Se trata de las estadísticas preliminares criminales del año 2025 en materia de homicidios y robos, a la espera del informe final que realiza el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) que se presentará durante el mes de marzo y que arroja los datos definitivos.

Al respecto, una importante fuente reveló a este medio que se detecta una tendencia a la baja, con reducción a nivel nacional de homicidios y robos que ubican al país con los números más bajos de la región. “Los datos son significativos porque el número continúa disminuyendo. Además, detectamos una tendencia a la baja puntualmente en materia de robos. Pero lo central es que la Argentina vuelve a ubicarse con la tasa de homicidios más baja de la región”, sostuvo.

Cada enero, la cartera brinda información detallada del estado de situación, y en esta oportunidad será la primera vez con Alejandra Monteoliva en traje de ministra. “No es casual que el país registre la tasa de homicidios dolosos más baja de la serie de las estadísticas oficiales y que los robos alcanzaran su nivel más bajo. Es producto del trabajo sistemático que desempeña el ministerio”, sintetizaron desde el entorno de Monteoliva.

La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció los datos de homicidios del año 2024

El dato del año 2024 registró una tasa de homicidios dolosos de 3,8% cada 100 mil habitantes, con una disminución del 12,7% entre el 2024 y el 2023. Para el primer trimestre del 2025, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que llevaban un registro de 507 homicidios, frente a los 561 del trimestre anterior, lo que representó una reducción del 9,6%. “Seguimos en esta tendencia, a partir de los planes que estamos llevando adelante. Por un lado, las policías provinciales, y por el otro lado, el Plan 90-10. El resultado es alentador”, supo plantear.

Si bien evitaron brindar detalles de las cifras que se develarán el próximo jueves en el edificio de la cartera, destacaron la política en materia de seguridad que inició con la actual jefa de bloque de La Libertad Avanza y se profundizó con el desembarco de su secretaria de Seguridad Nacional. “Son los mismos equipos, la misma gente y el mismo sentido. Los cambios son mínimos”, expresaron.

Asimismo, expusieron que América Latina representa el 9% de la población mundial, pero carga con una estadística de 35% de homicidios, casi un tercio en la escala global, que podría deducirse en el cálculo de 17% cada 100 mil habitantes. En ese esquema, la Argentina logró un descenso del último dato ubicado en el 3,8% cada 100 mil habitantes. “Nosotros no contamos con cifras ocultas de homicidios. La realidad de América Latina es que las organizaciones criminales mutaron a gran velocidad. Nuestra política para combatir a las organizaciones se refuerza cada día”, argumentaron.

Lo cierto es que tanto la conducción de Bullrich como la de Monteoliva celebran además el impacto del Plan Bandera que rige en la provincia de Rosario. Una estrategia impulsada para el control territorial a través del Comando Unificado de las Fuerzas Federales que reúne a Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Junto a Pullaro y Javkin, Bullrich presentó el “Plan Bandera” para reforzar la seguridad en Rosario: “Toda la Nación contra la narcocriminalidad”

A principios de enero, y luego de dos años de su creación, el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO) fue disuelto de manera definitiva luego de haber anunciado el cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente relativos a la disminución en la cifra de homicidios. La decisión se formalizó a través de la Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial con la firma de la ministra. Desde la cartera destacan los resultados y aseguran que lograron revertir la tendencia registrada cada principio de año en materia de homicidios en la provincia.

Según los datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, las cifras mostraron descensos en homicidios y heridos por armas de fuego. Mientras que entre enero y diciembre de 2023 se registraron 398 víctimas de homicidio, al año siguiente el número cayó a 176, lo que implicó una reducción superior al 55%.