Política

Donald Trump respaldó a Javier Milei tras su discurso en Davos

El presidente estadounidense compartió un video con un pasaje del discurso que el mandatario argentino brindó en el Foro Económico junto con un mensaje de apoyo

Nuevo gesto de respaldo de Donald Trump a Javier Milei (REUTERS/Jonathan Ernst)

En un nuevo gesto de acercamiento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó en sus redes sociales a Javier Milei tras el discurso que el mandatario argentino brindó en el Foro Económico Mundial de Davos durante esta semana.

El video en cuestión que compartió el jefe de Estado norteamericano en la red social Truth tiene que ver un pasaje del discurso en el que se refirió a la lucha de ideas en Occidente. Según se desprende, el mensaje de Milei comenzaba: "Hace tiempo, Occidente, por alguna extraña razón, comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad, abrazó dosis creciente de socialismo y su versión más hipócrita, que es el wokismo“.

"Ahora les traigo buenas noticias: el mundo ha comenzado a despertar; la mejor prueba de ello es lo que esta pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad; por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente y con ello pagará su deuda civilizatoria como muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho de los romanos y los valores judeocristianos. El futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente“, señaló el argentino durante su presentación.

Asimismo, el video estuvo acompañado por un mensaje que escribió el usuario MAGA Voice, una cuenta de X que respalda a Trump, en donde destacaban que el presidente argentino "asombra a la sala al decir que Estados Unidos está SALVANDO al mundo del izquierdismo y el progresismo“.

Se trata de un nuevo gesto de Trump para el mandatario argentino, que recibió la invitación para que Argentina sea parte de la Junta de la Paz (Board of Peace) que intentará resolver los conflictos globales bajo el liderazgo de la administración norteamericana.

“Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como miembro fundador, el Board of Peace, una organización creada por el presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”, sostuvo Milei en su cuenta oficial de X cuando recibió la comunicación oficial de la Casa Blanca.

La creación de la Junta de Paz se originó como parte del plan de 20 puntos promovido por Trump para poner fin a la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, con énfasis en la reconstrucción y administración civil de la Franja de Gaza.

Javier Milei participó de la firma de los documentos del Consejo de Paz (Presidencia)

Este jueves el organismo se puso en marcha y el propio Milei participó de la firma de los documentos junto a una veintena de líderes y representantes de diferentes países como Paraguay, Belarus, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Qatar y Egipto, entre otros.

“Mucha gente no sabía en 2020 que algunas de esas guerras estaban ocurriendo. Y algunas de ellas llevaban, en un caso, 32 años, en otro caso, 35 años, y en otro, 37 años. Nos alegró mucho detener la guerra que había comenzado entre India y Pakistán, dos naciones nucleares. Y me sentí muy honrado cuando el primer ministro de Pakistán dijo que el presidente Trump salvó 10 y quizá 20 millones de vidas al lograr que eso se detuviera justo antes de que ocurrieran cosas malas. Como presidente, puse fin a esas ocho guerras en nueve meses, incluyendo Camboya y Tailandia. Y, por cierto, muchos de los líderes están aquí. Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía. Estamos trabajando en eso ahora mismo”, aseguró Trump durante su discurso de presentación.

El organismo que impulsó Trump se oficializó este jueves

El Consejo de Paz fue presentado como un foro alternativo a las estructuras tradicionales, con un mandato inicial de tres años para los Estados miembros, prorrogable en caso de que aporten USD 1.000 millones para mantener un “asiento permanente”.

El Consejo de Seguridad de la ONU avaló la existencia del Consejo de Paz mediante la Resolución 2803, adoptada en noviembre de 2025, aunque limitó su mandato a Gaza hasta finales de 2027. En paralelo, la reacción de la comunidad internacional ha sido mixta: países como Noruega y Suecia rechazaron la invitación, mientras Francia argumentó que la propuesta es incompatible con su marco legal o diplomático. Canadá manifestó su intención de unirse “en principio”, aunque las condiciones de su participación siguen en negociación. Otros aliados tradicionales de Estados Unidos, como Italia, Reino Unido, Alemania y Japón, aún no han definido su posición.

Renunciaron otros dos funcionarios y

El PJ bonaerense intervino ante

Renunció Paul Starc, titular de

Santilli confirmó el respaldo de

Escándalo en Nucleoeléctrica: apartan a
Luego de protagonizar una de

Las mejores fotos del penthouse

Más 134.000 personas fueron desplazadas

