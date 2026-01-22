Quiénes se sumaron a la iniciativa del Consejo de Paz de Donald Trump y firmaron su compromiso en Davos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó en Davos el Consejo de Paz, un organismo internacional para promover la estabilidad y mediar en conflictos globales (REUTERS/Denis Balibouse)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formalizó este jueves en Davos la puesta en marcha del Consejo de Paz, un organismo internacional diseñado para abordar conflictos globales y promover la estabilidad en zonas de crisis. La ceremonia, realizada en el marco del Foro Económico Mundial, reunió a una veintena de líderes y representantes de países que han decidido sumarse a la iniciativa impulsada por Trump, quien asumirá la presidencia inaugural del consejo.

La idea del Consejo de Paz surgió en septiembre pasado, cuando Trump propuso públicamente un plan para poner fin a la guerra en Gaza. En ese momento, la iniciativa se centraba en la reconstrucción y administración civil del enclave palestino, pero pronto evolucionó para incluir conflictos de otras regiones. Según una copia del borrador de la carta fundacional vista por Reuters, el organismo tendrá autoridad para supervisar comités tecnocráticos transitorios y coordinar fuerzas internacionales de estabilización, especialmente en zonas donde el alto el fuego es frágil o la seguridad sigue en riesgo.

El Consejo de Paz, impulsado por Donald Trump, reúne a líderes mundiales y centra su accionar en zonas de crisis y regiones afectadas por conflictos armados (Presidencia Argentina)

Durante la sesión inaugural, la presencia de líderes de Baréin —el rey Hamad bin Isa Al Jalifa— y de Marruecos —el ministro de Asuntos Exteriores Nasser Bourita— marcó uno de los momentos centrales, ya que ambos países ratificaron la carta constitutiva. A este núcleo fundador se sumaron jefes de Estado y de Gobierno de diferentes regiones, incluidos Nikol Pashinyan (Armenia), Javier Milei (Argentina), Ilham Aliyev (Azerbaiyán), Rosen Zhelyazkov (Bulgaria), Viktor Orbán (Hungría), Prabowo Subianto (Indonesia), Jafar Hassan (Jordania), Kassym-Jomart Tokayev (Kazajistán), Vjosa Osmani (Kosovo), Shehbaz Sharif (Pakistán), Santiago Peña (Paraguay), jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (Qatar), príncipe Faisal bin Farhan Al Saud (Arabia Saudita), Hakan Fidan (Turquía), Khaldoon Al Mubarak (Emiratos árabes Unidos), Shavkat Mirziyoyev (Uzbekistán) y Luvsannamsrain Oyun-Erdene (Mongolia).

La creación del Consejo de Paz tuvo el respaldo formal de países como Baréin y Marruecos, que ratificaron la carta constitutiva durante el Foro Económico Mundial (REUTERS/Jonathan Ernst)

Uno de los casos destacados por el presidente Trump en su discurso fue el acuerdo alcanzado entre Armenia y Azerbaiyán para poner fin a décadas de enfrentamientos en la región de Nagorno Karabaj. El acuerdo —alcanzado en agosto de 2025— fue resultado de una mediación directa de la administración estadounidense, que propició la firma de una declaración para terminar el conflicto y estableció el denominado “Corredor Trump” (TRIPP), destinado a facilitar el comercio regional y el tránsito seguro entre ambos países. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, y el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, participaron en las negociaciones que, según la Casa Blanca, incluyeron garantías de seguridad, compromisos de desmilitarización de las zonas fronterizas y la creación de un fondo internacional para la reconstrucción de infraestructuras dañadas.

El caso del Cáucaso no fue el único resaltado durante la jornada. Trump también hizo referencia a otros acuerdos alcanzados en su segundo mandato: en Gaza, donde en octubre de 2025 se logró un cese al fuego que incluyó la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos; en la frontera entre la República Democrática del Congo y Ruanda, donde se firmó un pacto de retirada de tropas y cooperación económica, y en la disputa fronteriza entre Tailandia y Camboya, mediada por emisarios estadounidenses para restablecer el diálogo. Además, Trump mencionó la mediación de Estados Unidos en un alto al fuego entre India y Pakistán, aunque las versiones de ambos países sobre la participación estadounidense difieren y la estabilidad en la región sigue bajo vigilancia internacional.

El acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán sobre Nagorno Karabaj destacó como uno de los primeros logros del Consejo de Paz, bajo la mediación de Estados Unido (REUTERS/Jonathan Ernst)

Respecto a la situación de Ucrania y Rusia, la invitación al Consejo de Paz se encuentra aún bajo análisis por parte del gobierno ucraniano. Según declaraciones del presidente Volodímir Zelensky recogidas por Reuters, resulta difícil imaginar la posibilidad de que Ucrania se sume a un organismo en el que también participe Rusia, tras cuatro años de guerra entre ambos países. Diplomáticos ucranianos confirmaron que continúan estudiando la propuesta, sin que se haya adoptado aún una postura definitiva. Por el lado ruso, no se ha informado de una decisión oficial y la postura del Kremlin tampoco ha sido divulgada públicamente en este contexto.

Zelensky dijo que analizaría la invitación de Ucrania al Consejo de Paz impulsado por Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

El Consejo de Paz fue presentado como un foro alternativo a las estructuras tradicionales, con un mandato inicial de tres años para los Estados miembros, prorrogable en caso de que aporten USD1.000 millones para mantener un “asiento permanente”. Entre los miembros de la Junta Ejecutiva destacan el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff, el ex primer ministro británico Tony Blair y el yerno del presidente, Jared Kushner. La agenda incluye la creación de una Junta Ejecutiva de Gaza, responsable de supervisar la administración y reconstrucción del enclave palestino, así como la canalización de ayuda humanitaria y la desmilitarización de grupos armados.

El Consejo de Seguridad de la ONU avaló la existencia del Consejo de Paz mediante la Resolución 2803, adoptada en noviembre de 2025, aunque limitó su mandato a Gaza hasta finales de 2027. En paralelo, la reacción de la comunidad internacional ha sido mixta: países como Noruega y Suecia rechazaron la invitación, mientras Francia argumentó que la propuesta es incompatible con su marco legal o diplomático. Canadá manifestó su intención de unirse “en principio”, aunque las condiciones de su participación siguen en negociación. Otros aliados tradicionales de Estados Unidos, como Itralia, Reino Unido, Alemania y Japón, aún no han definido su posición.

La Junta Ejecutiva del Consejo de Paz está compuesta por figuras clave como Marco Rubio, Steve Witkoff, Tony Blair y Jared Kushner, quienes supervisan las misiones humanitarias (REUTERS/Denis Balibouse)

La puesta en marcha de esta junta se produce en un contexto de frustración por parte del presidente estadounidense al no haber conseguido el Premio Nobel de la Paz, pese a su afirmación de haber puesto fin a ocho conflictos. El galardón recayó, en cambio, en la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien incluso le regaló su medalla. La fundación del Nobel aclaró que aunque la insignia cambiara de manos, el título permanecería por siempre en manos de la venezolana, quien fue seleccionada por su lucha en favor del retorno de la democracia en su país.

El Nobel de la Paz fue otorgado a María Corina Machado y no a Donald Trump, que reivindicó su papel en el cese de ocho conflictos y la creación del Consejo de Paz

Trump concluyó la jornada enumerando los desafíos pendientes para el Consejo de Paz, incluyendo la consolidación del alto el fuego en Gaza, la reconstrucción de zonas devastadas, la liberación de rehenes y la resolución de disputas en el Cáucaso, áfrica central y Asia meridional. Según la agenda presentada, el organismo prevé coordinar con las Naciones Unidas y otros actores multilaterales, aunque el alcance legal y operativo del Consejo de Paz aún está sujeto a debate entre los Estados miembros y la comunidad internacional.

A continuación la lista completa de países que integran el Consejo de Paz de Donald Trump:

Estados Unidos

Baréin

Marruecos

Armenia

Argentina

Azerbaiyán

Bulgaria

Hungría

Indonesia

Jordania

Kazajistán

Kosovo

Pakistán

Paraguay

Qatar

Arabia Saudita

Turquía

Emiratos árabes Unidos

Uzbekistán

Mongolia