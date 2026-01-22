Política

Foro de Davos: invitado por Trump, Javier Milei firmará la incorporación de Argentina a la Junta de la Paz

Es un gesto diplomático del Presidente que refuerza la alianza estratégica entre el gobierno libertario y la administración republicana

Javier Milei y Donald Trump
Javier Milei y Donald Trump durante su encuentro oficial en la ONU

(Enviado especial a Davos, Suiza) Por invitación formal de Donald Trump, Javier Milei sumará a la Argentina a la Junta de la Paz (Board of Peace) que intentará resolver los conflictos globales bajo el liderazgo del presidente de los Estados Unidos.

“Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como miembro fundador, el Board of Peace, una organización creada por el presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”, sostuvo Milei en su cuenta oficial de X cuando recibió la comunicación oficial de la Casa Blanca.

Hoy Milei, junto a representantes de Israel, Belarus, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Qatar y Egipto, estará junto a Trump para lanzar un organismo multilateral que puede disputar el rol global de las Naciones Unidas.

El presidente de Estados Unidos invitó también a Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Noruega, Suecia y Rusia. Emmanuel Macron ya adelantó que no integrará el Board of Peace, mientras que Vladimir Putin aún no ha contestado a la Casa Blanca.

La respuesta negativa de Macron provocó la inmediata reacción de Trump, quien adelantó que aumentará los aranceles de ciertos productos franceses si no cambia de opinión.

Macron rechazó la amenaza del líder republicano.

Javier Milei durante su exposición
Javier Milei durante su exposición en el Foro de Davos

La presencia de Milei en la ceremonia de inicio de la Junta de la Paz exhibe la profunda relación estratégica entre Balcarce 50 y el Salón Oval.

El Presidente estará acompañado por Karina Milei -secretaria general-, Pablo Quirno -canciller-, Luis Caputo -ministro de Economía- y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación.

“Hace tiempo, Occidente, por alguna extraña razón, comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad, abrazó dosis crecientes de socialismo y su versión más hipócrita, que es el wokismo. Ahora les traigo buenas noticias: el mundo ha comenzado a despertar; la mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad; por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente y con ello pagará su deuda civilizatoria como muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho de los romanos y los valores judeocristianos. El futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente“, pronosticó el mandatario argentino en su discurso en Davos.

Javier Milei y Donald Trump
Javier Milei y Donald Trump durante su encuentro en la Casa Blanca

Los gestos diplomáticos de Milei son correspondidos por Trump.

El gobierno fue respaldado por Estados Unidos durante la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y cuando fue necesario el apoyo financiero para evitar problemas en los mercados, la Secretaría del Tesoro asistió al Banco Central.

“Amo a la Argentina, su presidente está haciendo un muy buen trabajo”, afirmó Trump durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026.

De hecho, en Davos se valoran los resultados del plan de ajuste de Milei, que bajó la inflación, los niveles de pobreza y redujo el déficit fiscal, y se añade inmediatamente el fuerte apoyo de Estados Unidos a la Argentina.

La ceremonia de constitución de la Junta de la Paz creada por Trump será a las 6.30 (hora de Argentina), y es posible que suceda en el auditorio principal del Foro de Davos.

