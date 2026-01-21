“¿Qué hace de vacaciones?”: en Salta, LLA reemplazó a una senadora por una gigantografía y Diego Santilli reaccionó con una broma

La foto de Diego Santilli en Salta

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, visitó el lunes pasado la provincia de Salta para encontrarse con el gobernador Gustavo Sáenz e impulsar la reforma laboral que La Libertad Avanza busca impulsar en ambas cámaras del Congreso. Al finalizar ese encuentro, el funcionario libertario se fotografió con los referentes que el espacio de Javier Milei tiene en la provincia norteña, el cual desembocó en un curioso episodio que se viralizó en las redes.

En la mitad de su paso por la capital provincial, Santilli se reunió en la denominada Casa de la Libertad junto al principal armador mileista en la provincia, el exdiputado nacional Alfredo Olmedo, y autoridades nacionales y provinciales de La Libertad Avanza.

Fue en la foto de finalización del encuentro que se produjo el momento bizarro: los dirigentes posaron juntos con una gigantografía de la senadora nacional y probable candidata a gobernadora para el año próximo, María Emilia Orozco, que no pudo asistir al encuentro por estar de vacaciones.

“No podemos mostrar esta foto a la gente. ¿Que no hubo temporal en Salta? ¿Entonces qué hace de vacaciones?”, indicó el ministro del Interior. El medio local Hola Salta fue el que reprodujo la textual como si fuera un reproche. En el entorno de Santilli dieron verosimilitud al hecho de que se produjo una frase similar, pero enfatizaron que se trató de una broma y de que no lo dijo en un sentido peyorativo. Otro dirigente que estuvo en la foto también marcó a Infobae que se entendió que “fue una broma”.

Diego Santilli y Alfredo Olmedo

En el norte de Salta, la situación hidrológica alcanzó un punto crítico tras días de precipitaciones intensas en la región y en el sur de Bolivia. El Sistema de Alerta Pilcomayo emitió un aviso contundente: los ríos Bermejo y Pilcomayo enfrentan un riesgo elevado de desbordes históricos, con los niveles más altos registrados en el presente ciclo.

El último temporal que azotó a la provincia dejó secuelas directas en 11 localidades del norte de Salta. Las lluvias de la madrugada del 20 de enero provocaron graves complicaciones, especialmente en General Mosconi, donde varias familias quedaron incomunicadas y sufrieron daños materiales.

En la cuenta oficial de La Libertad Avanza de Salta figura la publicación de la visita de Santilli a la Casa de la Libertad. En primera posición colocaron una foto en la que no se ve la imagen impresa de Orozco, mientras que en la segunda foto sí aparece. En ese encuentro estuvo el presidente local de LLA, Eduardo Virgil, así como otros representantes nacionales y provinciales de la fuerza violeta.

El domingo 26 de octubre se llevaron a cabo las elecciones legislativas nacionales. Los electores de la provincia eligieron 3 diputados y 3 senadores nacionales. En la categoría de senadores, La Libertad Avanza obtuvo el 41,5 %, mientras que Primero Los Salteños alcanzó el 27,9 %. En la categoría de diputados, La Libertad Avanza obtuvo el 38,4 % y Primero Los Salteños, el 33,2 %.

La principal figura de esa campaña fue Orozco, que como diputada nacional disputó la primera banca para pasar al Senado. En las elecciones provinciales, la alianza de Sáenz logró 20 de las 30 bancas de la Legislatura provincial, mientras que LLA se hizo de 9 bancas. Los libertarios ganaron la capital provincial, pero la fuerza del gobernador se quedó con el resto de los distritos.

Mientras tanto, Santilli mantuvo reuniones con el gobernador Gustavo Sáenz en busca de reforzar apoyos políticos en un contexto delicado para la provincia. El funcionario se entrevistó con el salteño en la Casa de Gobierno, quien se mostró alineado con el proyecto del oficialismo. Al terminar el encuentro, el gobernador confesó haberle recomendado al mandatario libertario la posibilidad de utilizar el término “modernización” para hablar de la reforma laboral tras argumentar que es una palabra que “la gente lo toma mal”.

En la agenda difundida por la cartera de Interior para lo que resta de la semana, el ministro estará este miércoles en Neuquén, con la idea de reunirse con el gobernador Rolando Figueroa, y hará lo propio el jueves con Rogelio Frigerio en Entre Ríos.