Política

Luego de la Junta de la Paz, ahora EEUU invitó a la Argentina a participar de un encuentro mundial sobre minerales críticos

Lo anunció el canciller Pablo Quirno, que acompaña al presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial que se realiza en Suiza

Guardar
Pablo Quirno se saluda con
Pablo Quirno se saluda con Marco Rubio

En otro gesto de sintonía política, el gobierno de Donald Trump invitó a la Argentina a participar de un encuentro mundial sobre Minerales Críticos, que encabezará el secretario de Estado, Marco Rubio, el próximo 4 de febrero. Así lo confirmó este miércoles el canciller Pablo Quirno, que acompaña al presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza.

“Será un honor representar a nuestro país y trabajar con socios internacionales en cadenas de suministro estratégicas para fortalecer la cooperación y atraer inversiones para la Argentina”, sostuvo el funcionario argentino. Se trata del segundo gesto de la administración Trump hacia el gobierno libertario, luego de la invitación a integrar el denominado Board of Peace, un organismo para resolver conflictos mundiales.

Según reportó Bloomberg, el objetivo de Estados Unidos es “alcanzar un acuerdo que les ayude a reducir su dependencia de los minerales críticos chinos”. “Los minerales críticos son una de las prioridades clave de la Administración Trump y varias agencias del gobierno estadounidense están trabajando juntas para lograr nuestros objetivos de construir cadenas de suministro seguras de minerales críticos”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

Pablo Quirno y la presidenta
Pablo Quirno y la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric

Quirno, por su lado, mantiene una serie de actividades en paralelo a las de Milei, entre las que se destaca una reunión con el ministro de Economía de Israel, Nir Barkat. La reunión será el próximo jueves, antes de regresar a la Argentina, y un día después del discurso del presidente argentino, y también el de Trump, el más esperado por los líderes del mundo, por la agenda de EEUU para Europa y la presión para anexar Groenlandia bajo los argumentos de la seguridad nacional, la tensión en Irán, y la renovada guerra arancelaria.

Además del encuentro con Barkat, el canciller argentino se reunió en Davos con la presidenta del Comité Internacional de Cruz Roja, Mirjana Spoljaric. Según se informó, uno de los temas principales fue el papel crucial que tuvo la organización en las dos primeras fases del Plan Proyecto Humanitario, para la identificación de los restos de los soldados caídos en Malvinas.

Además, Quirno mantuvo un breve encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, D. David Van Weel. “Coincidimos en la importancia del Acuerdo Mercosur–Unión Europea como herramienta para fortalecer la competitividad, atraer inversiones y consolidar reglas previsibles entre ambos bloques", destacó el canciller.

Javier Milei y Donald Trump
Javier Milei y Donald Trump (Reuters)

El resto de la agenda se completa con un encuentro con el ministro de Comercio de la República de Corea, Yeo Han-Koo; con la ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen; y con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, D. Radoslaw Sikorski.

Minerales críticos y la Argentina

Un estudio de Boston Consulting Group de 2025 estima que hacia 2035 la demanda mundial de litio crecerá 571%, mientras que la oferta de cobre será 20% inferior a lo necesario. El estudio, según publicó Infobae, hizo hincapié en el rol que en los próximos años pueden jugar hubs o centros de producción y procesamiento, como Marruecos, Arabia Saudita y Vietnam, pero también resalta el aporte que la Argentina podría hacer en litio, solo menor al de Australia en reservas y cantidad de proyectos, para abastecer una demanda que hacia 2035 crecería 571 por ciento.

Solo la demanda de manganeso (1.168%) crecería más que la de litio. Para el cobre, la proyección es bastante más baja (68%), pero aún así implica que hacia 2035 la oferta podría quedarse 20% corta. En cuanto a uranio, el 20 de diciembre de 2024 el presidente Javier Milei presentó el Plan Nuclear Argentino, que prevé el desarrollo de reservas de para abastecer la demanda doméstica y posicionar al país como potencial exportador.

Los tres “minerales críticos” de la llamada “transición energética” son el litio, por su rol clave en la electromovilidad; el cobre, por su ubicuidad en la infraestructura de la electrificación, desde las redes de transporte y distribución hasta su presencia en los chasis de vehículos eléctricos o híbridos, que tienen mucho más cobre que los tradicionales, y el uranio, como combustible en la generación nuclear, de regreso en la agenda internacional debido, entre otras cosas, a las demandas energéticas de la Inteligencia Artificial.

Temas Relacionados

últimas noticiasjavier mileisuizaforo económico de davospablo quirnocancilleríaargentina

Últimas Noticias

El Gobierno intervino el Puerto de Ushuaia por desvío de fondos y tensiona con un gobernador K

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) asumió el control de la terminal marítima tras detectar irregularidades en la administración. En Nación buscan que el gobernador Gustavo Melella desplace a uno de sus funcionarios

El Gobierno intervino el Puerto

“Qué injusto y cruel ha sido todo”: conmovedor mensaje de la pareja de Nahuel Gallo por el cumpleaños del hijo del gendarme

María Alexandra Gómez publicó unas sentidas palabras por el pequeño Víctor, que cumplió hoy tres años, dos de los cuales ya pasó apartado de su padre. Van 409 días de secuestro y desaparición forzada

“Qué injusto y cruel ha

“¿Qué hace de vacaciones?”: en Salta, LLA reemplazó a una senadora por una gigantografía y Diego Santilli reaccionó con una broma

El episodio se dio en la provincia del norte, mientras el ministro del Interior se sacaba una foto con dirigentes libertarios que pusieron la figura de cartón de la dirigente Emilia Orozco, que no se encontraba en la ciudad

“¿Qué hace de vacaciones?”: en

Milei en el Foro de Davos, en vivo: el Presidente expone su mirada sobre el escenario internacional

El mandatario participa de la cumbre económica en Suiza con una agenda marcada por reuniones con líderes internacionales. Habló Donald Trump y se reavivó el debate geopolítico que atraviesa el encuentro

Milei en el Foro de

Crearon el Comando Unificado San Luis para combatir la ola de delitos en la zona sur de la provincia

La resolución, dictada por la ministra Alejandra Monteoliva, ordena el despliegue inmediato de un grupo especial, tras los sucesos que pusieron en riesgo la vida y el patrimonio de los habitantes

Crearon el Comando Unificado San
DEPORTES
Un defensor argentino que está

Un defensor argentino que está en la órbita de Lionel Scaloni alcanzó un marca histórica en la Premier League

La particular respuesta de Mabppé cuando un rival le nombró al Dibu Martínez antes de un penal

Alpine sacó a pista su coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1: el video que circuló y el mensaje de Briatore

Australian Open: Francisco Comesaña luchó, pero quedó eliminado en la segunda ronda ante Frances Tiafoe

La decisión que tomó River Plate a días para el cierre del mercado de pases y el debut en el Torneo Apertura

TELESHOW
La anécdota de Carla Quevedo

La anécdota de Carla Quevedo con la esposa de Brooklyn Beckham en medio del escándalo familiar: “Te vas a arrepentir”

Verónica Ojeda reveló el problema que atravesó al final del embarazo de Diego Fernando: “Estuve postrada en una cama”

Wanda Nara aclaró cómo es su relación actual con Martín Migueles: “Estoy bien así”

Maru Botana recordó la particular frase que le dijo una doctora tras la muerte de su hijo Facundo: “Buscó el momento”

Maxi López contó la insólita manera en que se tatuó a Wanda en el dedo

INFOBAE AMÉRICA

El zafiro estrella más grande

El zafiro estrella más grande del mundo fue descubierto en Sri Lanka y podría valer 300 millones de dólares

Incendios forestales y emergencias: Protección Civil intensifica acciones por vientos y quema de basura en El Salvador

Trump dijo que no quiere usar la fuerza por Groenlandia, pero exigió negociaciones: “Sólo EEUU puede defender ese pedazo de hielo”

El ciclón Harry mantiene en alerta roja el sur de Italia con vientos de 150 km/h y olas de 10 metros

Qué pasará con el acuerdo UE-Mercosur tras el examen judicial solicitado por el Parlamento Europeo