EEUU abordará con sus aliados cómo reducir la dependencia de China en minerales críticos

Estados Unidos convocará a numerosos ministros de Asuntos Exteriores de países aliados el próximo mes de febrero para tratar de alcanzar un acuerdo que les ayude a reducir su dependencia de los minerales críticos chinos.

La reunión, que según indicaron a Bloomberg fuentes conocedoras estaría programada para el próximo 4 de febrero, se centrará en la diversificación y el fortalecimiento de las cadenas de suministro de minerales críticos y se espera que sea presidida por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Washington ha buscado de manera prioritaria desde el año pasado limitar su dependencia de China respecto de estos minerales, después de que Pekín impusiera restricciones a la exportación de tierras raras, aunque estas finalmente se aplazasen a finales de octubre un año como parte de un acuerdo entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

A este respecto, la Administración estadounidense tendría la determinación de avanzar rápidamente en el asunto, según fuentes diplomáticas europeas, y habría estado presionando a algunos miembros de la UE para firmar memorandos de entendimiento bilaterales. En respuesta, la Comisión Europea ha pedido a los estados de la UE que se mantengan juntos y presenten un frente unido, según fuentes cercanas.

Un portavoz del Departamento de Estado declinó hacer comentarios sobre la posible reunión.

"Los minerales críticos son una de las prioridades clave de la Administración Trump y varias agencias del gobierno estadounidense están trabajando juntas para lograr nuestros objetivos de construir cadenas de suministro seguras de minerales críticos", indicó el Departamento en un comunicado.