Denunciaron por mal uso de bienes del Estado al intendente entrerriano que se accidentó en Brasil

José Luis Walser sufrió un accidente a principios de diciembre. Iba con su familia en un vehículo oficial. Ediles opositores lo denunciaron por haber usado bienes del Estado con fines privados

José Luis Walser
José Luis Walser

El intendente de Colón, una localidad turística ubicada a la vera del río Uruguay, sufrió un grave accidente el 9 de diciembre. El vehículo en el que se trasladaba volcó en una ruta de Brasil. Por el incidente, su esposa Gimena Bordet debió ser hospitalizada durante casi un mes. Sus hijas también sufrieron lesiones.

El rodado en el que se trasladaban era un SUV Mitsubishi Dakar que pertenecía a la flota de autos oficiales del Municipio. A su regreso a la Argentina, Walser envió una explicación al Concejo Deliberante sobre lo ocurrido. Y también brindó una conferencia de prensa. “Fue un error compatibilizar descanso con trabajo”, confesó.

Pero sus dichos arrojaron más dudas que certezas. Esto llevó a que un grupo de ediles opositores presentara una denuncia penal en contra del intendente de filiación vecinalista.

El vehículo oficial quedó con un importante grado de destrucción, según manifestó el propio Walser. Permanece bajo custodia de las autoridades brasileras.

La presentación en Fiscalía la realizaron los concejales Patricia Irigoy; Martín Medina y Carlos Leonardi. En el escrito, consignaron que el auto oficial fue “desviado de su función legal con fines privados y vacacionales”.

“Los daños de magnitud ocasionados en el accidente configuran un perjuicio patrimonial concreto al municipio, que debe ser determinado y resarcido”, argumentaron.

El comunicado de la Municipalidad
El comunicado de la Municipalidad de Colón

Con relación a esto, los ediles expresaron en redes sociales sus críticas al accionar de Walser. “Escuchamos las declaraciones del intendente hablando de un «error» al mezclar su descanso familiar con el uso de herramientas de todos los colonenses. Pero el respeto por los bienes del Estado no es una opción de interpretación personal, es una obligación legal”, postularon.

Luego, los concejales del bloque «17 de Octubre» añadieron: “No podemos permitir que se instale la idea de que «el cansancio» justifica usar una camioneta municipal para vacaciones privadas en Brasil”.

En paralelo, el bloque de concejales de LLA presentó un pedido de informes a fin de conocer más detalles del incidente. Y advirtieron que lo ocurrido podría acarrear sanciones penales.

Ambas bancadas solicitaron que esta semana se concrete una sesión especial del Concejo Deliberante local para abordar la cuestión.

Cuál fue la explicación del intendente por el viaje familiar

El viaje a Brasil fue “una combinación entre (una actividad) oficial y descanso familiar”, precisó Walser en su misiva al HCD. La doble naturaleza del asunto, según detalló, se debía a que había sido invitado a participar de la asunción del Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande do Sul.

Esta instancia le permitiría “fomentar vínculos que nos permitirían potenciar a nuestra ciudad como destino internacional”, abundó. En la visita a Brasil intentaría también firmar un convenio con las autoridades de Barra do Quareim, una localidad fronteriza con el Uruguay. Allí “puede promocionarse multitudinariamente nuestra ciudad”, estimó Walser en su nota al Concejo.

El viaje a Brasil fue
El viaje a Brasil fue “una combinación entre (una actividad) oficial y descanso familiar”, dijo el intendente

“Por dicha razón —agregó— hice uso de uno de los vehículos municipales”. A renglón seguido, precisó: “El 100% de los gastos fueron absorbidos por mis ingresos personales y los ahorros familiares. No se requirió la utilización de fondos (viáticos) ni recursos (personal) municipales”.

En esta línea, describió que canceló con su dinero todos los gastos médicos y de traslados tanto de su cónyuge como de sus hijas.

Gimena Bordet, la esposa de Walser, fue la más afectada por el accidente. El diagnóstico indicaba que tenía múltiples traumas, sangrado en el riñón, fracturas en la espalda, pelvis, sacro y en la cadera derecha. Además de una gran contusión en el pulmón.

Estuvo 26 días en terapia intensiva internada en un hospital de Porto Alegre. Pasó a intermedia el 6 de enero. Y luego regresó a la Argentina.

El incidente vial fue un despiste producto de las abundantes lluvias que habían anegado la cinta asfáltica. El lugar fue el kilómetro 12 de la ruta 101, a la altura del municipio de Pedro Alcántara, en Río Grande.

