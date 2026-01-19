Reforma Laboral: Diego Santilli se reúne con Gustavo Sáenz en Salta y se prepara para desembarcar en Neuquén y Entre Ríos

El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa este lunes con las visitas al interior del país con un viaje a la provincia de Salta para reunirse con su gobernador, Gustavo Sáenz, en la búsqueda de las voluntades que le permitan al Gobierno sancionar la Reforma Laboral que tanto obsesiona al presidente Javier Milei. El funcionario se entrevista con el salteño en la Casa de Gobierno desde las 10.15, luego protagonizarán una conferencia de prensa conjunta, y tiene en agenda nuevas bajadas para lo que resta de la semana.

En la previa a su viaje a Suiza, el mandatario libertario firmó el decreto que se publicó esta madrugada en el que se oficializó el llamado a sesiones extraordinarias que, como anticipó este medio, iniciará el 2 de febrero y se extenderá hasta el 27 del mismo mes. Con el cronograma definido, los alfiles negociadores ordenan sus próximos pasos en la acumulación de voluntades para anotarse un nuevo triunfo legislativo como el de diciembre, luego de la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

En la agenda difundida por la cartera de Interior para lo que resta de la semana, el ministro viajará el próximo jueves a Neuquén, con la idea de reunirse el gobernador Rolando Figueroa, y hará lo propio el jueves con Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Este lunes, acerca posturas con Sáenz, de fluctuante vínculo con el Ejecutivo, quien confesó haberle recomendado al mandatario libertario la posibilidad de utilizar el término “modernización” para hablar de la reforma laboral tras argumentar que es una palabra que “la gente lo toma mal”.

Si bien, en la previa a que circulara el detalle del proyecto, anticipó que acompañaría, sin “tenerle miedo a los cambios”, se espera que Sáenz vuelva a insistir con reclamos puntuales de la provincia relativos a obras públicas pendientes. Se trata de un gobernador clave con presencia en el Congreso Nacional dado que cuenta con tres bancas en Diputados y con la presencia de la exvicegobernadora Flavia Royón en el Senado.

El gobernador Gustavo Sáenz junto a la senadora Flavia Royón

Desde principios de enero, Santilli viaja a las provincias para establecer contacto con los mandatarios provinciales y hasta entonces fue recibido por Ignacio Torres, con quien visitó las zonas afectas por el incendio forestal en Chubut; Leandro Zdero en Chaco; Alfredo Cornejo en Mendoza y Marcelo Orrego en San Juan. Si bien tuvo intenciones de concretar un encuentro en Casa Rosada con el pampeano Sergio Ziliotto, el único que pidió hacerlo fuera de la provincia, por motivos personales y climáticos el intercambio debió posponer en dos oportunidades y aún no tiene nueva fecha.

Lo cierto es que el funcionario que integra la mesa política, que retomó las reuniones semanales el pasado viernes, escucha los reclamos de los mandatarios provinciales que mantienen algunos resquemores con el apartado tributario de la Reforma Laboral.

Es que los gobernadores cuestionan la reducción de la coparticipación que producirá la baja de recaudación del Impuesto a las Ganancias si se aplican las modificaciones contempladas en el articulado. Se trata de un tema que genera debate al interior de la administración libertaria, incluso formó parte del temario de la primera reunión de la mesa en 2026.

En Casa Rosada sostienen que la aplicación del proyecto de “Modernización” Laboral impactará de manera favorable y compensará las cuentas. “Lo que ellos pierden por recaudación, lo van a terminar ganando por generación de empleo y crecimiento económico”, explicó ante esta agencia una importante fuente.

Diego Santilli visitó Chaco y se reunió con Leandro Zdero

El propio Santilli hizo pública su explicación en una conferencia de prensa luego de su encuentro con Cornejo. “Es verdad que hay un 0,15% que impactaría en las provincias en 2027 por la modernización laboral y la baja de impuestos, pero cada 400.000 trabajadores formalizados, recuperás ese 0,15%”, sentenció.

En la calculadora libertaria, desde el entorno del exlegislador del PRO descuentan el apoyo legislativo de Orrego y Cornejo. También el del aliado Leandro Zdero, quien remarcó que apoyará la nueva ley, pero que no se privó de pedir por “un esquema de compensaciones” que permitan ordenar las cuentas provinciales durante el intercambio. Pese a haber receptado la solicitud, en Balcarce 50 parecen imponerse las voces que no ven la posibilidad de dar lugar al pedido.