Política

El Gobierno evalúa convocar a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero próximo

Sobre el cierre del año, el Ejecutivo mantiene el estudio de las posibilidades para continuar con el temario legislativo en 2026. Cuál sería el temario

La Cámara de Diputados (RS
La Cámara de Diputados (RS Fotos)

Con la sanción del Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei estudia la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para lunes 2 de febrero, según reveló una inobjetable fuente a Infobae. Si bien resta más de un mes para la fecha, la posibilidad está siendo discutida por la mesa chica del mandatario que evalúa otras opciones, aunque con menor fuerza.

El mandatario aspira a que el Congreso trate el proyecto de Reforma Laboral y la Ley de Glaciares, un reclamo central de los gobernadores, para completar el temario enviado a principios de diciembre por lo que ya estudia las opciones para extender las sesiones extraordinarias. La “modernización” laboral configura una obsesión para la administración libertaria que se vio obligada a posponer su debate legislativo.

A principios de febrero, la flamante jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, trabajará para repetir la fórmula que le permita sumar un nuevo acierto legislativo luego de que cerrar el 2025 con la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Para la tarea, la mesa negociadora que coordina el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que incluye al ministro del Interior, Diego Santilli; a los primeros Eduardo “Lule” y Martín Menem; y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, deberá doblegar esfuerzos para conquistar los respaldos necesarios para dar cumplimentar a los deseos del libertario.

Si bien el lunes 2 de febrero destaca entre las posibilidades, una fuente legislativa reveló que aún madura el debate para la extensión de las sesiones. Arruinadas las intenciones que pregonaba el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de sesionar en enero, estudian la posibilidad de llaman el lunes 19 de enero, para organizar las asistencias, y dar inicio a las comisiones el mismo 2 de febrero. “Tal vez se pueda replicar algo similar a lo que pasó esta vez. Se llamó el 10, pero recién arranco la actividad a la otra semana”, ejemplificaron ante este medio.

NOTICIA EN DESARROLLO

