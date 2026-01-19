Gustavo Sáenz le pidió al Gobierno más certezas sobre el financiamiento de las obras de infraestructura en Salta

El ministro del Interior, Diego Santilli, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz

La disputa entre Nación y las provincias por la obra pública sigue siendo uno de los temas que se abordan en cada una de las cumbres que hay entre algún gobernador y un representante del Poder Ejecutivo Nacional. Esto ocurrió en la reunión que se llevó a cabo este lunes entre Gustavo Sáenz y el ministro del Interior, Diego Santilli, en medio de la búsqueda de respaldo de cara a los proyectos que se debatirán durante las sesiones extraordinarias que convocó el Gobierno para febrero.

El mandatario sateño volvió a insistir con la financiación de los proyectos de infraestructura que se llevan a cabo en la provincia. En la cumbre que se desarrolló en la Casa de Gobierno de Salta, Sáenz puso sobre la mesa la agenda de prioridades de su jurisdicción y reclamó por mayor previsibilidad.

Gustavo Sánez junto a Diego Santilli

La reunión tuvo como eje central el análisis técnico y financiero de los proyectos de infraestructura que fueron firmados en un convenio con Nación el año pasado. En ese marco, Sáenz planteó que Salta asumió la ejecución de obras que originalmente correspondían al Estado nacional y remarcó la necesidad de que los desembolsos se cumplan en tiempo y forma. “La Provincia se hizo cargo de obras nacionales que se están haciendo y, si nosotros estamos cumpliendo, queremos que también Nación cumpla”, expresó el mandatario.

Los proyectos en cuestión tienen que ver con la refacción de rutas nacionales como la la 9/34 y la 51, así como los puentes sobre el río Vaqueros. Además, se está trabajando sobre las plantas depuradoras en la zona sur de la ciudad de Salta y en Cafayate. También aparece la construcción de una escuela técnica en General Güemes y la Ciudad Judicial de Orán.

No se trata de la primera vez que Sáenz reclama el financiamiento de la obra pública al Poder Ejecutivo nacional. El año pasado, con Guillermo Francos aún como jefe de Gabinete, el gobernador se mostró en la Plaza de Mayo junto a un nutrido grupo de gauchos con el fin de visibilizar la situación ante la falta de respuesta del Ejecutivo.

El encuentro entre Sáenz y Francos en la Plaza de Mayo

Antes de la llegada de Francos, Sáenz reclamó en ese momento por la falta de respuestas ante las obras necesarias en la provincia y señaló: “Se firmaron en junio del año pasado y en marzo las ratificaron. Venimos hablando con unos, con otros y nos van pateando. Esta falta de gestión que vemos, yo he hablado con todo el mundo y lo voy a seguir haciendo. Son obras importantes para nuestra provincia y para el norte argentino”.

Si bien admitió que no quiere que lo reciba nadie en la Casa Rosada, si se definió como un "hombre de puente“, con el fin de alcanzar un acuerdo con el Poder Ejecutivo. ”Tengo la autoridad moral suficiente para venir a reclamarle a este gobierno porque di la cara, ayude para que haya equilibrio fiscal. Pero no me gusta que me mientan. No quiero comer milanesas con Milei, quiero que se hagan las obras", agregó.

La reunión con Santilli

El ministro del Interior comenzó con una recorrida por todo el país con el fin de reunir el respaldo de los gobernadores para lograr los votos en el proyecto de Reforma Laboral que el Poder Legislativo discutirá el próximo mes.

En ese sentido, el primero que se reunió con Santilli fue Sáenz, quien confesó haberle recomendado al mandatario libertario la posibilidad de utilizar el término “modernización” para hablar de la reforma laboral tras argumentar que es una palabra que “la gente lo toma mal”.

El Gobierno busca el respaldo de los gobernadores para aprobar la reforma laboral

“Durante la reunión, celebrada en la Casa de Gobierno, el titular de Interior y el gobernador valoraron positivamente las acciones conjuntas articuladas entre el gobierno nacional y provincial, y coincidieron en la necesidad de que se apruebe la reforma laboral”, comunicaron desde el Ministerio del Interior.

Durante el intercambio, el exlegislador del PRO insistió en que ningún mandatario puede oponerse a la ley al sostener que genera “empleo privado, aumenta la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, mientras que Sáenz reveló estar dispuesto a respaldar el proyecto. “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, planteó durante la conferencia de prensa que brindaron al término, y sumó: “Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”.

Se trata de un gobernador clave con presencia en el Congreso Nacional dado que cuenta con tres bancas en Diputados y con la presencia de la exvicegobernadora Flavia Royón en el Senado.