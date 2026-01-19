Política

Estados Unidos reclamó la liberación de los presos políticos en Venezuela y volvió a agradecer el apoyo de Argentina

El embajador norteamericano, Peter Lamelas, destacó la captura de Maduro y aseguró que ambos países defienden un “Hemisferio Occidental seguro, libre y respetuoso de la soberanía de las naciones”

El presidente Javier Milei y el embajador de EEUU en Argentina, Peter Lamelas

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, volvió a agradecer hoy el apoyo del gobierno de Javier Milei al operativo militar para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela, y destacó que ambos países defienden un “Hemisferio Occidental seguro, libre y respetuoso de la soberanía de las naciones”.

El diplomático, además, ratificó en una publicación en X que EEUU apoya “la liberación de rehenes y presos políticos detenidos injustamente” en el país caribeño, y agregó que “la libertad y la justicia deben guiar nuestros esfuerzos en toda la región”.

Con relación a la situación de los detenidos argentinos en Caracas, el propio Milei volvió a reclamar este fin de semana que el régimen chavista los libere: “Valoramos la decisión y la determinación demostradas por Donald Trump, y por todo su gobierno, en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del narcoterrorista, dictador, Nicolás Maduro”.

“A su vez, seguimos reclamando por la liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, así como la libertad de la totalidad de los presos políticos argentinos y de todos los presos políticos detenidos, arbitraria e ilegalmente por el régimen, en abierta violación a los Derechos Humanos. La libertad no es una consigna vacía ni un concepto abstracto, es una alternativa política y económica concreta frente a una realidad que ya no admite dilaciones”, afirmó el jefe de Estado al exponer en Paraguay, antes de la firma oficial del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Javier Milei y Donald Trump

Milei y Trump podrían coincidir en la ciudad suiza de Davos, en ocasión del Foro Económico al que asistirán los principales líderes del mundo. El Jefe de Estado tiene previsto viajar en la noche de este lunes, junto a la secretaria general, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

El presidente participará en un panel titulado ¿Cómo podemos cooperar en un mundo más disputado?, donde insistirá en que las decisiones políticas deben seguir un eje moral. Previo a su intervención, mantendrá reuniones con influyentes figuras de las finanzas globales, incluyendo a los directivos de JP Morgan Chase, BlackRock, Goldman Sachs, Bank of America, BBVA y Santander.

En paralelo, la breve coincidencia horaria en Davos entre Milei y Trump —el estadounidense hablará apenas una hora antes— alimenta expectativas sobre un potencial encuentro informal. De ocurrir, la imagen tendría alto valor simbólico por el actual contexto geopolítico y el rol de Estados Unidos en la región.

El pasado sábado, el norteamericano anunció la creación del Board of Peace, que reunirá a países comprometidos contra el terrorismo y la defensa de la libertad, e invitó a Argentina como miembro fundador. Milei aceptó y aseguró que la Argentina “siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad”.

Según detalló el Presidente, la invitación se formalizó a través de una carta. “Es un gran honor para mí invitarle, como presidente de la República Argentina, a unirse a mí en un esfuerzo histórico y magnífico para consolidar la paz en Oriente Medio y, al mismo tiempo, emprender un nuevo y audaz enfoque para resolver el conflicto global”, expresó Trump en el texto.

En la misiva, el mandatario norteamericano hizo referencia a una iniciativa presentada el 29 de septiembre de 2025. “Anuncié el Plan Integral para poner fin al conflicto de Gaza, una extraordinaria hoja de ruta de 20 puntos que fue rápidamente acogida por todos los líderes mundiales, incluidos los principales jefes de Estado del mundo árabe, Israel y Europa”, señaló.

Trump también mencionó el respaldo institucional obtenido por esa propuesta. “En apoyo de este Plan, el 17 de noviembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por abrumadora mayoría la Resolución 2803, en la que se acoge con satisfacción y se respalda esta visión”, indicó.

El presidente de Estados Unidos explicó que el eje central de la iniciativa es la conformación del Board of Peace. “En el centro del Plan se encuentra la Junta de Paz, la junta más impresionante y trascendental que se haya reunido jamás, que se establecerá como una nueva organización internacional y administración gubernamental de transición”, afirmó.

