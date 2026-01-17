Donald Trump invitó a Javier Milei a integrar el Board of Peace, una organización para resolver conflictos globales

Javier Milei junto a Donald Trump

El presidente Javier Milei confirmó que recibió una propuesta formal del mandatario estadounidense Donald Trump vinculada a un nuevo espacio internacional orientado a la promoción de la paz. La comunicación se conoció mediante una publicación en la red social X, donde el jefe de Estado detalló el alcance de la iniciativa y adjuntó la carta que le envió el propio Trump.

“Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace”, escribió Milei en su mensaje, en el que precisó que se trata de “una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”.

El tuit de Javier Milei donde confirmó la invitación

En el mismo posteo, el Presidente expuso la postura del Gobierno argentino en materia de política exterior y lucha contra el terrorismo. “Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad”, expresó.

Milei también destacó el significado político de la convocatoria recibida desde Estados Unidos y el rol asignado al país dentro de ese ámbito. “Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad”, afirmó.

La publicación concluyó con una consigna característica del mandatario: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

Según detalló Milei, la invitación se formalizó a través de una carta enviada por el presidente estadounidense. “Es un gran honor para mí invitarle, como presidente de la República Argentina, a unirse a mí en un esfuerzo histórico y magnífico para consolidar la paz en Oriente Medio y, al mismo tiempo, emprender un nuevo y audaz enfoque para resolver el conflicto global”, expresó Trump en el texto.

La carta de invitación que envió Donald Trump a Javier Milei

En la misiva, el mandatario norteamericano hizo referencia a una iniciativa presentada el 29 de septiembre de 2025. “Anuncié el Plan Integral para poner fin al conflicto de Gaza, una extraordinaria hoja de ruta de 20 puntos que fue rápidamente acogida por todos los líderes mundiales, incluidos los principales jefes de Estado del mundo árabe, Israel y Europa”, señaló.

Trump también mencionó el respaldo institucional obtenido por esa propuesta. “En apoyo de este Plan, el 17 de noviembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por abrumadora mayoría la Resolución 2803, en la que se acoge con satisfacción y se respalda esta visión”, indicó.

El presidente de Estados Unidos explicó que el eje central de la iniciativa es la conformación del Board of Peace. “En el centro del Plan se encuentra la Junta de Paz, la junta más impresionante y trascendental que se haya reunido jamás, que se establecerá como una nueva organización internacional y administración gubernamental de transición”, afirmó.

La invitación representa un gesto más de Donald Trump a Javier Milei

Finalmente, Trump destacó el perfil de los países convocados a integrar ese espacio. “Nuestro esfuerzo reunirá a un distinguido grupo de naciones dispuestas a asumir la noble responsabilidad de construir una paz duradera, un honor reservado a aquellos que están preparados para liderar con el ejemplo e invertir de forma brillante en un futuro seguro y próspero”, sostuvo, y anticipó que en el corto plazo convocará a “socios comprometidos y líderes mundiales muy respetados”.

Como presidente de la Junta, invito formalmente a la República Argentina a unirse como Estado miembro fundador y a formar parte de la Carta de la Junta de Paz, representada por usted”, escribió Trump.

El mandatario estadounidense subrayó el carácter inédito del espacio propuesto. “Esta Junta será única en su género, nunca ha habido nada parecido”, afirmó, y aclaró que “cada Estado miembro podrá designar a un representante autorizado para que asista y participe en las reuniones en su nombre”.

Además, informó que la documentación necesaria ya se encuentra disponible para los países convocados. “Adjunto encontrará el Plan Integral y la Carta de la Junta, que ahora está abierta para su firma y ratificación”, indicó.

Trump cerró la misiva con una referencia al vínculo bilateral y a los objetivos del proyecto. “Espero con interés trabajar con usted, durante mucho tiempo, con el objetivo de establecer una paz mundial duradera, prosperidad y grandeza para todos”, expresó.