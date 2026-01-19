Qué otros líderes políticos expondrán y qué esperan para 2026 los economistas del Foro Mundial al que asistirá Milei

Argentina's President Javier Milei makes a special address during the 55th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 23, 2025. REUTERS/Yves Herman

La localidad suiza de Davos se prepara para recibir a más de 60 jefes de Estado y de Gobierno en una nueva edición del Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF), que se desarrollará del lunes 19 al viernes 23 de enero.

Entre los protagonistas de más alto perfil figuran el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de la Argentina, Javier Milei: ambos expondrán el miércoles 21.

La cita, que corrió el riesgo de perder relevancia por crisis internas y denuncias sobre la conducta del anterior CEO del Foro, Klaus Schwabb, finalmente desestimadas, busca reposicionarse como espacio central del debate global bajo el liderazgo interino de Larry Fink, fundador y CEO de BlackRock, el mayor administrador de fondos del mundo: gestiona activos por 14 billones de dólares, poco más de 20 veces el PBI anual de la Argentina.

Esa red de contactos e influencia le permitió a Fink atraer a líderes políticos y empresariales, incluyendo a Trump. El propio CEO de BlackRock declaró al Financial Times: “Pude convencer a muchos jefes de Estado y CEOs con la idea de reconstruir la confianza de los responsables de políticas públicas, líderes empresariales y ONGs”.

Trump y Milei

El regreso de Trump al Foro y la tercera presencia consecutiva de Milei, cuyos discursos en los Foros de 2024 y 2025 generaron altas dosis de polémica, llaman la atención de la prensa internacional. Medios como Reuters y Bloomberg han anticipado expectativa por los discursos y posibles interacciones entre ambos líderes, en un contexto de marcada polarización política y realineamientos geoeconómicos.

Trump dará un discurso el miércoles a media mañana y conversará luego con Fink y el CEO del Foro, Borge Brende. Milei lo hará tras una pausa posterior a la presentación de Trump, a las 11:45 horas de la Argentina.

El presidente partirá de Buenos Aires este lunes, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros de Economía, Luis Caputo, de Desregulación, Federico Sturzenegger, y ede Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. Hará una primera escala en Zurich.

El gobierno no reveló que la agenda de Milei en Davos incluya una reunión con Trump. De todos modos, la presencia junto al jefe de la Casa Blanca del Representante Comercial de EEUU, Jamieson Greer, y del secretario de Energía, Howard Lutnick, podría ser una oportunidad para que los ministros que acompañan a Milei repasen con ellos temas como el ya anunciado pero aún no publicado acuerdo comercial entre EEUU y la Argentina.

En 2025 Trump expuso por video. Esta vez asistirá en persona al Foro AP foto/Markus Schreiber

El presidente y los funcionarios argentinos también podrían cruzarse en algún pasillo y conversar con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en vistas de la próxima revisión del acuerdo vigente con el organismo, del que la Argentina es por lejos el principal deudor.

En gestión está un encuentro de Milei con un grupo de CEOs de bancos mundiales (en el Foro está confirmada la presencia de Jamie Dimon, de J.P.Morgan) y el miércoles tendrá una reunión más bien protocolar con el presidente suizo, Guy Parmelin. Como principal refinador mundial de oro, Suiza es el principal destino de las exportaciones argentinas de bullion de oro, que en 2025 superaron los USD 4.000 millones.

La edición 2026 del Foro se articula en torno a cinco preguntas: cómo cooperar en un mundo más disputado o conflictivo (contested, dice el programa en inglés), cómo liberar nuevas fuentes de crecimiento, cómo invertir mejor en las personas, cómo desplegar la innovación de manera amplia y responsable, y cómo generar prosperidad dentro de los límites planetarios.

El conflicto como eje de debate

El primer interrogante, sobre la cooperación en un entorno internacional tensionado, define la línea de las presentaciones de presidentes y líderes políticos.

El programa del evento prevé para el martes 20 la participación de Emmanuel Macron, presidente de Francia, en diálogo con Fink. Ese mismo día subirán al escenario Daniel Noboa (Ecuador) y Jose Raul Mulino Quintero (Panamá), junto al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, la académica Ngaire Woods (Oxford). Más tarde, en la misma jornada expondrá el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en una conversación con Fink y Gideon Rachman, columnista de Financial Times.

Macron (Francia), Sánchez (España), Noboa (Ecuador), Mulino (Panamá) y Carney (Canadá), algunos de los líderes políticos que expondrán en el Foro

Para el miércoles 21 está prevista la jornada de mayor visibilidad política, con la participación por la mañana de Pedro Sánchez, jefe del gobierno de España, en diálogo con André Hoffmann, CEO de Roche, la multinacional farmaceútica y del sector salud de origen suizo. El plato fuerte de la jornada será la presentación de Trump y luego, tras una pausa, expondrá Milei. El jueves 22, el canciller alemán Friedrich Merz compartirá escenario con Brende.

El documento de los economistas jefe

La convocatoria resulta especialmente significativa en un contexto donde, según el Chief Economists’ Outlook difundido por el WEF, la economía global enfrenta niveles inusitados de incertidumbre y resiliencia.

El informe, que recoge las opiniones de 74 economistas jefe de bancos, empresas y organismos multilaterales, incluido el economista jefe del FMI, Pierre Oliver Gourinchas, y economistas latinoamericanos como Laura Alfaro, economista jefe del BID y exministra de Planificación de Costa Rica, y el argentino Juan Cerruti, del banco Santander, subraya que EEUU y China arrancan 2026 en tregua comercial. El acuerdo entre Trump y Xi Jinping mantiene un arancel recíproco del 10% sobre importaciones chinas, suspende aumentos previstos y amplía exenciones, aunque el promedio arancelario de EEUU sobre productos chinos es muy superior a los niveles previos a 2025.

El informe destaca que el 91% de los economistas anticipa que las restricciones estadounidenses a las exportaciones tecnológicas hacia China se mantendrán o incrementarán, mientras que el 84% prevé que China mantendrá o profundizará sus controles sobre minerales críticos. Las tensiones geoeconómicas se reflejan en el auge de acuerdos regionales y bilaterales, en los que tanto Estados Unidos como Europa buscan asegurar suministros estratégicos y diversificar mercados, y China refuerza lazos comerciales con el sudeste asiático y la Unión Europea.

En cuanto al comercio bilateral, más de dos tercios de los encuestados prevén una nueva caída de los intercambios entre Estados Unidos y China, mientras que la gran mayoría espera un aumento de las exportaciones chinas al resto del mundo. El flujo comercial global se mantiene robusto: en diciembre de 2025, el comercio internacional superó los 35 billones de dólares, cerca de un 7% más que el año anterior.

Respecto de la inversión extranjera directa (IED), el Outlook reporta expectativas divididas: el 51% de los economistas prevé un estancamiento o descenso de los flujos globales, pero el 57% proyecta un aumento de la IED en Estados Unidos, frente a solo un 14% que anticipa una baja. En el caso chino, el 52% vislumbra una disminución de inversiones extranjeras.

El panorama para América Latina

El panorama para América Latina y el Caribe es más alentador que meses atrás. El Outlook indica que el 71% de los economistas jefe anticipa un crecimiento moderado en la región en 2026, frente al 34% de septiembre de 2025. El documento de los economistas jefe cita que el FMI proyecta una expansión del 2,3% para la región, aunque advierte que la previsión no contempla los cambios geopolíticos recientes. Argentina, junto con Brasil y México, marca la dinámica regional.

Al respecto, el Outlook dice que Argentina sigue en un sendero de reformas apoyado por Washington y organismos multilaterales, aunque persiste la cautela y los inversores “esperan señales más claras antes de comprometer capital a largo plazo” en la economía argentina. El 69% de los economistas encuestados no prevé cambios en la política monetaria de la región para 2026, y el 68% espera una inflación moderada.

El informe también subraya que casi cuatro de cada cinco analistas no anticipan modificaciones en la política fiscal latinoamericana. La región enfrenta aún restricciones fiscales: la deuda pública y los costos de financiamiento se mantienen elevados, lo que limita el margen para aplicar estímulos y pone el foco en las reformas de productividad y la atracción de capital privado.

Innovación tecnológica

El fundador y CEO de Nvidia CEO Jensen Huang en un evento tecnológico en Las Vegas el 5 de enero del 2026. (AP foto/John Locher)

El bloque sobre innovación tecnológica contará con la presencia de Jensen Huang, CEO de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo por capitalización bursátil. La discusión girará en torno a cómo escalar la innovación de forma responsable, en línea con la cuarta de las preguntas guía del evento.

Tras haber reconfirmado el peso político de la agenda del Foro, Fink dará un paso al costado. Entre los posibles sucesores se menciona a Christine Lagarde, titular del Banco Central Europeo (BCE) y ex directora del FMI.

El Foro de Davos 2026 se perfila, así, como un espacio de negociaciones, anuncios y contactos clave en un mundo marcado por la competencia global, los desafíos tecnológicos y la búsqueda de crecimiento inclusivo. La coincidencia de Donald Trump y Javier Milei en el escenario central será uno de los momentos más observados de la cumbre, tanto por la prensa internacional como por analistas económicos y políticos de todo el mundo.