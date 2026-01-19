Política

El gobierno porteño desalojó otra propiedad usurpada, esta vez en la Costanera Sur

En este caso el inmueble pertenece al propio Estado. El operativo se realizó luego de la denuncia de vecinos por mala convivencia con quienes ocupaban el lugar. Ya son 561 las propiedades recuperadas

Guardar
El Gobierno de la Ciudad
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó el predio ‘La Casona’ en Costanera Sur tras más de 16 años de ocupación ilegal

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante un nuevo operativo para recuperar espacios públicos, esta vez en la Costanera Sur, donde el predio conocido como “La Casona” fue desalojado después de haber permanecido ocupado durante más de 16 años. El procedimiento, realizado en la mañana de hoy en la intersección de la avenida De los Italianos y Manuela Sáenz, se produjo a raíz de reiteradas denuncias de los habitantes de la zona, quienes señalaban que en el lugar se comercializaban drogas y bebidas alcohólicas, además de reportar molestias nocturnas persistentes.

Según la información oficial, el inmueble, propiedad del Estado porteño, fue objeto de una ocupación prolongada en la que los ocupantes construyeron anexos precarios y salones utilizados como parrillas. De acuerdo a testimonios recogidos por las autoridades, el sitio también servía como depósito de mercaderías destinadas a la venta en el parque lindante, generando preocupación entre quienes residen y transitan por el barrio. Los reiterados reclamos de los vecinos motivaron la intervención oficial, en línea con la política actual del Gobierno local de combatir la toma ilegal de terrenos y reforzar la seguridad urbana.

El operativo se enmarca en una estrategia de ordenamiento del espacio público impulsada por la administración porteña, que ya contabiliza 561 intervenciones de este tipo desde el inicio de la gestión de Jorge Macri al frente del Ejecutivo local. En declaraciones difundidas por la oficina de prensa de la Ciudad y a través de sus redes sociales, el jefe de Gobierno afirmó: “En Buenos Aires se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas. Y con posturas complacientes, se perjudicaba a los vecinos. Esa época se acabó”. Macri agregó: “Nosotros tomamos una postura bien clara: hacer cumplir la ley y defenderla. Nunca vamos a justificar la ilegalidad. En esta Ciudad, el espacio público es de los vecinos y la propiedad privada se respeta”.

En el procedimiento, coordinado en el ámbito de la Comuna 1, participaron agentes de la Policía de la Ciudad, personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y equipos de la Red de Atención, quienes trabajaron de manera conjunta para garantizar el cumplimiento de la orden de desalojo y la restitución del predio al patrimonio del Estado. La intervención se desarrolló sin incidentes, según informaron fuentes oficiales.

Vecinos denunciaron venta de drogas
Vecinos denunciaron venta de drogas y alcohol, así como ruidos molestos durante la ocupación del predio de Costanera Sur

La recuperación de “La Casona” se suma a una serie de acciones similares que el Gobierno porteño ha llevado adelante en el último tiempo para desalojar tanto propiedades públicas como privadas ocupadas de forma irregular. Entre los bienes restituidos recientemente figura la Casa Blaquier, que permaneció tomada durante más de cuatro décadas y será restaurada para ser incorporada al circuito cultural del Casco Histórico. También se destaca la liberación de un predio de 2.500 metros cuadrados en San Telmo, utilizado previamente por una organización social como campo de deportes, y la recuperación de terrenos ubicados debajo de la Autopista Perito Moreno, en los barrios de Parque Avellaneda y Villa Luro, que estaban en manos de cooperativas y concesionarios con permisos vencidos.

La política de recuperación de espacios públicos implementada por el Ejecutivo porteño ha incluido, en los últimos dos años, la realización de 13 megaoperativos para desalojar a vendedores ambulantes en distintos puntos de la ciudad, como Once, Flores, Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers, Parque Saavedra y Mataderos. Las autoridades informaron que, como resultado de estas acciones, más de 18.000 manteros fueron retirados de áreas comerciales, en respuesta a los reclamos de comerciantes y vecinos afectados por la competencia desleal y la ocupación irregular del espacio público.

El 7 de enero se
El 7 de enero se llevó adelante un operativo en Parque Avellaneda que generó polémica con las organizaciones sociales

Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron que el objetivo de estos operativos es “llevar tranquilidad a los vecinos y garantizar que los espacios públicos sean utilizados de manera legal y segura”. La gestión de Jorge Macri sostiene que “el espacio público es de los vecinos y la propiedad privada se respeta”, una consigna que se ha reiterado en cada intervención y que busca reforzar la convivencia y la seguridad en los barrios porteños.

La administración porteña también destacó que en casos recientes se han recuperado terrenos ocupados por cooperativas y movimientos sociales. En uno de los operativos previos, el propio Jorge Macri informó a través de sus redes sociales la liberación de un predio en Parque Avellaneda que había sido ocupado por la cooperativa “El Amanecer de los Cartoneros”, vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE): “Siempre lo mismo, parece que no terminan de entender que las cosas cambiaron: la cooperativa ‘El Amanecer de los Cartoneros’, vinculada al MTE de Juan Grabois, había usurpado hace 10 años un predio en Parque Avellaneda. Fuimos y lo liberamos. Propiedad número 553 recuperada”, publicó el jefe de Gobierno el 7 de enero.

Temas Relacionados

Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresJorge MacriCostanera SurSeguridad urbanaCasa Blaquier

Últimas Noticias

Cancillería argentina emitió un mensaje de condolencias por el trágico accidente ferroviario en España

El ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Pablo Quirno expresó su solidaridad por la tragedia ocurrida en el municipio de Córdoba tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad que provocó la muerte de al menos 40 personas

Cancillería argentina emitió un mensaje

Gustavo Sáenz le pidió al Gobierno más certezas sobre el financiamiento de las obras de infraestructura en Salta

El gobernador salteño se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, y apuntó sobre la necesidad de que los desembolsos lleguen en tiempo y forma. “Queremos que también Nación cumpla”, remarcó

Gustavo Sáenz le pidió al

El ala dura del sindicalismo se divide por la reforma laboral: los gremios del transporte se alinean con la CGT

Aunque tomó distancia de la convocatoria de la UOM a discutir un paro, la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) podría tomar medidas si la central obrera no logra eliminar la limitación del derecho de huelga

El ala dura del sindicalismo

Adorni retomó las reuniones con ministros para seguir la gestión: recibió a Quirno, Caputo y Sturzenegger

El jefe de Gabinete convocó a los funcionarios que integrarán la delegación presidencial que esta noche parte a Suiza. Su permanencia en el país y el pedido de Javier Milei

Adorni retomó las reuniones con

Emotivo homenaje de DAIA y AMIA a Alberto Nisman: “Con el asesinato quisieron enterrar su voz y su trabajo, pero no lo lograron”

Las actividades incluyeron un acto central y un panel de debate, donde se abordaron avances en las causas judiciales y se resaltó la necesidad de esclarecer los crímenes vinculados al terrorismo en la Argentina

Emotivo homenaje de DAIA y
DEPORTES
Estudiantes de La Plata debuta

Estudiantes de La Plata debuta en la Copa Argentina ante Ituzaingó

El Salvador recibe el Panamericano de ajedrez juvenil continental

La pregunta que sorprendió al Diablito Echeverri en su primer día en el Girona: la particular bienvenida que le dio el técnico Míchel

La toalla vudú que desató el caos en la final africana: el misterio detrás del talismán de Senegal y el antecedente Marruecos-Nigeria

Precisión quirúrgica y definición de goleador: Nico Paz brilló y convirtió por duplicado en la contundente victoria del Como

TELESHOW
Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani:

Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani: “¿Fuiste amante 7 años y ahora no hablás de la vida privada?”

El encuentro de Yanina y Diego Latorre con Lionel Messi en Miami: “Lo amo, nos esperó, charlamos y nos reímos”

La palabra de Edith Hermida por las críticas a Bendita con su conducción tras la salida de Beto Casella

El Polaco habló de la polémica por el video su hija de 12 años manejando un auto

La indirecta de Sabrina Rojas tras el escándalo con Luciano Castro: “Red flag andante, tremendo desastre”

INFOBAE AMÉRICA

La CIDH ordenó la liberación

La CIDH ordenó la liberación inmediata de tres ex policías venezolanos condenados por el asesinato del fiscal Danilo Anderson

Israel advirtió que responderá con una fuerza “sin precedentes” frente a cualquier intento de dañar al país

Donald Trump habló con el presidente de Siria sobre los derechos de los kurdos y la lucha contra el Estado Islámico

La ausencia de Evo Morales en su programa de radio genera dudas sobre su paradero en Bolivia

Represión en Irán: el régimen amenazó con “castigos decisivos” a los responsables de la ola de protestas que sacude el país