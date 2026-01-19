El gobierno porteño desalojó otra propiedad usurpada, esta vez en la Costanera Sur

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó el predio ‘La Casona’ en Costanera Sur tras más de 16 años de ocupación ilegal

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante un nuevo operativo para recuperar espacios públicos, esta vez en la Costanera Sur, donde el predio conocido como “La Casona” fue desalojado después de haber permanecido ocupado durante más de 16 años. El procedimiento, realizado en la mañana de hoy en la intersección de la avenida De los Italianos y Manuela Sáenz, se produjo a raíz de reiteradas denuncias de los habitantes de la zona, quienes señalaban que en el lugar se comercializaban drogas y bebidas alcohólicas, además de reportar molestias nocturnas persistentes.

Según la información oficial, el inmueble, propiedad del Estado porteño, fue objeto de una ocupación prolongada en la que los ocupantes construyeron anexos precarios y salones utilizados como parrillas. De acuerdo a testimonios recogidos por las autoridades, el sitio también servía como depósito de mercaderías destinadas a la venta en el parque lindante, generando preocupación entre quienes residen y transitan por el barrio. Los reiterados reclamos de los vecinos motivaron la intervención oficial, en línea con la política actual del Gobierno local de combatir la toma ilegal de terrenos y reforzar la seguridad urbana.

El operativo se enmarca en una estrategia de ordenamiento del espacio público impulsada por la administración porteña, que ya contabiliza 561 intervenciones de este tipo desde el inicio de la gestión de Jorge Macri al frente del Ejecutivo local. En declaraciones difundidas por la oficina de prensa de la Ciudad y a través de sus redes sociales, el jefe de Gobierno afirmó: “En Buenos Aires se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas. Y con posturas complacientes, se perjudicaba a los vecinos. Esa época se acabó”. Macri agregó: “Nosotros tomamos una postura bien clara: hacer cumplir la ley y defenderla. Nunca vamos a justificar la ilegalidad. En esta Ciudad, el espacio público es de los vecinos y la propiedad privada se respeta”.

En el procedimiento, coordinado en el ámbito de la Comuna 1, participaron agentes de la Policía de la Ciudad, personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y equipos de la Red de Atención, quienes trabajaron de manera conjunta para garantizar el cumplimiento de la orden de desalojo y la restitución del predio al patrimonio del Estado. La intervención se desarrolló sin incidentes, según informaron fuentes oficiales.

Vecinos denunciaron venta de drogas y alcohol, así como ruidos molestos durante la ocupación del predio de Costanera Sur

La recuperación de “La Casona” se suma a una serie de acciones similares que el Gobierno porteño ha llevado adelante en el último tiempo para desalojar tanto propiedades públicas como privadas ocupadas de forma irregular. Entre los bienes restituidos recientemente figura la Casa Blaquier, que permaneció tomada durante más de cuatro décadas y será restaurada para ser incorporada al circuito cultural del Casco Histórico. También se destaca la liberación de un predio de 2.500 metros cuadrados en San Telmo, utilizado previamente por una organización social como campo de deportes, y la recuperación de terrenos ubicados debajo de la Autopista Perito Moreno, en los barrios de Parque Avellaneda y Villa Luro, que estaban en manos de cooperativas y concesionarios con permisos vencidos.

La política de recuperación de espacios públicos implementada por el Ejecutivo porteño ha incluido, en los últimos dos años, la realización de 13 megaoperativos para desalojar a vendedores ambulantes en distintos puntos de la ciudad, como Once, Flores, Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers, Parque Saavedra y Mataderos. Las autoridades informaron que, como resultado de estas acciones, más de 18.000 manteros fueron retirados de áreas comerciales, en respuesta a los reclamos de comerciantes y vecinos afectados por la competencia desleal y la ocupación irregular del espacio público.

El 7 de enero se llevó adelante un operativo en Parque Avellaneda que generó polémica con las organizaciones sociales

Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron que el objetivo de estos operativos es “llevar tranquilidad a los vecinos y garantizar que los espacios públicos sean utilizados de manera legal y segura”. La gestión de Jorge Macri sostiene que “el espacio público es de los vecinos y la propiedad privada se respeta”, una consigna que se ha reiterado en cada intervención y que busca reforzar la convivencia y la seguridad en los barrios porteños.

La administración porteña también destacó que en casos recientes se han recuperado terrenos ocupados por cooperativas y movimientos sociales. En uno de los operativos previos, el propio Jorge Macri informó a través de sus redes sociales la liberación de un predio en Parque Avellaneda que había sido ocupado por la cooperativa “El Amanecer de los Cartoneros”, vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE): “Siempre lo mismo, parece que no terminan de entender que las cosas cambiaron: la cooperativa ‘El Amanecer de los Cartoneros’, vinculada al MTE de Juan Grabois, había usurpado hace 10 años un predio en Parque Avellaneda. Fuimos y lo liberamos. Propiedad número 553 recuperada”, publicó el jefe de Gobierno el 7 de enero.