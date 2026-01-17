Política

El gesto de Milei cuando el presidente de Paraguay reconoció a Lula da Silva por la firma entre el Mercosur y la UE

La escena ocurrió durante el acto de cierre del acuerdo comercial entre ambos bloques en Asunción, con la presencia de los jefes de Estado del Mercosur y autoridades europeas

Javier Milei fue el único mandatario que no aplaudió a Lula da Silva

El presidente Javier Milei fue el único mandatario que no aplaudió cuando su par de Paraguay, Santiago Peña, destacó públicamente el rol de Luiz Inácio Lula da Silva en el proceso de integración regional. El gesto ocurrió en Asunción, durante la ceremonia de firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, ante la presencia de jefes de Estado y representantes de ambos bloques.

Mientras los aplausos se extendieron en la sala del Gran Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central de Paraguay, Milei permaneció sin acompañar el reconocimiento al presidente de Brasil. La reacción contrastó con la de los demás mandatarios presentes y quedó expuesta en uno de los momentos centrales del evento.

La escena se produjo cuando Peña tomó la palabra como anfitrión y presidente pro tempore del Mercosur. En su discurso, el mandatario paraguayo puso en valor el acuerdo alcanzado y el proceso político que lo sostuvo. “Este paso envía una señal clara a favor del comercio internacional como factor de cooperación y de crecimiento”, afirmó ante los asistentes.

La ceremonia de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la UE

En ese marco, Peña destacó el rol del bloque regional. “En el ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur y en nombre de todos los países que conforman dicho bloque, el Paraguay asume este resultado como un logro de la diplomacia regional y como una afirmación de nuestra vocación integradora”, expresó.

Luego, el presidente paraguayo dedicó un tramo específico de su intervención a Lula da Silva. “No puedo, por ello, dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, dijo. La mención generó aplausos generalizados entre los jefes de Estado y las delegaciones presentes.

“Lula fue uno de los impulsores fundamentales de este proceso”, agregó Peña. “En su nombre, saludo a todos los líderes y visionarios del Mercosur que apostaron a la integración en el siglo veintiuno para dejar atrás la historia de conflicto y división que marcó a nuestro continente en las dos centurias anteriores”, continuó.

Fue durante ese reconocimiento cuando Milei evitó sumarse a los aplausos, en una actitud que lo diferenció del resto de los mandatarios sentados en el escenario, entre ellos Rodrigo Paz, de Bolivia, y Yamandú Orsi, de Uruguay.

El acto se desarrolló en el marco de la firma del documento final que formalizó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

La tensión entre Milei y Da Silva no es nueva. Recientemente el gobierno de Brasil notificó de manera formal el retiro de la representación brasileña desde el jueves 15 de enero, lo que dejó a la delegación argentina acéfala y sin un país protector designado.

La custodia brasileña de la embajada argentina se había establecido en 2024, luego de que el gobierno argentino retirara a todo su personal diplomático tras la elección en la que Nicolás Maduro se atribuyera una victoria, y en medio de un asedio sistemático por parte del régimen chavista. Así, la embajada argentina había quedado sin funcionarios en el país caribeño y dependía de la protección temporal de la diplomacia brasileña para resguardar tanto el edificio como los intereses de ciudadanos argentinos.

