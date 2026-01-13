Diego Santilli y Sergio Ziliotto reprogramaron la reunión para avanzar en la discusión por la reforma laboral

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en la reunión de diciembre con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en Casa Rosada

Las fuertes lluvias que azotaron a la provincia de La Pampa modificaron los planes del gobernador Sergio Ziliotto, quien se vio obligado a reprogramar la reunión que tenía prevista para esta tarde junto al ministro del Interior, Diego Santilli, en Casa Rosada. Finalmente, el encuentro convocado para discutir la reforma laboral se realizará el próximo viernes a las 14 en Balcarce 50, según confirmaron fuentes de la cartera.

La alerta amarilla dictada en territorio pampeano a raíz de las fuertes lluvias, con caída de granizo, obligaron la suspensión de los vuelos programados en el aeropuerto local, por lo que el encuentro previsto para este miércoles a las 15 debió posponerse. De esta forma, la agenda de ministro del Interior, que reubicó la reunión para el viernes a las 14, en su despacho de la planta baja de Casa Rosada, sufrió modificaciones.

Para el viernes, el exlegislador del PRO no tenía previsto ningún intercambio con gobernadores, solo la reunión matinal de mesa política que fue convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que incluye la asistencia de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que asistirá con el armador Eduardo “Lule” Menem; y del asesor presidencial, Santiago Caputo. Podrían participar también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

El gobernador peronista, el único que no recibió al funcionario en su territorio, mantiene un vínculo de tensión con la administración. Si bien participa de las reuniones, incluso anticipó que dará asistencia cada vez que lo convoquen, pidió que el intercambio tenga lugar en Casa Rosada y no en La Pampa.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se reunió con Manuel Adorni y Diego Santilli en Casa Rosada

La temática formal que los convoca encuentra algunas resistencias en el mandatario provincial que no se privó de cuestionar algunos puntos del articulado de la Reforma Laboral que tanto obsesiona al Ejecutivo. “No nos preocupa el tema de una reforma. Es más, seguramente es necesaria, pero hay que ver para qué y cómo. Si la idea es precarizar no estamos de acuerdo”, plantearon desde el entorno de Ziliotto a Infobae desde la gobernación, y agregaron: “Será cuestión de ver qué predisposición hay a dialogar y consensuar o si se trata solo de imposiciones”.

Desde la gobernación pampeana sostienen que el proyecto diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afecta directamente a las provincias, en especial La Pampa. Uno de los capítulos que resisten es el articulado trivutario que despierta resistencia en más de un mandatario provincial.

La del viernes no será la primera reunión que mantenga Ziliotto con las terminales de la administración libertaria. El pasado 5 de diciembre, visitó el Ministerio del Interior ante los mismos interlocutores para reclamar la deuda de la Nación que ubica en 400.000 millones correspondientes al déficit previsional. La Pampa, al igual que otras 13 provincias, no transfirió sus cajas jubilatorias a la Nación y no perciben pagos mensuales actualizados por parte de la ANSES.

Desde la cartera que conduce Santilli revelaron que por ahora mantiene el cronograma de visitas que incluye el retorno a la provincia de Chubut de este miércoles. Allí, en compañía del gobernador local Ignacio Torres y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, recorrerán las zonas afectadas por el incendico forestal que azota al municipio de El Hoyo.

El mensaje de la vicepresidenta Victoria Villarruel en su cuenta de X

La última en recorrer las más de 3.500 hectáreas azotadas por el fuego fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, que desde la Patagonia reclamó modificar el Código Penal, con el objetivo de imponer penas de prisión más severas para quienes provoquen incendios, ya sea de manera intencional o por negligencia.

Para el jueves, el ministro cerrará la ronda de contactos de esta semana con un viaje a la provincia de Mendoza para entrevistarse con el gobernador, Alfredo Cornejo, de buen vínculo con la administración libertaria y el representante federal en el Consejo de Mayo.