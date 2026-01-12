En medio de la investigación en su contra, Chiqui Tapia se mostró con dos funcionarios de confianza de Kicillof

Claudio Tapia junto a Carlos Bianco y Santiago Pérez Teruel

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se mostró junto a dos hombres de confianza del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En las últimas horas, el dirigente del fútbol coincidió con el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, y el Asesor General de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Pérez Teruel.

Según pudo saber Infobae, Tapia se cruzó a Bianco y a Pérez Teruel en un balneario de Mar del Plata el domingo por la tarde durante un breve lapso de tiempo y allí el titular de la AFA pidió tomarse una foto, a la que los funcionarios provinciales accedieron. En los últimos días, el dirigente de la casa matriz del fútbol argentino viene mostrándose con distintos referentes políticos del peronismo. Días atrás mantuvo una reunión con los intendentes Gastón Granados (Ezezia) y Nicolás Mantezagazza (San Vicente), dos jefes comunales con los que Tapia tiene una sólida relación. Se trata de un grupo de intendentes que también integran Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Federico Achával (Pilar). Mantegazza además es presidente del Club Estrella del Sur de Alejandro Korn, San Vicente, que este año jugará por primera vez en la divisional C. Su estadio se llama Chiqui Tapia.

El encuentro con los funcionarios provinciales de este domingo se dio en medio de la avanzada judicial que rodea a Tapia y a la conducción de la AFA. Como viene relatando este medio, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky señaló a directivos de la AFA como el núcleo central de una investigación, que abarca la adquisición de una mansión en Pilar y otros activos.

En el marco de esa investigación, cuando el magistrado rechazó dejar de lado la causa, informó que la tarjeta de crédito corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino, utilizada por Luciano Pantano, presenta consumos mensuales que rondan los 50 millones de pesos y constituye una de las pruebas principales en la causa por presunto lavado de dinero. Todo en “perjuicio de la AFA” y “a través de sus directivos”.

Tapia, además, es el presidente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE); la empresa estatal formada entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires que está encargada del tratamiento y gestión de residuos sólidos urbanos. Actualmente recibe la recolección de los municipios de Alberti, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Campana, Colón, Escobar, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Gral. Las Heras, Gral. Rodríguez, Gral. San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Pte. Perón, Quilmes, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López + CABA.

Además también opera sobre los municipios de La Matanza, La Plata, Berisso, Ensenada, Berisso, Brandsen, Magdalena, Ezezia, Cañuelas, General Paz y Lobos.

Su vinculación con el gobierno de Kicillof se da en paralelo al frente abierto que mantiene con la gestión Javier Milei. En los últimos tiempos, el presidente de la nación se encargó de cuestionar al “Chiqui”