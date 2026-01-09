El Gobierno retoma la agenda y reorganiza las negociaciones por la Reforma Laboral

El presidente Javier Milei junto a parte de su mesa política en el Congreso Nacional (Maximiliano Luna)

Pasada la primera quincena del año, la mesa política que responde al presidente Javier Milei volverá a reunirse para definir la estrategia legislativa que le permita sumar los votos necesarios para aprobar la Reforma Laboral en febrero. El intercambio, que está programado para el próximo viernes 16 de enero, intentará sintetizar las posturas que convergen en las filas libertarias para ordenar las negociaciones.

“Todavía hay temas por revisar, algunas cuestiones impositivas. La semana que viene hay reunión de mesa política y ahí definiremos”, anticipó una importante voz del Gabinete a este medio.

Con el presidente Javier Milei en actividad, mientras varios de sus ministros disfrutan de sus vacaciones, los alfiles designados por el Poder Ejecutivo se preparan para retomar la actividad y dar inicio a las negociaciones para la conquista de un nuevo triunfo legislativo. Pese a la habilitación para viajar, varios de ellos optaron por mantenerse en funciones pasadas las fiestas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se mostró activo aunque sin visitar Balcarce 50, y fue quien resolvió anticipar la convocatoria a la reunión prevista inicialmente para el lunes 19 de enero. Otro de los que frecuentó Casa Rosada los primeros días del año fue el ministro del Interior, Diego Santilli, que este miércoles activó rondas con gobernadores que tendrán continuidad la semana próxima.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, junto a Diego Santilli en El Hoyo

Luego de recorrer las zonas afectadas por el incendio forestas originado en El Hoyo, provincia de Chubut, el mandatario provincial local, Ignacio Torres, de zigzagueante vínculo con el Ejecutivo, reclamó la incorporación de la figura del ecocidio en el Código Penal tras los incendios forestales que arrasaron más de 2.200 hectáreas en la provincia.

Con el compromiso de atender los reclamos provinciales, el funcionario tiene previsto visitar a dos aliados: el próximo lunes 11 de enero visitará Chaco para reunirse con Leandro Zdero, y cerrará la semana el jueves en Mendoza con intercambio con Alfredo Cornejo. Este último, el pasado fin de semana oficializó listas comunes con La Libertad Avanza para competir en las elecciones municipales que se celebrarán el 22 de febrero en San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

A varios metros distancia, los alfiles en el Congreso también se muestran en control. La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anticipó a este medio que desde el 16 de enero funcionará una comisión técnica, encabezada por la abogada laboralista Josefina Tajes de su riñón, que analizará con los bloques aliados las observaciones del sindicalismo y las entidades empresariales al proyecto diseñado por Federico Sturzenegger.

Desde el entorno del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, contaron a este medio que el legislador intercala horas de descanso con actividades laborales. Algo similar hace su primo, el armador del interior Eduardo “Lule” Menem que también integra la reducida delegación que acciona en respaldo a las negociaciones con el objetivo de conquistar el primer triunfo legislativo de 2026.

El ministro del Interior, Diego Santilli, junto a los primos Menem y el secretario de Asuntos estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt en el Palco del Congreso

Por su parte, el asesor presidencial, Santiago Caputo, declinó la habilitación a vacacionar sin restricciones que habilitó Milei y pasa las calurosas tardes en su despacho ubicado en el Salón Martín Fierro.

La idea es que el próximo viernes, los interlocutores que lograron la sanción del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal vuelvan a verse las caras en las oficinas del Ministerio del Interior para definir los próximos pasos a seguir. De esta forma, Manuel Adorni recibirá en sus oficinas a Santilli, Bullrich, los Menem, Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos de su área, Ignacio Devitt. Podría ser de la partida el ministro de Economía, Luis Caputo, que participa de manera ocasional.

En Casa Rosada se muestran conformes con la división de roles y esperan poder repetir el paso a paso, aunque puliendo algunas desprolijidades registradas durante la última sesión. “El esquema funciona: Patricia maneja en el Senado y pide ayuda cuando la necesita. Lo mismo hace Menem en Diputados”, sostuvo un funcionario y remarcó: “Adorni en la coordinación y en la validación de las definiciones, Santilli en coordinación con los gobernadores y Santiago opinando sobre estrategia. Todo bajo la supervisión de Karina. Por ahora, lujo”.

Como contó este medio, la posibilidad de implementar cambios en el proyecto es un tema que no está del todo saldado entre los integrantes del círculo íntimo del mandatario. Hay un importante sector, que tiene a la exministra de Seguridad a la cabeza, que ve viable la posibilidad de discutir algunos puntos como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) o el capítulo tributario que preocupa a los gobernadores. Sin embargo, convergen otras voces que se resisten al sostener que el articulado sufrió varios cambios durante el diseño y que el Ejecutivo envió al Congreso la versión definitiva.

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, junto a la CGT en el Senado (Gabriel cano / Comunicación Senado)

Ante este escenario, el ministro coordinador deberá ordenar el debate y alcanzar una postura común antes de la oficialización del llamado a sesiones extraordinarias previsto para el 2 de febrero. “La Reforma laboral es prioritaria. Es necesario lograr que la mesa funcione en armonía”, precisaron ante este medio desde las filas libertarias.

También deberán definir si incorporan nuevos proyectos al temario, que incluye la Ley de Glaciares, y que quedará conformado una vez que se publique el decreto que extenderá la prórroga de la actividad en el Congreso. Por estas horas, conversan además si la Reforma del Código Penal se debate en este verano o si queda para profundizar y tratar durante el período ordinario que iniciará el próximo 1° de marzo, luego de que el mandatario inaugure la Asamblea Legislativa. “No creo que se dé. Es algo que va a llevar mucho tiempo”, contó a este medio una fuente en tema.

A un mes de la fecha programada para el tratamiento, la Casa Rosada aspira a ordenar la línea discursiva, contentar a los actores involucrados y modificar el proyecto sin afectar el espíritu de la ley para anotar la primera victoria de este 2026.