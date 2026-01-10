Córdoba ya se juega el 2027: la visita de Milei, el desafío de La Libertad Avanza y el posible fin de ciclo del peronismo

Javier Milei viajará el próximo viernes y participará de unos de los festivales de Jesús María

Córdoba vive días de negociaciones, especulaciones, alianzas y hasta lanzamientos de candidatos como si ya fuera 2027. Es que, además de ser una de las provincias de mayor interés para Javier Milei, que el próximo viernes viajará para participar de un festival, la oposición da por hecho que Martín Llaryora adelantará las elecciones a gobernador para el primer trimestre del próximo año. Con ese calendario, los dirigentes locales estiman que, después del Mundial, se acelerarán los tiempos para la campaña electoral.

Según pudo saber Infobae, Milei asistirá el viernes 16 de enero al Festival Nacional de Doma y Folklore, donde participarán artistas como el Chaqueño Palavecino, entre otros, en una de las noches más taquilleras de los shows que se realizan en la ciudad de Jesús María. Su visita representará un gesto político hacia Gabriel Bornoroni, el diputado de La Libertad Avanza que trabaja en sumarle territorialidad al espacio y en la conformación de una alianza que incluya a la mayor cantidad de sectores de la oposición. Hasta el momento, ese armado incluye a Luis Juez y a un sector de la UCR. La figura de Rodrigo de Loredo sigue generando incomodidad.

De Loredo es el único que ya se lanzó oficialmente como candidato a gobernador, aunque se descuenta que tanto Bornoroni como Juez comparten el mismo objetivo. La lucha por llegar al Panal —como se conoce a la Casa de Gobierno de Córdoba— se agita entre los referentes opositores porque advierten que en la provincia hay un “clima de fin de ciclo” para el peronismo. En 2023, Llaryora se impuso por un margen estrecho. En las últimas elecciones legislativas, el oficialismo quedó relegado frente a una oferta opositora que canalizó el voto antiperonista y los cambios en el Gabinete despertaron signos de “debilidad”, según observan los opositores.

Daniel Passerini, intendente de Córdoba, no puede reelegir y comenzó la danza de nombre para sucederlo desde el propio oficialismo y la oposición

Pero el foco de atención tanto para el oficialismo como para la oposición es la ciudad de Córdoba. La capital provincial es el principal distrito electoral de Córdoba y concentra una porción decisiva del padrón, seguida por otras localidades como Río Cuarto, Villa María y San Francisco, y fue el territorio que le permitió a Llaryora hacer la diferencia y vencer a Juez en 2023. De hecho, todavía existen pases de facturas a De Loredo por no haber podido garantizar el triunfo donde se lanzó como candidato a intendente.

Los últimos cambios de Gabinete de Llaryora tuvieron como protagonistas a funcionarios con un fuerte arraigo en la capital, lo que fue leído como un movimiento para defender su bastión. Pero también generó ruidos con Daniel Passerini, el actual intendente que no puede ser reelecto y observa por estos días la larga danza de nombres que suenan para sucederlo. En el entorno del gobernador hay más de cinco funcionarios que se anotan para la carrera. En la UCR ya se expresaron tres dirigentes: Soledad Carrizo, Dante Rossi y Juan Negri. Entre los libertarios están Gregorio Hernández Maqueda, pero sin la bendición de Bornoroni, y también el hijo de Luis Juez.

Gabriel Bornoroni ya cuenta con Luis Juez en la alianza y negocia con un sector de la UCR para el 2027

“Es muy pronto para hablar de candidaturas”, advirtieron desde La Libertad Avanza a este medio no sólo en referencia a la danza de nombres para competir por la capital, sino también un dardo para De Loredo que ya oficializó su candidatura a gobernador y recorre medios locales para hablar de sus propuestas. Observan sus actitudes como movimientos desesperados tras haberse quedado afuera del Congreso y haber vuelto al llano. Pero dentro de la alianza libertaria que incluye al Frente Cívico de Juez saben que el dirigente radical es una figura necesaria para construir una alternativa al peronismo local en 2027.

“Yo estoy para competir”, repite De Loredo en todas las entrevistas. Su postulación incomoda a los integrantes de la alianza opositora que se creó el año pasado porque Córdoba no cuenta con las PASO como herramienta para resolver la pelea por encabezar la lista. De hecho, el dirigente radical sugirió que se realice una interna abierta para resolver las candidaturas.

Rodrigo de Loredo fue un aliado de la Casa Rosada en el Congreso pero no logró renovar su banca (Foto: Jaime Olivos)

Los detractores de De Loredo lo acusan de “vanidoso, caprichoso y soberbio”. El radical insiste en que en 2023 se bajó de la candidatura a gobernador en pos de garantizar el triunfo, pero Juez tampoco pudo. Y en el Frente Cívico se muerden la lengua para no responder, aunque también guardan una lista de reproches hacia los radicales, sus históricas internas y el sector que jugó a favor de Llaryora.

Ninguno de los dirigentes opositores se anima a romper el vínculo. Saben que la unidad es el único camino que les puede permitir acercarse al triunfo. En 2023 no bastó, pero a diferencia de ese entonces, el espacio cuenta con la figura de Milei que, aunque se desdoble la elección, podría generar un efecto de arrastre de votos como sucedió en octubre con Gonzalo Roca.