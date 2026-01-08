Los gobernadores Llaryora y Pullaro endurecen su pelea con Milei por los fondos

Llaryora y Pullaro endurecen su pelea con Milei por los fondos

La semana que viene el Congreso de la Nación volverá a mostrar signos de movimientos. Los diputados de los diferentes bloques comenzarán a viajar a Buenos Aires para empezar a tener las primeras reuniones y conformar estrategias un poco más claras de cara a los debates que vienen. En especial en lo que se refiere a la Reforma Laboral y la modificación de la Ley de Glaciares.

El bloque que tiene que empezar a mostrar una estrategia más unificada es el de Unidos, en donde conviven diputados de diferentes espacios políticos y que responden a varios gobernadores que, en muchos casos, tienen intereses que no coinciden.

“Estamos empezando a armar desde el bloque una serie de diálogos, pero por ahora nada que exprese sus posiciones”, explicó una fuente parlamentaria respecto a estos dos proyectos de ley. "Hay que ser un poco más prolijo que lo fue el debate del Presupuesto“.

En este esquema, dos de los cuatro gobernadores parecen haber tomado una posición más confrontativa respecto de la Casa Rosada. Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro se muestran menos pacientes y así se lo hacen saber a sus legisladores. Además, saben que los libertarios planean jugar fuerte en sus distritos.

“Hay un acercamiento mayor entre los gobernadores que se muestran en sintonía respecto a varios temas que tienen que discutir con el Ejecutivo. Somos parte de un mismo espacio y somos las provincias más productivas del país“, explicaron a Infobae desde la Casa Gris.

Ambos gobernadores ya mostraron su descontento respecto de la discusión con la Nación por los fondos para las cajas previsionales no transferidas y, aunque no se mostraron en contra de la Reforma Laboral, ya dejaron trascender que cualquier negociación.

En estos últimos días, ambas provincias enviaron señales. Primero, Pullaro le respondió al ministro de Economía, Luis Caputo, que no iba a hacer lugar al pedido del titular del Palacio de Hacienda para que Santa Fe ingresara de inmediato los USD 800 millones correspondientes a un crédito internacional obtenido por la provincia. La administración provincial rechazó el pedido y argumentó que, bajo las condiciones actuales, no puede asumir un riesgo financiero que implique pérdidas para las arcas santafesinas.

Javier Milei en Córdoba

Unos días más tarde, el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, hombre del peronismo federal que responde al gobernador Martín Llaryora y al exgobernador Juan Schiaretti, ratificó el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia Nacional.

“La intención es trabajar en un armado de cara a las próximas elecciones. La perspectiva tiene que ver con armar un espacio opositor para 2027 y eso se debería reflejar en el bloque parlamentario”, explicó una fuente al tanto de las conversaciones.

Pero la intención de los gobernadores de Provincias Unidas, donde conviven el PRO, el PJ de Córdoba y la UCR santafesina, no solo tiene que ver con la disputa por el Sillón de Rivadavia, sino por la preservación del terruño propio. En especial las provincias de la zona núcleo.

En el caso de Santa Fe, Pullaro no podía ser reelecto, pero la modificación de la Constitución provincial lo habilita y podría ser el primero en ir por un segundo mandato. En el caso de Córdoba, Llaryora está transitando su primer período, por lo que está habilitado a competir.

En ambas provincias saben que La Libertad Avanza ya está trabajando en el armado de cara a las elecciones y apuestan a la gestión y la obra pública para poder mostrarse sólidos frente a los candidatos del oficialismo nacional. El problema son los fondos.

El gobierno de Javier Milei clausuró las obras públicas durante sus primeros dos años y ahora, cuando en promedio el Presupuesto tiene alrededor de 2000 obras en todo el país, este año solo tiene 200. Y el que quiera hacer otras deberá conseguir los fondos en el exterior.

Según el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 de Argentina, los fondos asignados para obra pública para Córdoba son $55.498 millones, y para Santa Fe $43.014 millones. En el caso de la provincia que gobierna Pullaro, implica un recorte del 95% en infraestructura vial.

En ambas provincias, los libertarios tienen posibles candidatos de “nombre” y ahora, además, parecen tener a un Javier Milei más comprometido en la búsqueda de triunfos electorales. Tanto es así que viajará a la provincia mediterránea para participar del Festival de Jesús María el 16 de enero, algo que hasta ahora -participar de un festival popular- no realizó desde que asumió.

“Este abroquelamiento se verá cuando se lleve adelante el debate de la reforma laboral. Ahí Llaryora y Pullaro van a bajar una línea respecto a la reducción de Ganancias para las empresas que impacta en las arcas de las provincias, por lo que veremos un posicionamiento conjunto“.