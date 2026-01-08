Adorni continúa conformando su equipo en el área de Comunicación mientras se define el esquema de retiros voluntarios

El esquema de retiros voluntarios alcanza a la planta de empleados de la TV Pública y Radio Nacional

Tras disolver la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, y trasladar las tareas bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, el Gobierno designó a la nueva titular de la Subsecretaria de Medios Públicos.

María Gabriela Fernández estará al frente del organismo, según estableció el decreto 7/2026, publicado la madrugada de este jueves en el Boletín Oficial, firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La designación fijó como fecha de inicio de sus funciones el 1° de enero.

A mediados del año pasado, habían nombrado Bárbara Pintelos como subsecretaria, pero luego, con los cambios en el Gabinete, se oficializó la creación de la dependencia, bajo la órbita de la Jefatura.

El Gobierno especificó que Radio Nacional tiene 1.100 trabajadores

Este proceso se da en un momento en el que se frenaron las contrataciones en el sector público. A su vez, en nombre del año pasado, el Poder Ejecutivo informó que se encontraba trabajando en un programa de retiro voluntario para los trabajadores de medios públicos con el objetivo de reducir la planta de trabajadores antes de fin de año. Por el momento no se conocieron más detalles al respecto.

En aquel entonces, fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la medida buscará disminuir el número de empleados registrados, actualmente 2.400, entre la Televisión Pública y Radio Nacional. La propuesta contemplaría el cálculo previo de la aceptación y la posterior negociación de las indemnizaciones.

El plan será implementado por el organismo a cargo de Javier Lanari y la conducción del proceso estará a cargo de Carlos Curci González, interventor de la Televisión Pública y Radio Nacional, junto a Fernando Subirats, director de la emisora.

El Gobierno espera avanzar con una modernización de las empresas, junto con una reducción significativa del personal. “Tenemos en mente la meta de impulsar un plan conjunto para modernizar las empresas. La radio número uno en la Argentina tiene 300 empleados y Radio Nacional tiene 1100, cuatro veces más. Es un despropósito”, expresó un funcionario.

El objetivo es recortar la dotación en la Televisión Pública, que cuenta con 1.300 empleados, y en Radio Nacional, que tiene 1.100 trabajadores. Según explican desde el Ejecutivo, el crecimiento de la planta se produjo principalmente durante los primeros años del kirchnerismo.

Algunos funcionarios sostienen que la tarea enfrenta demoras por la falta de definición en la estructura jerárquica y advierten que aún faltan nombramientos desde gerentes hasta coordinadores. Además, evalúan la posibilidad de fusionar Radio y Televisión Argentina con Contenidos Artísticos e Informativos, lo que implicaría migrar señales como Paka Paka, DeporTV, Encuentro, Animar y El Asombroso Mundo de Zamba y Nina.

Desde el área involucrada anticiparon que los ofrecimientos de indemnización serán “razonables”, en función del rango y la antigüedad de cada empleado.

A su vez, el Ejecutivo deberá prorrogar la intervención vigente, que vence en febrero de este año, según la decisión administrativa 5/2025. “Vamos a renovar la intervención porque es central que sigamos manteniendo el control para normalizar las empresas”, indicaron fuentes oficiales.

La designación de María Gabriela Fernández quedó establecida en un decreto firmado por Manuel Adorni

Con los cambios dentro dela catera ministerial, el Gobierno había disuelto la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, bajo el decreto 793/2025, tan solo unos días antes de mencionar el proceso de retiros.

Las funciones y responsabilidades de dicha área quedaron bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El decreto oficializó el traspaso de todas las atribuciones, personal, bienes y compromisos asumidos, aunque en la última hora se conoció el nombramiento de Fernández.

El Gobierno argumentó que la medida apuntaba a optimizar y dotar de mayor eficiencia la administración nacional, centralizando la elaboración de la política de comunicación, la coordinación de los medios públicos y la difusión de actividades estatales en el ámbito nacional e internacional.