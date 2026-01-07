Reforma laboral: Santilli inicia la primera ronda de negociaciones con gobernadores para conseguir los votos en el Senado

Las negociaciones por la reforma laboral comienzan a tomar forma. El ministro del Interior, Diego Santilli, viajó a la provincia de Chubut para visitar al gobernador Ignacio Torres y dar inicio formal a una ronda de visitas y tratativas con distintos jefes provinciales que tiene por objetivo conseguir los votos de la normativa tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados.

Se busca replicar la misma modalidad que se hizo hacia finales del año pasado para el Presupuesto 2026. Antes de que el Ministerio de Economía formalizara los recursos que tenía para negociar con cada uno de los gobernadores, en la Mesa Política de Javier Milei habían decidido que Santilli hiciera un sondeo por la mayoría de las provincias para entender qué pedían a cambio del apoyo legislativo.

Esto se replicará para el caso de la segunda etapa de las sesiones extraordinarias, las cuales comenzarán el 2 de febrero y se extenderán hasta la Apertura de Sesiones Ordinarias del 1 de marzo. El Gobierno pone a la laboral como su reforma prioritaria, dado que es la de más difícil concreción de todas las demás que también prevén debatirse, tales como la modificación del sistema tributario y la Ley de Glaciares, entre otras.

Aun sin horario oficial de encuentro, Santilli llegó esta mañana a Chubut para comenzar el primero de sus diálogos, con el gobernador “Nacho” Torres, quien ha dado muestras de colaboración con el Poder Ejecutivo en momentos clave, aunque manteniendo su tono crítico respecto a políticas puntuales de la gestión nacional.

Manuel Adorni, Diego Santilli y Nacho Torres en las negociaciones por el Presupuesto 2026

A priori, se pensaba que el encuentro iba a estar atravesado por la posibilidad de conseguir la adhesión del chubutense a la reforma laboral, pero tanto desde Nación como desde Chubut esgrimen que eso pasó a un plano secundario. Un incendio forestal de gran magnitud mantiene en alerta a la Comarca Andina, afectando particularmente a la zona de Puerto Patriada, ubicado en la localidad chubutense de El Hoyo, y extendiéndose a otros focos activos en Bariloche y El Bolsón. La falta de precipitaciones y las altas temperaturas generan condiciones para que ese fuego siga propagándose y resulte más complicada su extinción.

En una conferencia de prensa, el gobernador destacó que “la prioridad ahora es controlar el fuego”. Destacó la colaboración de Santiago del Estero con un avión hidrante, así como de las provincias de Neuquén, Córdoba y Río Negro. También del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), sosteniendo que “acá no existe ninguna grieta: están trabajando brigadistas nacionales y provinciales, codo a codo con todos los intendentes; no hay distintas jurisdicciones cuando se trata de combatir el fuego”.

Santilli y Torres van a recorrer los incendios y relegarán la agenda política de las discusiones legislativas, aunque no se descarta que esos temas se aborden periféricamente. Por otro lado, Torres busca avanzar en un acuerdo sobre “el flujo de la caja de jubilaciones provincial”, equiparando la negociación a los convenios ya alcanzados entre Nación y provincias como Entre Ríos, Córdoba, La Pampa y Chaco. Además, anticipó que demandará ante la Corte Suprema el pago de la deuda de 2018 con la caja de jubilaciones local, que supera los $50 mil millones.

Smoke and flames rise from trees as a wildfire develops, in El Hoyo, in the Patagonian province of Chubut, Argentina January 7, 2026. REUTERS/Maxi Jonas

En Chubut, el entorno de Torres admite que el mandatario “no tomó una definición” respecto a la reforma laboral. Desde la vertiente aliada, el diputado Jorge “Loma” Ávila ya adelantó que no respaldará el texto actual. A esto se suma la “férrea oposición” de la CGT y de la bancada peronista, aunque en el oficialismo persiste un moderado optimismo de que no tienen los votos necesarios.

Para enero, el plan es amplio y recorre 10 provincias. La agenda próxima incluye encuentros con los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), así como la recepción de Sergio Ziliotto (La Pampa) en la Casa de Gobierno. El Gobierno central cree que sumar a estos aliados, junto con los votos del PRO y otros bloques provinciales que han apoyado proyectos de la LLA, puede asegurar la media sanción en la Cámara baja. Especial énfasis se pone en convencer a los sectores radicales, que han impulsado reformas con un sesgo más gremial.

La jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, escoltada por Santilli, los primos Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem —siendo este último presidente de la Cámara de Diputados— y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, reanudarán las conversaciones con bloques aliados en los próximos días. La expectativa, dentro del oficialismo, es que la estrategia parlamentaria contemple concesiones, aceptar cambios en el Senado para que Diputados la apruebe sin modificaciones y así evitar que el texto vuelva a la Cámara alta.

Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego Santilli y Nacho Devitt tras la sanción del Presupuesto 2026

La discusión sobre posibles correcciones al proyecto cobró vigencia tras el reciente anuncio de postergar el tratamiento de la reforma en el Senado. Patricia Bullrich anticipó que podrían destinarse hasta cuarenta y cinco días para debatir las modificaciones: “Queremos tener el instrumento, no va a ser el final porque hay muchas cosas que seguramente vamos a poder tener en cuenta a la hora de lo que se discuta finalmente en ese momento. Que vean que estamos abiertos a la escucha”.

Uno de los puntos que ha generado mayor polémica es el del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). El proyecto estipula que los empleadores deberán aportar mensualmente un 3% de la remuneración bruta de cada trabajador con el fin de cubrir indemnizaciones por eventuales despidos. La iniciativa no solo enfrenta resistencia desde la Confederación General del Trabajo (CGT), que mantiene su rechazo en el espacio público, sino también de parte de gobernadores aliados y de la Unión Industrial Argentina (UIA).