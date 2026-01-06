El conflicto en torno a Venezuela agudiza las divisiones en el Congreso

Silvana Giudici y Maximiliano Ferraro

La situación de Venezuela divide aguas en la política argentina y revive viejas peleas parlamentarias. El discurso de la administración de los Estados Unidos en donde no se hace referencia a un proceso electoral o a la asunción del candidato opositor Edmundo González Urrutia y Carolina Machado, hizo que el gobierno argentino modificara su posicionamiento y sólo resalte la detención de Nicolás Maduro.

Así quedó en claro en el proyecto de resolución que presentó el bloque de Diputados de La Libertad Avanza en donde se señala el “respaldo a la captura y remoción del territorio venezolano del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores“.

En un texto de tres páginas que presentó la ex diputada del PRO Silvana Giudici y que lleva la firma de la totalidad del bloque libertario señala el acompañamiento al proceso judicial que se inició en los EE. UU. como un proceso que inicia el camino a la democracia.

Una vez presentado en el Parlamento, la diputada libertaria lo subió a sus redes sociales y rápidamente obtuvo la primera respuesta en tono de crítica de parte del diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

“Se olvidaron un párrafo sobre la liberación inmediata de los presos políticos, el respeto a la soberanía popular expresada por el pueblo venezolano, garantías de transición democrática y por Edmundo González Urrutia y Corina Machado”, escribió en su cuenta de X.

El cruce en redes sociales no quedó en ese intercambio sino que Giudici lo acusó a Ferraro de “chicanero”. “Gracias Maximiliano Ferraro, innecesaria tu acotación", comenzó respondiendo la legisladora. “A diferencia de muchos de ustedes, en el 2009 me presenté personalmente en la cárcel de Yare en Caracas para exigirle a Hugo Chávez que libere a los presos políticos. No chicanees con esto porque sabes de mi lucha por los derechos humanos y restitución de la democracia en Venezuela. Saludos y buen año", concluyó.

Pero las ironías no terminaron ahí. Ferraro recogió el guante y fue por más. “Por eso mismo, y porque no lo desconozco, hay cosas que creo que no se pueden omitir. Hay formas en la práctica parlamentaria que podrían expresarse como exhortar, anhelar, etc. Saludos”.

Lejos de apaciguar el cruce de ambos diputados que en varias ocasiones se refirieron a Venezuela como un país gobernado por un dictador, la diputada libertaria, que se ha erigido como una de las voces del bloque, respondió con una foto y un texto en donde dice: “En las formas parlamentarias y en la acción, con la coherencia que dan tantos años de lucha. Te dejo la foto del año 2009 en la puerta del penal de Yare, denunciando las condiciones inhumanas de los presos políticos por si no queda claro”.

Pero Ferraro no se amilanó y el diputado, quien también presentó un proyecto de declaración junto a la diputada Karina Banfi, en donde “exhorta al gobierno ilegítimo, a cargo de Delcy Rodríguez, a liberar de manera inmediata a todos los presos políticos", le reconoció esa militancia por los detenidos en Venezuela, pero insistió en la idea de la falta de referencia a los presos políticos y apuntó al modelo de comunicación libertaria: “No podés omitir, por lo menos, el pedido o la exhortación a la liberación inmediata de los presos políticos. Pero bueno, entiendo que desde arriba no los dejan”.

El cruce entre los dos diputados es un capítulo más de una disputa que comenzó en noviembre del 2024 en medio de la comisión de Presupuesto cuando se debatía la Ley de Ludopatía. El diputado de la Coalición Cívica empujaba el dictamen de la ley que restringe la publicidad de las plataformas de juego y Giudici presentó uno más laxo respecto de esas prohibiciones embarrando el debate parlamentario. Esto generó un cruce en donde el primero señaló a la segunda como “lobbysta” de las empresas de juego y la diputada -en ese momento del PRO- le respondió que era un “hijo de puta” y un “pelotudo”. A pesar del escándalo, se logró aprobar un dictamen, y la iniciativa sobre ludopatía avanzó en Diputados pero el Senado no lo trató y perdió estado parlamentario.