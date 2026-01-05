Política

Pablo Quirno cuestionó a Petro por su postura sobre la detención de Maduro: “Habla en nombre de una mayoría ficticia”

El canciller criticó en redes sociales las expresiones del presidente colombiano luego de que Argentina y otros nueve países rechazaran su propuesta de que la CELAC emita una declaración conjunta que condene la intervención militar estadounidense en Venezuela

Pablo Quirno puso en duda la representatividad del mensaje difundido por Gustavo Petro en nombre de la mayoría de la región (REUTERS)

Pablo Quirno cuestionó la postura adoptada Gustavo Petro, luego de que este último compartiera un comunicado regional que condena la intervención militar estadounidense en territorio venezolano tras la detención de Nicolás Maduro.

El canciller publicó un mensaje en la red social X en el que criticó la posición del presidente de Colombia respecto a los acontecimientos en Caracas. “La dictadura narcoterrorista en Venezuela llega a su fin y el pueblo venezolano expulsado de su país festeja en las calles de nuestras capitales, es lo que realmente importa. Si tan solo el Presidente de Colombia se diera cuenta de eso en vez de intentar hablar en nombre de una ‘mayoría de población’ ficticia…”, expresó Quirno en su perfil oficial. El mensaje fue compartido por el presidente Javier Milei minutos más tarde.

La reacción del ministro de Relaciones Exteriores surgió luego de que Petro, jefe de Estado de Colombia, publicara un mensaje en sus redes sociales para difundir la posición conjunta de varios países de la región, a la que se sumó España.

“¡Atención! Aquí los gobiernos de la mayoría de la población Latinoamérica y del Caribe nos expresamos conjuntamente”, escribió al presentar el documento firmado por seis países, incluido el suyo.

El tweet de Pablo Quirno

El comunicado, difundido por la Cancillería de Colombia y rubricado por Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España, manifiesta una “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela”. Los firmantes sostienen que tales acciones “contravienen los principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

De acuerdo con el texto oficial, los gobiernos firmantes recalcan que “la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano”.

Seis gobiernos latinoamericanos y España firmaron un comunicado en el que rechazan las acciones militares ejecutadas en Venezuela

La referencia de Gustavo Petro a “la mayoría de la población Latinoamérica y del Caribe” fue el detonante del cuestionamiento de Quirno. El canciller puso en duda la representatividad de la declaración, sugiriendo que la postura de los gobiernos firmantes no refleja necesariamente la opinión mayoritaria de los ciudadanos latinoamericanos, en especial la de quienes han debido abandonar Venezuela en los últimos años.

Las palabras del ministro de Relaciones Exteriores se dan luego de que se desarrollara la reunión de urgencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), convocada por el mismo. El encuentro se desarrolló por videoconferencia, en el que participaron varios cancilleres del foro de 33 países. El objetivo era definir una posición unánime crítica a la intervención militar estadounidense para detener y poner a disposición de la Justicia al cabecilla del régimen narcoterrorista venezolano.

Más allá de que el encuentro tuvo el respaldo, del brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva y de la mexicana Claudia Scheinbaum, no hubo un comunicado conjunto, debido a las diferencias respecto a la situación de Venezuela que expresaron Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Quirno tuvo un rol decisivo para conformar ese grupo de países, que enviaron representantes de bajo nivel diplomático al encuentro de urgencia que impulsó Petro y sus aliados del ALBA, la coalición de regímenes de izquierda, como Cuba, Nicaragua y Honduras.

De hecho, según pudo confirmar Infobae de fuentes diplomáticas, el bloque de 10 países de la región preparan un comunicado conjunto para respaldar la actuación estadounidense, que permitió detener al líder de un régimen dictatorial, señalado por la ONU, la Corte Penal Internacional y otros organismos no gubernamentales de graves y continuas violaciones a los derechos humanos.

