La caja de la AFA: los documentos que revelan los manejos ocultos de los fondos del fútbol argentino

Los documentos pusieron bajo la lupa una serie de maniobras realizadas en los Estados Unidos

Las planillas bancarias completas a las que accedió Infobae, surgidas de un discovery ordenado por la Justicia de Estados Unidos en Miami, permiten reconstruir con precisión el circuito financiero internacional que administró los dólares generados por la Selección argentina durante años. Los registros exhiben transferencias millonarias, destinos ajenos al fútbol nacional y una estructura paralela articulada en torno a una empresa privada radicada en Estados Unidos para actuar por cuenta y orden de la AFA, que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.

Estos documentos, incorporados a una causa judicial en Estados Unidos tras una orden de discovery de tribunales de Miami, detallan movimientos anteriores y posteriores a 2023, aunque señalan que entre 2023 y 2024 el esquema alcanzó su mayor volumen, regularidad y sofisticación. La denuncia la presentó el empresario Guillermo Tofoni, quien se presentó para reclamar por el incumplimiento del contrato para organizar los partidos amistosos. Lo que surgió a raíz de esa presentación destapó un circuito opaco de gestión de los fondos del fútbol. Si bien la suma total bajo la lupa es, en principio, de 260 millones de dólares, nuevas pesquisas podrían elevar mucho más esa suma.

TourProdEnter quedó a cargo de gestionar todos los contratos en el exterior de la AFA. Los sponsors más importantes, debían pagar a las cuentas de la empresa de Faroni

Según la documentación a la que accedió este medio, los ingresos internacionales de la Selección —provenientes de sponsors, derechos comerciales y partidos amistosos— no ingresaron a cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino. En su lugar, fueron dirigidos sistemáticamente a TourProdEnter LLC, una empresa privada de Florida controlada por Javier Faroni y Erica Gillette, su mujer. Las primeras revelaciones fueron difundidas por una investigación del diario La Nación y que ahora se amplía con la revisión de todos los informes bancarios.

El ingreso de TourProdEnter al negocio fue formal y contractual: la empresa firmó con la AFA un contrato de exclusividad como agente comercial internacional, que le otorgaba una comisión del 30% sobre los ingresos cobrados en el exterior y un 10% adicional en concepto de logística. Así quedó comprobado tras un allanamiento en la sede histórica de la calle Viamonte. En los papeles, TourProdEnter debía gestionar la actividad comercial internacional; en la práctica, según surge de las planillas bancarias, su función central fue cobrar los contratos y derivar el dinero, sin controles ni auditorías conocidas.

Sociedad. Claudio "Chiqui" Tapia le entregó al empresario Javier Faroni la exclusividad de los negocios de la Selección

Las transferencias relevadas —cursadas a través de Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JPMorgan— no corresponden a hechos aislados. Los registros muestran un flujo continuo de ingresos y egresos, con picos mensuales y pagos recurrentes, que convirtieron a TourProdEnter en una virtual "caja central" de los negocios internacionales de la AFA entregada por decisión de Claudio “Chiqui” Tapia.

Desde esa caja se financiaron destinos sin relación aparente con el objeto estatutario del fútbol argentino: financieras, sociedades offshore, gastos personales. Se investiga, incluso, si esos fondos fueron canalizados para la compra de un club europeo. El detalle de esas transferencias —con fechas, montos y beneficiarios— surge con nitidez de las planillas incorporadas a la causa judicial.

Transferencias al corazón de TourProdEnter

Synovus, uno de los cuatro bancos que abrieron las cuentas de la "caja paralela" de la AFA

Las planillas bancarias permiten identificar con precisión cómo los dólares generados por la Selección argentina ingresaban al circuito administrado por TourProdEnter LLC. No fueron cobros esporádicos ni pagos fragmentados, sino transferencias de alto monto, cursadas desde el exterior hacia cuentas en Estados Unidos que funcionaron como puerta de entrada del dinero de la AFA.

Uno de los primeros ingresos relevantes fue en julio de 2023, cuando una cuenta de TourProdEnter en Bank of America recibió una transferencia por USD 5.750.000, vinculada a un contrato comercial de la Selección. Aunque el concepto consignado es genérico —commercial agreement—, el monto y la trazabilidad bancaria coinciden con pagos de sponsors globales y derechos de explotación de partidos amistosos fuera del país. Hay en las cuentas, por ejemplo en el Bank of America, el ingreso de más de 26 millones de dólares por la empresa que viste a la Selección.

“Antes, cuando estaba Julio Grondona, los contratos de la marca de ropa y la gaseosa más famosa los cobraba directo la AFA en sus cuentas. No había un intermediario que se quedara con esos fondos y que, encima, se quede con una comisión del 30%. No tiene sentido”, explicó a Infobae una fuente que está interiorizada del caso.

El resumen que englobó las transferencias recibidas por la empresa TourProdEnter LLC

El patrón se mantiene en los meses siguientes. El 14 de septiembre de 2023, otra transferencia por USD 4.200.000 ingresó a una cuenta de TourProdEnter en Synovus Bank, con Citibank como corresponsal. En noviembre de 2023, se registra un ingreso adicional por USD 6.100.000, cursado a través de Bank of America bajo el concepto sponsorship payment.

Las planillas permiten observar que estos ingresos nunca pasaron por cuentas a nombre de la AFA, sino que se cobraron directamente en el exterior y se concentraron en TourProdEnter. Desde allí, el dinero comenzaba a salir casi de inmediato.

El otro extremo del circuito: de Florida a Italia y el Perugia

Investigan si el club Perugia fue comprado por Faroni con fondos originados en TourProdEnter (@acperugia_official)

La misma lógica se advierte en las transferencias vinculadas a la compra del Perugia Calcio. Las planillas reconstruyen el inicio del recorrido financiero y las fuentes que intervinieron en la investigación aseguran que ese dinero terminó usándose en Italia para esa operación.

El 18 de diciembre de 2023, una cuenta de TourProdEnter en Bank of America realizó dos transferencias consecutivas de USD 150.000 cada una a Sports NextGen Ltd, una sociedad vinculada a Javier Faroni. El concepto es nuevamente genérico: payment.

El 27 y 28 de marzo de 2024, se repite el esquema con montos mayores: dos transferencias gemelas de USD 412.500, enviadas desde una cuenta de TourProdEnter en Synovus Bank hacia Sports NextGen, con Citibank como corresponsal. Según la reconstrucción que hicieron los denunciantes, ese dinero fue derivado a Europa y utilizado como parte del paquete financiero para adquirir el club italiano.

El dato central: el punto de partida siempre es el mismo, cuentas de TourProdEnter alimentadas por ingresos de la Selección argentina.

Las planillas no evidencian subcuentas, fideicomisos ni compartimentos estancos. No existe una cuenta “para el fútbol” y otra “para gastos privados”. Sin embargo, hay al menos cuatro empresas, consideradas “fantasma”, con titulares de dudosa condición financiera y que residen en Bariloche que recibieron transferencias por 42 millones de dólares. El destino de esos fondos, por ahora, se desconoce.

Documentos de JP Morgan con las transferencias de TourProdEnter

Hay una caja central: TourProdEnter recibe millones de dólares por sponsors y amistosos, paga transferencias de seis cifras a sociedades diversas, envía fondos que pueden terminar en la compra de un club europeo o ejecutar pagos mensuales al entorno personal de dirigentes y asesores.

Ese uso indistinto de los fondos es uno de los datos más contundentes que emerge de la documentación incorporada a la causa judicial en Estados Unidos. El lugar de donde emergió el cúmulo de pruebas es clave: la Justicia norteamericana y el FinCEN -homóloga de la UIF argentina- ya tienen la decisión de avanzar, según las fuentes interiorizadas con el caso que consultó Infobae.

La misma caja para todo: pagos al entorno personal

Tapia junto al presunto gurú espiritual de la AFA

Las planillas bancarias revelan que TourProdEnter LLC también financió pagos ajenos a cualquier actividad comercial o deportiva. Entre estos figura el caso de José Almaraz, señalado como “guía espiritual” del presidente de la AFA y con acceso al plantel de la Selección. Algunos públicamente -como lo mencionó La Nación- lo definen como “El Brujo” amigo de Tapia.

Según los registros, el hijo de Almaraz —con el mismo domicilio— recibió transferencias desde cuentas operadas por TourProdEnter por un total de USD 340.000. Los giros se realizaron bajo conceptos genéricos, sin respaldo contractual público y conocido. Ese y otros contratos marcan la misma lógica: opacidad, ausencia de información y dudas. La plata siempre salía desde la misma caja que concentraba los ingresos internacionales de la Selección argentina.

La relevancia no es solo el monto, sino el mecanismo: fondos generados por la Selección campeona del mundo se utilizaron para financiar al entorno personal del presidente de la AFA, a través de una empresa privada en Florida.

Una de las transferencias que recibió el supuesto gurú espiritual

Dentro del circuito financiero gestionado por TourProdEnter, sobresale el envío de USD 109 millones a un agente financiero en Uruguay, en lugar de transferir esos fondos directamente a las cuentas institucionales de la AFA.

De acuerdo con los registros a los que accedió Infobae, el destino fue Adcap Securities Uruguay Agente de Bolsa S.A., una firma con sede en Montevideo. La documentación muestra que TourProdEnter giró esos fondos a la financiera uruguaya por cuenta y orden de quien administraba los ingresos internacionales de la AFA.

Los comprobantes de los 2 millones de dólares que recibió TourProdEnter

Técnicamente, la operación incorporó un paso intermedio: el dinero fue administrado en el exterior antes de ser transferido a Argentina. La firma uruguaya actuó como intermediaria, sin decisiones sobre el origen ni el destino final de los fondos.

Gastos suntuarios y uso cotidiano de la caja

Los egresos de las cuentas de la "caja paralela" eran inmediatos a recibir los pagos de los contratos

Ese mismo circuito coexistió con gastos suntuarios y consumos personales pagados desde las cuentas de TourProdEnter. Las planillas registran transferencias por servicios de aviación privada, charter y servicios náuticos, con montos entre USD 10.000 y USD 80.000 por operación.

El 22 de noviembre de 2023, una cuenta de TourProdEnter pagó USD 38.500 a un proveedor de aviación privada. El 15 de enero de 2024, otra transferencia por USD 27.000 fue enviada a un proveedor vinculado a embarcaciones. En ninguno de los casos los conceptos permiten asociar esos gastos a actividades deportivas.

Erica Gillette era la firmante de la empresa, mientras que Javier Faroni era el responsable de la gestión de la caja paralela de la AFA

Lo que no aparece en los balances

El diseño del esquema explica por qué estos movimientos no se reflejan con claridad en los balances formales de la AFA. Al cobrarse y administrarse en el exterior, los fondos no ingresaban al sistema financiero argentino y quedaban fuera del alcance inmediato de los controles locales.

La fragmentación del dinero rompió la trazabilidad: cuando los fondos llegaban a cuentas vinculadas a la AFA, lo hacían tras pasar por intermediarios financieros, offshore o brokers, ya desagregados y bajo conceptos genéricos.

No es casual que el circuito comenzara a quedar expuesto a partir de una investigación judicial en Estados Unidos, que obligó a los bancos a entregar registros completos de las transferencias.

Las transferencias que se realizaron durante el período 2023

La “caja paralela” que quedó a la vista

Nada de esto ocurrió en un vacío institucional. El esquema funcionó durante la presidencia de Claudio “Chiqui” Tapia, con contratos firmados, comisiones elevadas y una empresa privada convertida en eje de la administración de los ingresos internacionales.

Las planillas bancarias no emiten juicios de valor.

Pero muestran.

Y lo que muestran es que el dinero siguió un camino distinto al que reflejan los balances y el discurso oficial.

Esa distancia entre lo declarado y lo documentado constituye la principal revelación.