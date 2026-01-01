Política

Javier Milei fue elegido como el segundo líder mundial más influyente por el portal británico The Telegraph

La distinción surge de un relevamiento realizado entre lectores. La publicación destacó la baja de la inflación y de la pobreza. Donald Trump quedó tercero y Giorgia Meloni en el primer lugar

Los periodistas del medio británico lo habían elegido en el tercer lugar. Para los lectores, quedó segundo. En ambos, superó a Donald Trump

El presidente argentino Javier Milei fue ubicado en el segundo lugar entre los líderes mundiales más influyentes del año, según un relevamiento realizado por el portal británico The Telegraph entre sus lectores.

El medio consultó tanto a su equipo editorial como a sus lectores para confeccionar dos listas de cinco figuras políticas destacadas, priorizando el impacto nacional e internacional de sus gestiones.

De acuerdo con el portal británico, un panel de expertos seleccionó primero a cinco presidentes y primeros ministros para ser entrevistados y perfilados, basando su decisión en criterios de influencia y alcance global. Antes de la elección final del panel, los lectores del sitio participaron mediante una votación abierta, en la que se recibieron más de 10.000 respuestas y se delineó una lista alternativa de los cinco líderes más votados.

La publicación elogió a Javier Milei por su avance en el control de la inflación y la generación de superávit fiscal. Uno de los puntos subrayados por el equipo editorial fue la reducción de la pobreza, que pasó “de un 50% a un 31% durante su gestión”. No obstante, los expertos expresaron cautela acerca de la capacidad de Milei para sostener a largo plazo la transformación económica del país.

En la sección dedicada a los comentarios de los lectores, The Telegraph reprodujo testimonios que reflejan el apoyo de una parte de la sociedad argentina y de observadores internacionales.

Nicolas Antonelli, un votante consultado por el medio, afirmó: “Antes de Milei, planeaba irme del país, pero Milei me dio esperanza”. Antonelli también destacó que “las ventas de autos nuevos y usados, motocicletas y escrituras de viviendas han aumentado considerablemente a medida que el acceso al crédito para la clase media, que había sido prácticamente inexistente en años anteriores, regresa gradualmente. Si bien aún queda mucho camino por recorrer y el crédito aún no está disponible para todos, la mejora es muy notable. Todo esto en tan solo dos años. Actualmente estoy pagando mi primer auto”.

Por su parte, Olliver Robinson, un exresidente de Londres entrevistado por el portal, subrayó la formación económica y el carisma de Milei: “Es el único líder del mundo con una cultura económica plena, y no solo eso, sino también con una cultura de la única y verdadera economía: la escuela austriaca”. Robinson agregó que esa combinación lo convierte en “el líder político más importante y transformador de nuestro tiempo, sino de todos los tiempos”.

The Telegraph también resaltó que Milei consiguió un “resultado inesperado” en las elecciones de mitad de mandato, lo que amplió su margen de acción y proyección para el año 2026.

El listado de líderes votados por los lectores del portal tiene al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en quinta posición; al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en cuarta posición; al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en tercera posición; y a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, como máxima figura.

En el ránking realizado por los periodistas, Milei quedó tercero. La selección incluye al presidente de Zambia Hakainde Hichilema en el quinto lugar; a Ahmed Husseín al-Charaa (Siria) en el cuarto; Georgia Meloni (Italia) en el segundo; y Maia Sandu (Moldavia) en el tope de la lista.

El artículo llegó a la Casa Rosada. El siguiente posteo que realizó el mandatario argentino después de su saludo por Año Nuevo fue la captura de la nota acompañada por el habitual “Fenómeno Barrial”, al que Milei alude siempre que se lo menciona por parte de un importante líder mundial o un medio extranjero.

“Nuestro presidente ha sido seleccionado como el 2do líder mundial por los lectores del diario británico Telegraph y figura también en el podio de líderes, según la línea editorial del diario. @GiorgiaMeloni y @JMilei son los dos únicos líderes que figuran en el podio de ambos rankings! Quienes representan y defienden los valores occidentales: la Vida, la Libertad y la Propiedad Privada son los líderes más populares del mundo!”, tuiteó por su parte el canciller Pablo Quirno.

Milei fue entrevistado semanas atrás por The Telegraph, mismo medio que había revelado la intención del argentino de viajar al Reino Unido este 2026 con el fin de poder levantar la prohibición a comprar armamentos y componentes británicos de defensa.

En ese reportaje, el jefe de Estado dijo que la soberanía argentina sobre las islas Malvinas “no es negociable”. Confirmó que solo buscará la recuperación del territorio a través de vías diplomáticas y con el consentimiento de los isleños. Durante el diálogo, Milei adelantó que viajará a Londres en 2026, lo que marcaría la primera visita oficial de un presidente argentino al Reino Unido en casi treinta años.

