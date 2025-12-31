Política

Solo 11 leyes sancionadas, vetos y tensión entre oficialismo y oposición: los números del Congreso en 2025

El cierre de las comisiones, el “freno de mano” libertario y el proceso de debate a lo largo de 22 sesiones

Guardar
Javier Milei, Victoria Villarruel y
Javier Milei, Victoria Villarruel y Martín Menem y una estrategia de paralización parlamentaria

El Congreso de la Nación cierra un 2025 muy marcado por la estrategia del oficialismo y la oposición. La Libertad Avanza buscó durante todo el año sostener alianzas que venían “golpeadas” por promesas incumplidas y, con eso, apostar a aguantar el embate de la oposición que luego del primer año libertario -en donde se mostró dialoguista- empezó a moverse en busca de alianzas “temáticas” para contener el avance de un Gobierno que -aún con minoría parlamentaria- mostró un modelo de hacer política desprejuiciado y poco común para los parámetros del Palacio Legislativo.

En este esquema, mientras el Poder Ejecutivo seguía con su política de “acelerar en las curvas”, el Congreso trabajó durante el 2025 con el “freno de mano”, lo que tuvo como consecuencia uno de los peores años en lo que se refiere a la sanción de leyes. En los números fríos de las estadísticas el Congreso 2025 cerró su período de sesiones con 11 leyes aprobadas, 7 vetos del Poder Ejecutivo y 5 DNU rechazados.

Según el relevamiento que realizó el sitio web especializado Directorio Legislativo, en el 2025 que tuvo 52 semanas se realizaron 22 sesiones. Pero lo que muestra que los libertarios fueron con el freno de mano y que a la oposición le costó encontrar puntos de encuentro fue que el 50 % de las veces que se abrió el recinto fue por sesiones especiales, es decir, a pedido de los legisladores y no por la propia agenda parlamentaria.

Esto fue consecuencia de la estrategia libertaria que decidió cerrar las comisiones, lo que obligó a la oposición a tener que realizar emplazamientos para poder ir a debatir los temas. Esto generó una dificultad mayor para el tratamiento parlamentario ya que la oposición necesitaba abrir el recinto para obligar a abrir las comisiones que comanda el oficialismo e hizo que el camino para la aprobación de una ley se hiciera mucho más largo.

A la hora de explicar el por qué de esta baja producción legislativa -la menor en los últimos 10 años- un diputado opositor hizo referencia a lo difícil que fue el proceso parlamentario. "Primero hay que juntar el número para abrir el recinto, después los votos para emplazar a la comisión. Ir a la comisión y obtener dictamen, volver a conseguir los 129 diputados para tener el quórum e ir al recinto, los votos para aprobarlo. Ir al Senado, pasar por el mismo proceso; para que el Ejecutivo lo vete y empezar todo de nuevo“.

Esta estrategia parlamentaria que impulsó La Libertad Avanza que significó un freno importante a la actividad parlamentaria y que incluyó el cierre de las comisiones -hubo 20 emplazamientos a las comisiones solo en Diputados en 2025, un récord histórico- también quedó reflejada en las autorías de las leyes que se trataron y aprobaron.

En 2025 el Congreso sancionó 11 leyes, de las que 3 son acuerdos internacionales que habían quedado pendientes de la presidencia de Alberto Fernández, y ocho iniciativas las cuales fueron todas presentadas por los bloques de la oposición y varias fueron vetadas por el Ejecutivo. En este esquema aparecen la declaración de emergencia en Bahía Blanca, dos aumentos para jubilaciones, la Emergencia en Discapacidad (votada 4 veces), la modificación a los aportes del Tesoro de la Nación a las provincias, el financiamiento de universidades nacionales (votada 4 veces), la Emergencia en Salud Pediátrica y la Ley Nicolás.

Uno de los pocos movimientos que impulsó el oficialismo en el período de sesiones ordinarias fue la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia. En abril de este año el Senado rechazó los pliegos de los 2 candidatos del Ejecutivo para el Máximo Tribunal de Manuel García-Mansilla, que primero asumió en comisión vía un Decreto presidencial y luego renunció, y Ariel Lijo. Ninguno de los magistrados obtuvo el acuerdo del Senado y eso dejó sin efecto la única decisión parlamentaria que empujó la administración de La Libertad Avanza durante el período de sesiones ordinarias en el 2025.

Temas Relacionados

Congreso de la NaciónLa Libertad AvanzaGobiernoAlberto FernándezArgentinaBahía BlancaParlamentoPoder EjecutivoSenadoManuel García-Mansilla

Últimas Noticias

Jorge Macri vetó una serie de proyectos y tensa la relación con la oposición en la Legislatura porteña

Desde el entorno del Jefe de Gobierno indicaron que las iniciativas invaden o duplican competencias del Poder Ejecutivo y que carecen de viabilidad técnica y/o presupuestaria. Malestar en el PJ porteño

Jorge Macri vetó una serie

Sin invitados confirmados, Javier Milei pasará año nuevo en la Quinta de Olivos

El jefe de Estado no se moverá de la Residencia Presidencial y mantiene el hermetismo sobre con quiénes pasará el inicio del 2026. Se quedará en Buenos Aires para retomar su trabajo el primer día del año

Sin invitados confirmados, Javier Milei

Por un error del Banco Nación, todos los empleados del Congreso recibieron $700 mil en sus cuentas

También hubo depósitos incorrectos en otras dependencias del Estado, como el Servicio Penitenciario. Comunicaron a los trabajadores que no deben gastar el dinero porque el viernes será descontado

Por un error del Banco

Javier Milei avanza en la conformación de un bloque de presidentes y líderes de derecha: asegura que ya tiene el compromiso de más de diez países

Aunque sin fecha, el mandatario prevé realizar una cumbre de referentes enfocada en contrarrestar la influencia de gobiernos de tendencia socialista y progresista en América Latina

Javier Milei avanza en la

Lo que la política argentina dijo: las 130 frases más destacadas del segundo semestre de 2025

Batallas dialécticas, declaraciones cruzadas, reflexiones audaces, títulos para videograph. Este fue otro año de turbulencia política en Argentina: la discusión se condensó alrededor de las elecciones, de la disputa oficialismo-oposición, de los vaivenes del Gobierno y de los escándalos que siempre abonan este listado de frases preponderantes, que sirven para repasar todo lo que los políticos argentinos dijeron y se dijeron en 2025

Lo que la política argentina
DEPORTES
En el último día de

En el último día de 2025, Neymar definió su futuro de cara a su sueño de jugar el Mundial 2026

El debate sobre la “tercera pata” del tenis y la gran pregunta para 2026: ¿quién puede desafiar el reinado de Alcaraz y Sinner?

El video de Daniel Passarella haciendo “jueguitos” a los 72 años que se hizo viral

Una figura internacional se volvió a postular para jugar en Boca Juniors: “Si me llama Riquelme, ¿cuándo firmamos?"

El video de Julián Álvarez armando la cuna para su bebé que hizo furor: “Misión imposible”

TELESHOW
El conmovedor homenaje de Nancy

El conmovedor homenaje de Nancy Duplaá para su madre Elsa, a 5 meses de su muerte: “Te extraño, mamita”

Wanda Nara sorprendió al excluir a Martín Migueles de su balance anual, en medio de rumores de separación

El video de Tini Stoessel cantando con Rodrigo de Paul tras su reconciliación: “Los amores de mi vida”

Silvina Escudero disfruta bajo el sol de Mar del Plata: “Amo vivir acá y desayunar mirando el mar”

La divertida charla entre Pampita y Zaira: “Hemos compartido una pareja, o dos”

INFOBAE AMÉRICA

Crisis en Irán: en medio

Crisis en Irán: en medio de las multitudinarias protestas y la espiral inflacionaria, el régimen designó un nuevo jefe del Banco Central

El Gobierno de Taiwán mantiene la alerta máxima tras las masivas maniobras militares de China

El euro cerró 2025 con una revalorización del 14% frente al dólar

China mantiene el ritmo de compras de soja estadounidense en medio de la tregua comercial

Las bolsas europeas cerraron cerca de un récord: fue su mejor año desde 2021