La interna del peronismo hizo caer dos proyectos de ley de Kicillof que habían sido aprobados en Diputados

Finalmente, en cuestión de horas, perderán estado parlamentario en el Senado bonaerense los proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo para crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense y la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud. Se trata de dos iniciativas que llevaban la marca del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak y el gobernador Axel Kicillof, que habían sido aprobadas en la Cámara de Diputados, pero que no corrieron con la misma suerte en el Senado bonaerense.

Los motivos por los que no se trataron ambas iniciativas tienen distintos argumentos, pero un mismo hilo conductor: la interna en el peronismo que, en este caso, se trasladó al terreno legislativo y puntualmente al Senado bonaerense. Tras el recambio legislativo del 10 de diciembre y con la condición del quorum propio que consiguió el peronismo producto del triunfo electoral del pasado 7 de septiembre, un grupo de senadores que reportan —en mayor o menor grado— a Cristina Kirchner le pidieron por nota a la vicegobernadora, Verónica Magario que convocara a sesionar para tratar los proyectos de salud que perderían estado parlamentario. Pero también que se use la sesión para terminar de definir la distribución de las vicepresidencias de Cámara que, por falta de acuerdo dentro del peronismo, estaban y están sin resolver. La tensión se da por la vicepresidencia 1° de Cámara y la conducción del bloque del peronismo que hasta el momento sigue unificado, sin certezas de qué puede llegar a pasar en el futuro cercano cuando se retome la actividad legislativa.

Magario contestó ese requerimiento. El pasado 17 de diciembre convocó a sesionar, pero fechó el encuentro para el 26 de febrero. “El año que viene, eventualmente, se tratarán los proyectos que correspondan. Esos dos proyectos hace cuatro años que están dando vueltas y no fueron aprobados. Lamentablemente, eran proyectos muy importantes y fueron promovidos por el Ejecutivo, pero en este tiempo no se pudieron tratar”, planteó en las últimas horas el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, al ser consultado por la pérdida de estado parlamentario de ambas iniciativas.

En el Ejecutivo y el sector de kicillof evidencian un fastidio por la decisión del cristinismo de “no mover” las iniciativas en el Senado. En La Cámpora contestan que en Diputados, donde el kirchnerismo tiene influencia, se consiguieron los votos y se avanzó en la aprobación. El presidente del bloque de Fuerza Patria en la Cámara baja, Facundo Tignanelli, advirtió cuando se aprobó el endeudamiento que requería Kicillof: “Hoy se aprobó la ley de financiamiento de PBA que requería dos tercios de los votos. Había ingresado junto a la Fiscal y el Presupuesto el 4/11. Proyectos del poder ejecutivo en Diputados en 2025: 10, todos aprobados. 37 diputados del peronismo sobre 92. Resultado manda siempre”. Pareció ser una respuesta al Ejecutivo y una señal hacia el Senado, donde el proyecto de endeudamiento igualmente se aprobó.

Detrás de la caída de los proyectos de ley de salud está también el reparto de las vicepresidencias. La vicepresidencia 1° es disputada por el cristinismo y por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof. Es un lugar de poder, ya que forma parte de la línea sucesoria del Ejecutivo, entre otros aspectos. Los legisladores que le requerían a Magario sesionar para tratar los proyectos de ley del Ejecutivo proponen al intendente en uso de licencia de José C.Paz, Mario Ishii, como vicepresidente 1° ; una propuesta hecha por la expresidenta Cristina Kirchner. En el kirchnerismo aducen que fue un gesto de apertura de la titular del Partido Justicialista, ya que Ishii es un intendente que no forma parte de La Cámpora; además que la postulación del paceño va a contramano de la opción de Kicillof que es la senadora Ayelén Durán. “Es un cerramiento que quiere hacer el gobernador en lugar de ampliar a otros sectores del peronismo”, planteaban fuentes cristinistas al tanto de las negociaciones. En el MDF acusaron al kirchnerismo de querer intervenir en la línea de sucesión. Hoy sin vicepresidencia 1°, la única vigente es la de Carlos Kikuchi; el ex armador de Javier Milei y actualmente con autonomía en el bloque Unión y Libertad, de los llamados libertarios dialoguistas.

“El 31 de diciembre se caen dos proyectos muy importantes para los bonaerenses en materia de salud que mandó el gobernador a la legislatura, ambos cuentan con media sanción en la Cámara de Diputados y en el senado el peronismo tiene quorum propio y mayoría para convertirlos en ley. Si estos proyectos no son sancionados es por responsabilidad exclusiva de la Presidenta del Senado, Verónica Magario a quien se le pidió por nota en tres oportunidades que convoque sesión especial para su tratamiento y nunca respondió”, cruzó el senador de La Cámpora, Emmanuel González Santalla.

En La Cámpora responsabilizan a Magario de la pérdida del estado parlamentario de los proyectos. La vicegobernadora convocó a sesionar el 26 de mayo

En el kirchnerismo además piden que los secretarios administrativos -Roberto Feletti- y legislativo -Luis Lata- no muevan expedientes hasta tanto se definan las vicepresidencias. A Magario, el senador Sergio Berni, le advirtió que si algunos de los secretarios hacen uso de sus facultades, estarán incurriendo en la comisión del delito de usurpación de títulos y honores. También pidieron dejan sin efecto las licencias otorgadas a los senadores Gabriel Katopodis (PJ) y Diego Valenzuela (LLA).

Otra discusión que quedó en suspenso es la presidencia del bloque peronista. Berni buscará conducir la bancada. Pero Kicillof quiere que sea uno propio; de hecho, ese lugar iba a quedar para Katopodis si el ministro no se pedía licencia y seguía como senador. Ahora, intentarán que la presidencia sea para el intendente de Alberti, Germán Lago. La resolución a estos conflictos internos serán parte del acuerdo o no que se haga dentro del Partido Justicialista bonaerense que, hasta el momento, renovará sus autoridades el 15 de marzo; resta saber si será mediante una interna o en una lista de unidad. Allí, Magario, tendrá un rol preponderante.