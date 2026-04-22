Miguel Ángel Pichetto habló de la reforma electoral de Milei: “No se deben cambiar las reglas tan cerca de las primarias”

Pichetto expuso el impacto negativo de la apertura económica de Milei sobre las pymes y la destrucción del empleo industrial local

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto sostuvo en una entrevista exclusiva en Infobae a la Tarde que eliminar las PASO sería un retroceso democrático, cuestionó la apertura económica del gobierno y planteó una alternativa productiva para el país.

Durante su participación en Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Pichetto expuso su visión sobre el escenario político, la economía y el futuro del peronismo ante la fragmentación opositora y la crisis industrial. El diputado remarcó: “No estoy de acuerdo con la eliminación de la PASO. Creo que no se deben cambiar las reglas electorales faltando prácticamente un año y dos meses para la primaria”.

Pichetto: la defensa de las PASO y la crítica al argumento económico

El legislador fue contundente al señalar que “este instrumento (las PASO) y el sistema electoral argentino es muy bueno, muy bueno. Siempre ha permitido transparencia. El que tenía que ganar la elección la ganaba. Ha perdido el peronismo, ha ganado Macri, ha ganado Milei”. Advirtió que modificar el mecanismo de primarias abiertas sería “totalmente negativo” y que “vuelve más al sistema de partidos más cerrado, no hace a la democracia interna”.

Desestimó los argumentos oficiales sobre el ahorro fiscal: “El ahorro, si no hay elecciones, ahorraríamos mucha más plata. Un modelo autoritario y autocrático en la Argentina sin elecciones. Es un argumento muy pueril”. Pichetto consideró que ponerle precio a la democracia implica “un argumento totalmente poco sólido y además poco inteligente, porque vos estás eligiendo al presidente que va a manejar el destino de la Argentina y los recursos que se pongan en la elección tampoco son sustanciales”.

Consultado sobre posibles reformas institucionales, anticipó el regreso del debate sobre ficha limpia, pero advirtió: “¿Cuándo hay ficha limpia? ¿Hay con sentencia de cámara firme o con sentencia definitiva cuando la corte agotó los recursos? Este es un punto del debate”. Planteó que cualquier modificación debe “tener correlato jurídico, no chocándote con el sistema judicial que rige en la Argentina, donde se establecen los principios de inocencia hasta tanto no haya sentencia definitiva o se hayan agotado todas las instancias procesales”.

Miguel Ángel Pichetto destacó la importancia de mantener la primaria para definir el liderazgo opositor y evitar el cierre del sistema político (Infobae en Vivo)

Crisis industrial y empleo: advertencias sobre la apertura y el modelo económico

Pichetto describió el deterioro en el tejido social y económico: “La realidad de la gente cotidiana, donde se levanta a la mañana y tiene que salir y tomar el colectivo en el conurbano y vale mil pesos el boleto y, y después tiene que llegar a Buenos Aires y de ahí ir caminando al trabajo porque no le alcanza para subirse a un segundo colectivo”. Apuntó contra la política salarial: “El salario está destruido porque los sindicatos negociaron el primer año al 1% y el segundo año, este año, al 2. Y el primer trimestre de este año tenés 9.4”.

Señaló el impacto de la apertura comercial: “La apertura indiscriminada, la desregulación abierta que propicia el Gobierno, me parece que lesiona fuertemente a la industria nacional, a las PYME, cierre de empresas, pérdida de empleo, importaciones. Se hacen los diseños y se fabrican en China”.

En ese sentido, propuso: “Tenés que tener una política de aranceles para que no ingresen los chinos y destruyan todo y se queden con el mercado o te hagan dumping. Europa lo protege a los empresarios europeos. Francia hace leyes antidumping de los chinos. Estados Unidos también lo hace. Tiene una política arancelaria que no le permite a los chinos ingresar”. Remarcó que “un país que tiene un diseño industrial tiene que tratar de propender a ayudar y tenés que tener políticas de control para que no vengan desde afuera, porque vos no podés competir con China”.

Frente al argumento oficialista de la reconversión, advirtió: “Milei diría que se tienen que reconvertir y que el Estado no tiene que intervenir. Bueno, claro, y, y el desierto es lo que nos espera y la miseria generalizada”.

Fragmentación política y el futuro del peronismo: la apuesta por un frente nacional

Sobre el escenario político, Pichetto sostuvo: “Empieza a reagruparse, digamos, la idea de un frente nacional con eje en el peronismo y en otros partidos políticos, socialistas, radicales, decepcionados. Empieza a construirse ese espacio, que va a tener una síntesis. Por eso es importante mantener la primaria, porque tiene que haber un proceso democrático de elección del liderazgo”.

Miguel Ángel Pichetto advirtió que la eliminación de las PASO representaría un retroceso democrático y complicaría la transparencia electoral en Argentina (Infobae en Vivo)

Al ser consultado sobre la incorporación de figuras como Grabois o Dante Gebel, expresó: “Puede estar. Tendrá una expresión dentro del debate del peronismo y una visión de tipo más dura, más ideológica, más de izquierda. Pero puede estar. Pero para eso es importante la elección primaria y no modificar las reglas”. Sobre la candidatura de Axel Kicillof, señaló: “No le desconozco la legitimidad que pueda tener Kicillof de presentarse como candidato a presidente”.

Respecto al vínculo con el oficialismo, sostuvo: “Hay una primera etapa del gobierno, recién comienza el gobierno, que tiene que ver con la presentación de la Ley Bases, 700 artículos, se metían con todos los temas. El Congreso procesó esa ley y tuvo un resultado de una ley de doscientos artículos donde impedimos la privatización de YPF, la de Aerolíneas Argentinas y de otras 18 empresas”.

Cuestionó el proyecto de financiamiento universitario y pensiones por invalidez: “Ese es un tema más de tipo judicial. Si vos encontrás fraude en pensiones de invalidez, lo que tenés que hacer es la denuncia y dar de baja inmediatamente la pensión. No sé qué ley quieren sancionar”.

Sobre la política exterior, remarcó: “Yo estoy de acuerdo en un alineamiento en Occidente. Argentina está inserta en Occidente, pero eso también te tiene que llevar a tener relaciones más pragmáticas. El vínculo con China tiene que ser reformulado. Vos tenés que mantener un diálogo con China porque igual le vendés productos de la agroindustria. Ahora China no te puede entrar con los metalmecánicos, con todo tipo de artículos”.

En cuanto a la proyección electoral, consideró: “La Argentina del 27 va a estar fuertemente polarizada. Y va a estar el gobierno y algunos aliados que el gobierno tenga. Hay que ver cuál es el rol del PRO. Hoy Macri viene haciendo un esfuerzo extraordinario, sin reconocimiento alguno”.

Al cierre, reflexionó sobre el rol del periodismo y la necesidad de formación: “Porque el periodismo también tiene un rol en la sociedad. Estar hablando permanentemente mal de la política para ganar un puntito en la audiencia no le sirve al sistema democrático en general”.

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