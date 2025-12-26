Política

La CGT recibió a Kicillof: preocupación por la reforma laboral y el efecto de las medidas económicas de Milei

Compartieron un encuentro en la sede cegetista, donde los dirigentes gremiales ratificaron la estrategia en varios frentes para frenar el proyecto de ley del Gobierno. Coincidencias sobre el empleo y la producción

La CGT recibió a Axel
La CGT recibió a Axel Kicillof y Verónica Magario en la sede de Azopardo 802

La CGT mantuvo una reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para analizar los efectos de la política económica y la reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei.

Según informó la central obrera en un comunicado de prensa, durante el encuentro se intercambiaron posiciones sobre el impacto de las medidas económicas instrumentadas por la Casa Rosada, mientras los dirigentes cegetistas expresaron su preocupación acerca de las consecuencias de estas políticas sobre el empleo y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Entre los temas abordados, la CGT planteó inquietudes relacionadas con las consecuencias de la reforma laboral en caso de que se convierta en ley y advirtió que podría modificar derechos laborales vigentes. Según los líderes sindicales, los cambios en debate no contemplan soluciones a la situación económica actual ni al conjunto de los sectores afectados.

Axel Kicillof y Verónica Magario,
Axel Kicillof y Verónica Magario, en la reunión con la CGT

En la charla con Kicillof, la CGT confirmó su decisión de oponerse a la reforma laboral mediante acciones en distintos ámbitos institucionales y jurídicos.

La reunión también incluyó un análisis sobre el ajuste y la caída de la actividad económica, que, a juicio de la central obrera, afecta a la industria nacional y ocasiona perjuicios en los puestos de trabajo y en el desempeño del mercado interno. El comunicado refirió que los dirigentes coincidieron en sus evaluaciones sobre el deterioro del entramado productivo del país.

La CGT realizó una mención al enfoque de la gestión de la provincia de Buenos Aires en relación con el empleo, la producción y los derechos laborales. Asimismo, destacó el papel de Kicillof en el contexto federal, especialmente por la representatividad de la provincia.

Octavio Argüello, Jorge Sola, Héctor
Octavio Argüello, Jorge Sola, Héctor Daer y Hugo Moyano, en la reunión con Axel Kicillof

Asistieron a la reunión la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez. Por la CGT estuvieron los cotitulares Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros); Hugo Moyano (Camioneros), Héctor Daer (Sanidad), Horacio Otero (UOM) y Jerónimo Moyano (Camioneros), entre otros.

Kicillof participó de la movilización de la CGT a la Plaza de Mayo contra la reforma laboral, realizada el 18 de mayo, a la que calificó como “gigantesca y consideró que la reforma laboral no va a resolver los problemas de la economía argentina sino que los “va a empeorar”.

“Esta ley al que tiene condiciones dignas, se las quita y al que no las tiene, se las impide tener; es una reforma que no tiene un solo elemento que beneficie las condiciones del trabajador”, afirmó a C5N.

“Es una situación de alerta, calamitosa; qué hace el gobierno con la gente real: nada”, agregó.

Opinó que el gobierno de Milei “está de espaldas a la producción, al trabajo, a las condiciones de vida" y contó que se había reunido con 80 dirigentes de pymes de la provincia de Buenos Aires, que le dijeron que “no fueron consultados (sobre la reforma laboral), no están de acuerdo y están pasando una crisis terminal”.

La CGT apoyó a Kicillof en las últimas elecciones y aportó candidatos a la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires como Hugo Antonio Moyano, abogado de la CGT, y Sergio Palazzo (Bancarios).

