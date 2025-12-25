La Legislatura porteña, modelo 2026: el rol de Larreta y la discusión que pondrá en juego el vínculo del PRO y LLA

El recinto de sesiones de la Legislatura porteña Fotografía: RSFotos

La nueva Legislatura tendrá, más temprano que tarde, una instancia de discusión que marcará el pulso de la política porteña en 2026, año clave para las aspiraciones del jefe de Gobierno, Jorge Macri, de buscar su reelección en 2027. En febrero se deberán definir las presidencias de las comisiones, votación que se abre tras haber superado la aprobación del Presupuesto local y la definición de las autoridades, y que pondrá en juego la solidez del “pacto de no agresión” que suscribieron el PRO y LLA.

Desde la bancada libertaria, que preside Pilar Ramírez, ya adelantaron que pedirán la presidencia en varias comisiones clave, que podrían ser Hacienda, Planeamiento, Seguridad, Asuntos Constitucionales o Justicia, entre otras. Esto podría tensar el vínculo con el PRO, en sintonía con la discusión nacional que tuvo lugar la semana pasada en el Congreso, cuando la designación de integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) provocó un fuerte comunicado del partido amarillo y una réplica del presidente del bloque, Cristian Ritondo.

“La relación está rota. Les va a costar mucho volver a ganarse nuestra confianza. Hace dos años los ayudamos desinteresadamente y ahora acuerdan con el kirchnerismo”, aseguraron en aquel momento desde la jefatura del bloque, en relación a la designación como auditores a Mónica Almada, por La Libertad Avanza; Juan Forlón, por el kirchnerismo; y Pamela Calletti, aliada del gobernador salteño, Gustavo Sáenz.

El propio Mauricio Macri siguió de cerca las alternativas de aquella sesión en Diputados. En algún momento, el líder del PRO pensó en Jorge Triaca para ocupar un lugar en la AGN; desde el entorno del expresidente, y ante la consulta de Infobae, también hablaron de una “relación que está rota”, y responsabilizaron al presidente de Diputados, Martín Menem, y al asesor presidencial Eduardo Lule Menem, de “haber pactado con los gobernadores del norte y haber cerrado filas con el kirchnerismo”.

Leandro Santoro y Bárbara Rossen, del peronismo porteño (RS Fotos)

Volvemos a la Ciudad de Buenos Aires. Cerca de Jorge Macri hay confianza para el segundo tramo de la gestión, y hablan de un bloque legislativo “más ordenado” y “más fuerte, que pasó de siete a 11 integrantes, y a eso tenés que contar que llegaron personas con mucho señority, como Waldo Wolff, Laura Alonso o la misma Silvia Lospennato”. Se convertirán en el trío de voceros del oficialismo.

En cuanto a la relación con LLA, será fluctuante, como sucede a nivel nacional. Jorge Macri sabe que su futuro está atado a la suerte de Javier Milei. Si el Presidente mantiene el nivel de popularidad que le permitió imponerse en las legislativas, y si mantiene controlado el dólar y la inflación, eso se va a trasladar al candidato que impulse LLA y la competencia con el PRO por el electorado común será más compleja. Es una carrera en la que ya está anotada la senadora Patricia Bullrich. En este escenario, varios dirigentes macristas no ven con malos ojos participar de una PASO de todo el espacio de la centro derecha.

Horacio Rodríguez Larreta, al momento de jurar como legislador Fotografía: RSFotos

Pero la relación con La Libertad Avanza puede descomponerse. En ese caso, aseguran, “el diferencial es la gestión y hacer que la ciudad funcione”. Y minimizan las aspiraciones de Horacio Rodríguez Larreta, que ya aseguró que buscará ser jefe de Gobierno porteño de nuevo. “El centro ya no existe en la ciudad; los espacios centristas se diluyeron. Estas elecciones mostraron que el centro-derecha es el sector predominante, y el PRO debe competir o pactar ahí”, sostuvo un importante dirigente porteño.

Martín Menem, Patricia Bullrich y Manuel Adorni, durante la jura de los nuevos legisladores. Detrás, Juan Manuel Olmos (Fotografía: RSFotos)

A nivel parlamentario, Larreta logró conformar un bloque de siete integrantes, una cifra importante para el oficialismo si rompe con LLA, porque necesitará esos votos, y los del peronismo, para poder aprobar las leyes. Por eso, también será clave la dinámica de reparto de comisiones con el bloque que preside Claudia Neira, la primera minoría con 20 integrantes, que tiene ahora como referente a Leandro Santoro y que conduce Juan Manuel Olmos, histórico dirigente del PJ porteño.

Otra particularidad de la nueva Legislatura. El influyente empresario y ex presidente de Boca, Daniel Angelici, logró quedarse con la secretaría administrativa, un cargo clave porque maneja el presupuesto del Parlamento, ahora a cargo de Cristián Gribaudo. La conducción política sigue en manos de Matías López, un joven dirigente cercano a Diego Santilli y bien considerado por todos los bloques. También habrá cambios en la Dirección de Prensa.