El oficialismo empieza a instalar la reelección: mezcla ambiciones y necesidades políticas

Javier Milei, en acto de campaña

El Gobierno tiene puesto el foco en su plan legislativo, que no arrancó como esperaba -sobre todo por costos autogenerados-, pero marca el clima político en medio de las fiestas de fin de año y se proyecta como principal renglón del temario de verano. Así y todo, el oficialismo se dio tiempo para repetir un clásico de la política cuando un presidente encara la segunda mitad de su mandato: se trata de instalar el tema de la reelección. Es un movimiento que mezcla ambiciones y necesidades. Y en el caso de Javier Milei, con particularidades propias, como acaba de ocurrir en el Congreso.

La primera señal estuvo a cargo de Karina Milei, en el momento de mayor entusiasmo poselectoral y en el territorio elegido, por peso propio, para estrenar el término reelección en el discurso violeta. Lo planteó como consigna en la provincia de Buenos Aires, afirmada como principal armadora política del oficialismo, después de que la lista de LLA revirtiera en el turno nacional de octubre la amargura de la derrota en la elección provincial de septiembre.

Karina Milei lo dijo sin vueltas: el principal proyecto es la reelección. Después, circularon versiones -algunas disparatadas- sobre los planes del Gobierno, pero quedó en claro que la apuesta a la aprobación de las “reformas estructurales” juega en el mismo paño, para darle aire definitivo al objetivo mayor. En tren de acelerar los pasos en el Congreso, surgieron síntomas de confusión sobre el impacto práctico de las elecciones. Se esperó un resultado de arrastre mecánico con el fortalecimiento de sus bancas y las negociaciones se concentraron casi exclusivamente en los gobernadores, convertidos en la llave para los acuerdos legislativos frente al cuadro de fragmentación y crisis de partidos y coaliciones.

El mensaje de Olivos con sus proyectos -especialmente, la ahora demorada reforma laboral- está orientado a los mercados y al frente externo. No es un dato menor como señal de concepción política y económica. Y en el mismos sentido opera el objetivo reeleccionista.

En ese cuadro, se mezclan entonces cuestiones políticas de siempre y trazos propios. Y los dos pintan el ideal de un “mileismo” sino eterno, al menos muy duradero. Y fuera del deseo político, asoman las necesidades. En primer lugar, mantener la expectativa social, es decir, instalar la idea de continuidad. También, reafirmar la condición de único líder del espacio y candidato sin discusión para el 2027, como mensaje a la interna y a los socios.

El objetivo escaló incluso a la categoría de imaginario en ámbitos de segunda línea violeta, que sobreactúa alineamiento con Karina Milei. Ya no se trataría de emparentar la experiencia libertaria con el menemismo, sino de mirarse en el espejo del kirchnerismo originario, cuando Néstor Kirchner era celebrado por la jugada “estratégica” resumida en el impulso a CFK como presidenta para alternarse en el poder, sin límites.

Karina Milei lanzó la consigna de la reelección y Martín Menem la retomó ahora

Lo que quedó a la vista en estas horas es que la línea reeleccionista es impulsada en primer lugar desde el círculo de la secretaría General de la Presidencia. El mensaje fue retomado por Martín Menem en las últimas horas. “Ya estamos en marcha, trabajando por la reelección”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, que viene de días complicados en este breve tramo inicial de sesiones extraordinarias. Otro que abordó el tema, pero ante una pregunta concreta, fue Diego Santilli. Amagó con dar una vuelta con aquello de que “no es el momento” para hablar del tema, pero redondeó diciendo que le gustaría. Dejó otro concepto nada nuevo pero útil para el discurso: el planteo sobre la imposibilidad de consolidar un rumbo en sólo cuatro años de gestión.

Milei, también esta semana, dejó abierta esa puerta en una entrevista. No rechazó hablar del tema y lo manejó como indica la fórmula tradicional: remitió su futuro a lo que “la gente quiera”. Sería apenas una frase de ocasión, ineludible frente a una consulta concreta, sino fuera porque el tema empieza a ser colocado en el temario, alimentado por las declaraciones referidas y la conveniente circulación de encuestas.

Todos los movimientos están teñidos por las disputas internas, de momento contenidas pero no saldadas, como fue notorio en el traspié sufrido en Diputados con artículos gravitantes del Presupuesto, que resultaron forzados, insostenibles desde el primer minuto y sepultados en el recinto. La caída de la emergencia en el área de discapacidad y el financiamiento universitario puso en crisis la relación tejida con gobernadores y precipitó la decisión de postergar la reforma laboral hasta febrero. Los malestares domésticos superan la interna del ala “política” y alcanzan, según el caso, a Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

De todos modos, Milei cuida los gestos. Karina Milei es claramente número uno, por encima del resto del círculo de Olivos, y a pesar del esmerilamiento sufrido, Santiago Caputo ratificó sus líneas en áreas sensibles como los servicios de inteligencia y ARCA. Algunas de las últimas declaraciones presidenciales fueron destinadas a respaldar el ascenso de Andrés Vázquez en el organismo impositivo.

Fue un dato fuerte, aunque poco ruidoso. Casi en el mismo registro quedó el aval al acuerdo con el peronismo/kirchnerismo para repartirse los sillones de diputados en la AGN. Milei rechazó que haya sido un pacto y prefirió hablar de una expresión de “la lógica de la política”. Esa movida en el organismo de control alimentó de inmediato especulaciones sobre tratativas para designar integrantes de la Corte y jueces federales.

La instalación del proyecto reeleccionista es un proceso. Está atado a la marcha de la gestión, con la economía como prueba central, pero también pueden influir manejos y operaciones políticas como los que sacudieron al Congreso cuando todo parecía un camino sin sobresaltos para Olivos.