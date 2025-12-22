La Casa Rosada reactivó contactos con los gobernadores radicales para blindar el Presupuesto y las reformas en el Congreso

Cerca de Martín Menem había apuntado contra algunos radicales por la falta de apoyo al Presupuesto 2026

El Gobierno decidió terminar con la etapa de reproches por el traspié en la Cámara de Diputados, con el Capítulo XI. Cuando culminó la sesión del miércoles, uno de los gobernadores más cuestionados fue Alfredo Cornejo porque, según dejó trascender La Libertad Avanza (LLA), “se jactaba de su control dentro del bloque” que integra un sector de la UCR y el PRO. Rogelio Frigerio y Leandro Zdero también entraron en la lista de apuntados. Pero, según pudo saber Infobae, en las últimas horas el oficialismo mantuvo conversaciones para bajarle el tono a la conflictividad e iniciar las negociaciones para garantizar los votos del Presupuesto en el Senado.

“Nos cagaron”, se quejaron los libertarios. Cerca de Martín Menem le expresaron a este medio que confiaban en que Cornejo tenía su bloque controlado y que, por el contrario, Pamela Verasay (UCR) y Nicolás Massot (Provincias Unidas) se dedicaron a “porotear” para que el Capítulo XI del Presupuesto no salga.

Ese apartado estaba destinado a responder a las demandas de aliados parlamentarios, como los fondos que Nación adeuda a la Ciudad de Buenos Aires, reclamados por Jorge Macri, junto con modificaciones en la ley de Zonas Frías y recursos para la Justicia, pero a último momento se agregaron la derogaciones de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Educativo. Varios diputados calificaron esa maniobra como un “chantaje”.

Diego Santilli y Lule Menem se comunicaron con Alfredo Cornejo para bajar la tensión

La versión de la Casa Rosada enfureció a los radicales aliados del Gobierno. En principio, respondieron con un dato contundente: los diputados mendocinos votaron a favor del proyecto y de los cambios que propuso el oficialismo en el Presupuesto. Pero, además, aseguraron que el propio partido libertario les había confirmado que tenían todos los apoyos para avanzar con la medida.

Pero el punto que más molestó en Mendoza fue que lo acusen a Cornejo de “jactarse de manejar el bloque completo”. Como reconstruyó este medio en varias oportunidades, durante las negociaciones para armar los bloques, el radical buscó mantener a la bancada de la UCR unida, aunque eso implicara votaciones distintas.

Durante el fin de semana, varios teléfonos sonaron para contener el conflicto que podía complicar al Gobierno en el Senado. Eduardo “Lule” Menem y Diego Santilli se comunicaron con Cornejo para bajar la espuma. Le agradecieron por el apoyo de sus diputados y desmintieron cualquier tipo de trascendido. En paralelo, convocaron una reunión por Zoom con los jefes de bloques que representan a los 44 senadores aliados para delinear la estrategia a aplicar en la próxima sesión en la Cámara alta.

El Gobierno busca garantizar los votos de la UCR en el Senado

“Los bloques tienen sus propias tensiones sobre cómo resolver el vínculo con el Gobierno”, confesó a este medio un senador de la UCR sorprendido por las maniobras del oficialismo. Aunque comparten electorado y apoyan varias medidas de ajuste que impulsa Javier Milei, el partido centenario sufre contradicciones sobre la mirada del Gobierno en materia de financiación de la educación.

En el Senado los radicales advierten que no todos estarán dispuestos a corresponder a las demandas de los gobernadores. “Muchos tienen sus propias aspiraciones en sus territorios y buscan mantener cierta coherencia”, ejemplifican y mencionan con incomodidad la insistencia del Gobierno con medidas que ya fueron ratificadas en varias oportunidades por el Congreso. Todos miran hacia 2027 y buscan hacer pie en un vínculo que no terminan de entender con el oficialismo, pese a las alianzas electorales.

La Casa Rosada, además, mantiene un frente abierto con Corrientes. En el entorno de Gustavo Valdés dejaron trascender que sigue el malestar por la falta de respuestas a sus demandas. “Lo que le prometió Santilli no estaba en el Presupuesto”, dicen los correntinos y enumeran la falta de financiación para distintas obras, entre ellas, el puente que une a la provincia con Chaco. De hecho, el diputado Diógenes González votó en contra del Capítulo XI. Los correntinos habrían sumado más malestar por el voto de un libertario en contra del endeudamiento en la Legislatura.

El panorama para el Gobierno con Provincias Unidas es totalmente diferente. Maximiliano Pullaro comenzó a tensionar cada vez más su relación con el Poder Ejecutivo. Fundó el partido con la idea de representar las necesidades del interior del país, pero sin convertirse en una oposición extrema y acompañar las medidas de Milei que consideren necesarias. Sin embargo, en los últimos meses su distancia es cada vez más notoria.

Provincias Unidas busca mantener la homogeneidad en las votaciones

Hasta el momento, Pullaro se resistió a reunirse con Diego Santilli hasta que no aparezcan respuestas concretas a las demandas de su provincia. “Yo no voy a ceder ante el Gobierno nacional por una foto en redes sociales. Voy a defender los intereses de Santa Fe”, afirmó en una reciente entrevista que brindó a Radio LT10. Su bloque se abstuvo en la votación del Presupuesto.

“No hay negociación abierta con el Gobierno”, confirmaron a Infobae desde Provincias Unidas. A diferencia de lo que sucede en el bloque de la UCR, se jactan de la homogeneidad en las votaciones y de la necesidad de representar las demandas territoriales. “Somos una oposición razonable”, se auto describen, en especial, por haberle garantizado el quórum al Gobierno para tratar el Presupuesto en Diputados.

Los movimientos de todos los gobernadores no solo obligan a revisar la estrategia de los libertarios, sino que en esta nueva etapa comienzan a vislumbrarse las posibles estrategias que se instalarán en la carrera por 2027. De hecho, solo un sector del PRO se sumó al bloque de La Libertad Avanza. El resto busca defender su futuro político y, aunque Milei mantiene su fortaleza, muchos de los aliados esperan expectantes los resultados del plan económico en medio de sus propias advertencias por la crisis en los sectores productivos.