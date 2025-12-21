La reflexión del empresario Martín Varsavsky: “Ser judío en Argentina es más sencillo que en España”

Martín Varsavksy nació en Argentina pero en 1977 se exilió junto a sus padres en Estados Unidos y en 1995 se mudó a España

El empresario y magnate tecnológico argentino Martín Varsavsky publicó un extenso posteo en la red social X en el que reflexionó sobre “ser judío” en Argentina con un enfoque en la comparación con el país donde reside, España.

“Lo que estoy viviendo otra vez en Argentina confirma que ser judío en Argentina es más sencillo que ser judío en España”, es el inicio del texto, en el que inmediatamente aclara que no tiene que ver con que en el país “haya un trato ‘especialmente bueno’ hacia los judíos”.

“No es un privilegio, no es una deferencia especial. Es algo mucho más profundo: aquí todos somos argentinos. Punto. La identidad nacional absorbe y neutraliza cualquier intento de clasificar a las personas por origen. Es una sociedad que, aunque tiene desafíos enormes que España no tiene, le lleva años luz en el plano étnico”.

Sobre la cuestión étnica centró su reflexión Varsavsky, para quien España opera con un “marco mental distinto” puesto que aunque es “moderna”, todavía es un país “con una estructura profundamente étnica”.

El posteo de Martín Varsavsky

“No hace falta mirar muy lejos: catalanes, vascos, gallegos, valencianos… muchos se reconocen primero como ‘etnias’ o ‘culturas’ y recién después como españoles", comentó y analizó que “esa forma de organizar la identidad hacia adentro condiciona también la mirada hacia afuera: se evalúa al otro desde categorías étnicas, incluso cuando no corresponde”.

Varsavsky consideró “comprensible” la situación cuando las diferencias culturales son “enormes”, pero entendió que no tiene sentido en el caso de un judío español “indistinguible del resto salvo porque él mismo lo diga”.

De modo que, según el empresario, Argentina hizo el “camino inverso” porque recibió inmigraciones masivas de italianos, españoles, judíos, armenios, alemanes y en lugar de “convertirlas en bloques rígidos, las fundió en una identidad común”.

“Aquí nadie pregunta por tu ‘etnia’; preguntan por tu barrio, por tu club de fútbol, por si sos de Boca o de River”, escribió y amplió: “La mezcla fue tan profunda que la categoría étnica perdió poder explicativo. La diferencia, por lo tanto, no está en cómo se trata a los judíos, sino en cómo piensa la sociedad”.

Para Varsavsky, en Argentina “pertenecer es simple: sos argentino” (Scott Eells/Bloomberg)

Para Varsavsky, en Argentina “pertenecer es simple: sos argentino”. En tanto que en España, eso es más complejo, “porque la nación sigue siendo un mosaico de identidades que compiten entre sí. Y quien llega de afuera queda atrapado en ese sistema de etiquetas”.

El fundador de empresas como Medicorp Sciences, Jazztel, EinsteinNet AG, Ya.com, entre otras, opinó que, a diferencia de España, “Argentina es, con todas sus crisis, una sociedad post-étnica”.

“Y esa diferencia se siente en la piel. En Argentina no tengo que defender el judaísmo, ni explicarlo, ni justificarlo. Ser judío aquí es anecdótico; no define a nadie. Y ese es justamente el punto”, explicó y puso como ejemplo el caso del presidente Javier Milei, quien “puede decir que quiere hacerse judío y la gente lo vota igual” porque “a la sociedad el tema le resulta personal e irrelevante”.

El magnate, que nació en Argentina pero también tiene ciudadanía española, donde reside hace décadas, aventuró que si lo hiciera Alberto Núñez Feijóo, actual presidente del Partido Popular (PP), “el escándalo sería inmediato” y consideró que “eso solo demuestra lo que estoy diciendo: no es la religión, no es el trato, no es la convivencia; es el marco mental étnico que sigue muy vivo en España”.

“Argentina dejó eso atrás. España todavía no. En España muchos simplemente no quieren ser españoles, es en eso que España fracasa y Argentina triunfa, nunca conocí a un argentino que diga que no lo quiere ser. Y eso que el país aunque mejorando bastante, le queda mucho para llegar a ser España", concluyó.

Varsavsky nació en Argentina hace 65 años. Estudió en los colegios New Model y en el Nicolás Avellaneda. Es hijo del astrofísico Carlos Varsavsky y de Silvia Waisman. En 1977, durante el segundo año de la sangrienta dictadura militar, la familia se exilió en Estados Unidos, luego de que su primo David fuera secuestrado y asesinado por el terrorismo de Estado. En aquel país estudió en la Universidad de Nueva York y la Universidad de Columbia y fundó su primera empresa en 1985, a los 24 años. Diez años más tarde se mudó a España, donde actualmente reside.