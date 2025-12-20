Política

El sistema de alianzas de LLA crujió en Diputados y suma incertidumbre a la agenda de reformas de Milei

La relación con el PRO atraviesa su peor momento y el comportamiento de algunos gobernadores dejó más dudas que certezas para los libertarios

Guardar
Martín Menem y Cristian Ritondo
Martín Menem y Cristian Ritondo

La ola triunfante sobre la que avanzaba el oficialismo después de las elecciones de octubre sufrió esta semana un primer golpe con la realidad. La Libertad Avanza festejó la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados pero perdió una votación clave sobre la derogación de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. El traspié legislativo dejó expuestas fallas en el tejido de alianzas que tuvieron a cargo Martín Menem y el ministro del Interior Diego Santilli.

Forzamos mucho ese capítulo, pero estamos bien”, dicen cerca del presidente de la Cámara y señalan que son “apenas” una primera minoría en el recinto, por lo que prevén que el trámite legislativo “va a seguir siendo difícil”.

Durante las últimas semanas, Santilli se había ocupado de aceitar el vínculo con los gobernadores para garantizar el apoyo al Presupuesto. Repartió $66 mil millones en concepto de ATN durante las dos semanas de diciembre, mientras que el total del año es de $199 mil millones.

Entre los que más recibieron se destacaron Tucumán ($20 mil millones); Misiones ($12 mil millones); Chaco ($11 mil millones); Catamarca ($10.500 millones); Entre Ríos ($7 mil millones); y Salta ($6 mil millones). Tal vez por eso en el oficialismo daban por propios algunos votos que luego se dieron vuelta al momento de votar el polémico capítulo 11.

Los gobernadores Osvaldo Jaldo y
Los gobernadores Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz

Los tres tucumanos de Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, apoyaron en general el Presupuesto pero dos de ellos rechazaron el capítulo 11 y uno se levantó para no votar. Por su parte, los tres catamarqueños que controla Raúl Jalil también votaron a favor en general pero rechazaron el capítulo 11. En el caso de Salta, tres diputados apoyaron en general y uno se dio vuelta para voltear el artículo de la polémica.

No es todo tan lineal y que algún diputado vote en contra no quiere decir que se haya metido el gobernador”, argumentan algunos libertarios. No obstante, otros diputados oficialistas reconocieron que tenían el compromiso previo de los catamarqueños para votar a favor o en todo caso abstenerse. También apuntan contra los diputados de Provincias Unidas, que habían ayudado a garantizar el quórum, pero luego rechazaron el proyecto. “Se iban a retirar y no lo hicieron. No se bancaron la presión del kirchnerismo”, aseguró un libertario ante la consulta de Infobae.

Los cinco cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora habían dejado en claro su insatisfacción con el proyecto de Presupuesto durante el debate en comisión y se abstuvieron al momento de la votación en general. Luego, cuando se trató el capítulo 11, directamente votaron en contra.

El secretario de Hacienda, Carlos
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman en la comisión de Presupuesto del Senado

Entre los principales reclamos de la provincia se destaca la deuda con la caja previsional provincial. Por lo que no cayó nada bien cuando al día siguiente, cuando comenzó a analizarse el Presupuesto en el Senado, el secretario de Hacienda Carlos Guberman rechazara el monto reclamado para cubrir el déficit.

Según Vigo, la deuda con Córdoba es de $690 mil millones mientras que en el Presupuesto el Gobierno destinó $122 mil millones para todas las provincias. “No alcanzaría ni por asomo”, fustigó.

“Esa deuda es la que calcula la Provincia sin ninguna validación por parte de Anses como para estar claros de que ese es el valor. Sabemos que hay una deuda, pero no estamos de acuerdo con que el monto sea ese. Es algo que tendrá que definir Anses de acuerdo a las simulaciones que tiene que hacer”, explicó el funcionario ante una pregunta de la senadora schiarettista Alejandra Vigo. Esa respuesta no augura una buena relación con la bancada que también integran los pullaristas de Santa Fe.

Por otro lado, la relación entre los libertarios y el PRO merece un capítulo aparte. El bloque amarillo reclamó durante las negociaciones previas que se incluya en el Presupuesto la deuda de coparticipación con la ciudad de Buenos Aires y se llevó un compromiso de último momento de que ese punto sería incluido.

El jefe de la bancada, Cristian Ritondo, no pudo ocultar su enojo al ver que los libertarios incluyeron ese artículo dentro del polémico capítulo 11, junto con discapacidad y universidades. Como la votación era por capítulos enteros, lo interpretaron como una maniobra para forzar un escenario de todo o nada. Finalmente fue nada. El capítulo salió rechazado y el PRO se quedó con las manos vacías.

El jefe del bloque PRO
El jefe del bloque PRO anticipó que denunciarán el nombramiento ante la Justicia

Pero como si eso fuera poco, luego se concretó un pacto entre los libertarios, el kirchnerismo y los gobernadores de Salta y Misiones para designar a los tres representantes por Diputados a la AGN.

Esa misma madrugada juraron Mónica Almada, en representación de LLA, Juan Ignacio Forlón, por el peronismo, y la salteña Pamela Calletti, alfil de los gobernadores del norte. El PRO se retiró del recinto enardecido y amenazó con judicializar la designación.

Recomponer esa relación, que ya había quedado muy golpeada por la decisión de sacarle a los diputados bullrichistas para sumarlos al bloque LLA, será una tarea ineludible para Menem, ya que los 12 diputados que conduce Ritondo son esenciales para llegar al quórum.

Según pudo saber Infobae, ya hubo contactos entre Menem y Ritondo. “Intentó explicar lo inexplicable, van a tener que hacer muchos esfuerzos para que volvamos a confiar”, resumieron en la bancada amarilla.

Martín Menem, presidente de la
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

“Nos cambian a nosotros, que somos aliados ‘baratos’, por los gobernadores, que son caros y además después te hacen lo que hizo Sáenz, que puso a dos diputados a votar a favor y a uno en contra para quedar bien con todos”, explicaron.

Y desafiaron: “La reforma laboral la vamos a apoyar, pero cuando empiecen las sesiones ordinarias los libertarios se van a dar cuenta que 95 diputados es un montón, pero te siguen faltando 34 para el quórum”.

Con alianzas frágiles y reclamos aún pendientes, el Gobierno enfrenta la necesidad de revisar su estrategia para avanzar con las reformas estructurales que prometió Milei para los próximos meses.

Temas Relacionados

CongresoDiputadosMartín MenemPresupuestoPROLa Libertad AvanzaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cristina Kirchner y Kicillof se enfrentan por el futuro del PJ Bonaerense con una incertidumbre: internas o unidad

En el Movimiento Derecho al Futuro consideran que salieron airosos de la reunión del consejo partidario. El kirchnerismo apuesta a sostener la conducción y evitar elecciones. El mensaje del mandatario a los suyos

Cristina Kirchner y Kicillof se

El Gobierno no tuvo el debut esperado con la nueva composición de Diputados y apuesta a repuntar en el Senado

A pesar de las negociaciones y de tener un bloque más fuerte, no consiguió los apoyos para incluir en el Presupuesto 2026 las derogaciones del financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, y ahora planea cómo negociar modificaciones sobre esas medidas. La inesperada pelea con el PRO

El Gobierno no tuvo el

La Justicia le dio la razón a Barrionuevo y las elecciones del Sindicato de Gastronómicos ya tienen fecha

La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo habilitó la realización de los comicios, que habían sido suspendidos tras una presentación de Dante Camaño, ex cuñado del líder gremial a nivel nacional

La Justicia le dio la

Senado: con el foco en universidades y discapacidad, el Gobierno buscará aprobar el Presupuesto el viernes 26

Victoria Villarruel convocó a los legisladores de la Cámara alta a una sesión el día posterior a la Navidad. En el temario también está Inocencia Fiscal

Senado: con el foco en

El kirchnerismo impuso su fecha y el PJ bonaerense renovará sus autoridades el 15 de marzo

Se decidió en la reunión del consejo partidario y ahora falta definir si será por internas o en unidad. Hubo tensión antes de la cumbre porque el sector de Kicillof pidió la misma cantidad de apoderados

El kirchnerismo impuso su fecha
DEPORTES
River Plate comienza la pretemporada:

River Plate comienza la pretemporada: el itinerario de viaje y los objetivos del mercado

El ranking de los 100 mejores futbolistas del 2025: en qué puesto quedó Lionel Messi y los otros seis argentinos de la lista

Sorpresa en la Supercopa de Italia: Bologna eliminó al Inter de Lautaro Martínez y jugará la final ante Napoli

Colapinto reveló detalles de su vida en la F1: el monoplaza de Alpine en 2026 y la pasión del público argentino

Manu Ginobili, a fondo: cuál fue el mejor punto de su carrera, la calificación de su inglés y el rival al que nunca le ganó

TELESHOW
Maxi López recordó la drástica

Maxi López recordó la drástica decisión que tomó para no entregarle su celular a Wanda Nara durante su relación

Maxi El Brother relató cómo sigue su relación con L-Gante en medio de su conflicto: “Bajó un poquito la espuma”

Juariu celebró el primer año de vida de su hijo: “Gracias por esta hermosa y vertiginosa aventura”

Silvina Escudero cerró una importante etapa de su vida y festejó la obtención de su diploma

Arturo Puig reflexionó sobre la muerte de Selva Alemán y habló de mala praxis: “Entró y no salió más”

INFOBAE AMÉRICA

EE UU revocó el visado

EE UU revocó el visado a un miembro del Tribunal Electoral y un consejero del CNE de Honduras por “obstaculizar el recuento de votos”

Cecilia Vicuña: “Mi obra es una extensión de la poesía y también una búsqueda de justicia”

Estados Unidos afirmó que “no habrá paz” en Gaza hasta que Hamas se desarme y deje de suponer una amenaza para Israel

Una ONG con sede en Honduras pidió por un escrutinio “transparente” y llamó a respetar la voluntad popular que “no se negocia”

Un hallazgo arqueológico en San Pietro di Castello desafía las creencias sobre la historia del vidrio veneciano