Senado: sin la presencia del peronismo, el oficialismo dictaminó el proyecto de ley de Inocencia Fiscal

Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, preside la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación (Foto: Gabriel cano/ Comunicacin Senado)

El oficialismo conformó la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación y avanzó con el dictamen de la ley de Inocencia Fiscal que planea llevar al recinto el próximo 26 de diciembre.

En una reunión que duró poco menos de 30 minutos, el quórum de la Comisión se conformó sin la presencia de ninguno de los miembros del bloque Justicialista que viene reclamando sobre la conformación de las comisiones, por lo que el oficialismo y sus aliados eligieron “por unanimidad” al senador Juan Carlos Pagotto de La Libertad Avanza como presidente.

El único senador del peronismo que se hizo presente fue Mariano Recalde que, luego de que se nombrara a Pagotto como presidente, pidió la palabra para cuestionar el armado de la comisión. “La integración es cuestionada porque se produjo violando el reglamento, tanto por la forma como por la proporcionalidad y la representación, por lo que nuestro bloque una vez más la va a impugnar. Y exhortamos para que se rectifique y se convoque al recinto para decidir porque la Presidenta de la Cámara -Victoria Villarruel- no tiene facultades ni tampoco se le delegaron facultades para hacerlo. Hasta tanto seguimos cuestionando esta forma de llevar adelante la Labor Parlamentaria”.

El único tema a tratar fue el proyecto de ley en revisión sobre el Régimen Penal Tributario, conocido comúnmente como “dólares en el colchón”, que llegó en revisión de la Cámara de Senadores.

El trámite fue sencillo, ya que los senadores presentes de LLA, la UCR, el PRO y partidos provinciales se mostraron de acuerdo con el proyecto en general. Sólo hubo un cuestionamiento de parte del senador Maximiliano Abad respecto a las multas que incluye. “Celebro el cambio de paradigma en torno a la ley de inocencia fiscal, se deja atrás el concepto de que todos los contribuyentes son evasores, este cambio hace que sean inocentes hasta tanto el fisco con las pruebas demuestre lo contrario”, comenzó diciendo el senador radical. “Respecto a la actualización de las multas, en las declaraciones juradas se pasa de $200 a $200.000 y no queda claro cuál es el sistema que se utiliza. Además no se discrimina entre pequeño, mediano y gran contribuyente. Creo que en la reglamentación se debería discriminar”.

En una línea similar se expresó Eduardo “Peteco” Vischi, quien señaló que el proyecto “tiene una actualización de montos, pero se comete el error de no poner un monto variable, que sea ajustable a la inflación”.

La respuesta del oficialismo al reclamo radical llegó en voz de Patricia Bullrich: “Nosotros estamos dispuestos a las sesiones ordinarias a analizar el planteo que hacen los senadores Abad y Vischi para plantear cuáles serían las multas en los contribuyentes pequeños y la posibilidad de que esas multas sean acordes. En todo caso, como creemos importante poner en marcha esta ley, nos comprometemos a analizar una ley corta que pueda subsanar este problema”.

En esa línea se mostró el titular de la Comisión, que dijo “coincidir” en poner algún tipo de índice de actualización que permita no tener que estar sancionando una ley para eso. “Me comprometo a trabajar en esto. Lamentablemente, por los montos necesitamos sacar esto de manera urgente porque si no somos todos clientes del sistema penal tributario”, finalizó el senador libertario.

La iniciativa a la que La Libertad Avanza quiere darle sanción definitiva el próximo viernes 26 de diciembre propone cambios profundos en el régimen penal tributario, en los procedimientos de fiscalización y en la forma en que las personas humanas declaran el Impuesto a las Ganancias.